Преображение на глазах у сотен тысяч зрителей

Дорогие наши читатели, благодарим вас за искренний и неподдельный интерес к участнице 3-го сезона проекта – Наталии. В ходе проекта мы получали много вопросов и звонков. Самый популярный: куда дели 1 000 000? Мы решили не оставлять без внимания вашу обратную связь и ответить в этой заключительной статье 3-го сезона! Итак, представляем вам отчет о проекте и его новое позиционирование – КРАСОТА НА МИЛЛИОН – которое в полной мере отражает идею проекта!

бюджет преображения Наталии – 1 200 000 рублей.

Список проведенных операций и процедур:

3D-моделирование будущей внешности Наталии в студии Virtual Plastic Surgery у хирурга Роберта Андреевича Гурьянова

Консультации и операция по септоринопластике у легендарного ринопласта и звездного хирурга Гайка Павловича Бабаяна

Консультации и операция по увеличению груди у известного пластического хирурга Максима Леонидовича Нестеренко

Ультразвуковая чистка зубов методом Air-flow, терапевтическая реставрация и отбеливание ZOOM 3 в стоматологической клинике Dental Luxury Clinic

Спектр косметологических процедур у Сатрудиновой Диляры Фикретовны

а также:

Консультации психолога Юлии Свияш и сопровождение ею участницы

Занятия по бачате в школе танцев Евгения Папунаишвили

Занятие в имидж-агентстве MAKE YOUR STYLE

Полуфинал проекта от стилистов агентства «Персона» и бренда Paul Mitchell (прическа, ламинирование волос, макияж)

Финал проекта в салоне красоты Dream Time на Тимирязевской

В течение всего проекта Наталию сопровождал профессиональный фотограф – Светлана Григорьева.

Теперь покажем вам образы Наталии на каждом из вышеперечисленных этапов ее внешнего и внутреннего преображения.

Мы считаем, что каждая участница нашего проекта, впрочем, как и каждая женщина, – это алмаз. Этапы преображения можно сравнить с этапами превращения алмаза в бриллиант. Идея нашего проекта состоит в том, чтобы каждая женщина в разные годы своей жизни всегда была бриллиантом!

Алмаз Наталия

Наталия – москвичка, возраст 35 лет, разведена, работает юристом, воспитывает прекрасного сына-подростка 14-ти лет.

Каждый сам строит свою судьбу, поскольку «под лежачий камень вода не течет». Наталия в отличии от некоторых женщин не стоит на месте, она движется в своем стремлении к совершенству.

Необработанный алмаз в руках специалистов

Мы не зря сравниваем Наталию с алмазом, поскольку эта участница с первых дней проекта начала раскрываться с абсолютно другой стороны. Огромную помощь в этом оказала психолог и консультант проекта Юлия Свияш. Под ее чутким присмотром Наталия шаг за шагом приближалась к обретению идеальной внешности, которая могла бы полностью гармонировать с ее внутренним «Я».

В рамках первого общения с психологом Наталия призналась, что даже не могла подумать, как это – раскрывать свою душу и рассказывать о сокровенном совершенно постороннему человеку. Но психолог проекта проявила себя как суперпрофессионал – Наталии было легко и комфортно обсуждать с ней свои переживания, комплексы, проблемы.

Встреча с психологом стала одним из важных этапов участия в проекте. В рамках беседы Наталия непринужденно, без закрытости и зажатости рассказала обо всем, что мешает ей в достижении счастья. Это стало отправной точкой в планировании всех дальнейших мероприятий. Юлия Свияш сопровождала Наталию в течение всего проекта.

В волнительном ожидании будущих перемен Наталия окончательно для себя решила, что в ее жизни действительно не хватает встряски, которая поможет расставить все по местам и прийти к балансу внешнего и внутреннего мироощущения. С этой мыслью героиня шагнула в свое первое «испытание».

Алмаз набирает силу и показывает свою красоту

Чтобы усилить положительные эмоции Наталии и подбодрить ее перед началом кардинального преображения, команда организаторов устроила для героини... вечер танцев! Да, да, ведь позитивный настрой просто так нельзя создать, а танцы – это прекрасная возможность не только расслабиться, но и повысить физическую выносливость, познакомиться с новыми людьми!

В своем дневнике Наталия призналась, что в детстве занималась в танцевальном классе, однако от былых занятий на паркете не осталось и следа. Разве что смутные воспоминания о преподавателе, которая монотонно повторяла очередность движений: «Ча-ча, раз, два, три».

Оказавшись в школе танцев Евгения Папунаишвили, наша героиня в буквальном смысле погрузилась в атмосферу детства, вспомнила себя совсем маленькой. Атмосфера школы заряжает позитивом, ведь туда приходят заниматься люди всех возрастов, даже пожилые.

Не правда ли, это отличный старт для дальнейших преображений и кардинального изменения жизни?

Роскошный алмаз проходит через огранку

Следующий, пожалуй, самый серьезный этап участия в проекте – это встреча с пластическими хирургами. Ведь, чтобы раскрыть всю красоту сияния алмаза, ему необходимо придать нужную форму, сделать индивидуальную огранку.

В этом плане Наталию не устраивали две вещи. Как и многие женщины, прошедшие через беременность, роды и кормление грудью, героиня проекта столкнулась с распространенной проблемой – уменьшение размера груди и потеря ее природной формы. По этому поводу она комплексовала, однако не решалась обратиться к ведущему пластическому хирургу Нестеренко Максиму Леонидовичу. Благодаря проекту все страхи были преодолены, а мастерство опытного хирурга позволило Наталии обрести пышную и сексуальную грудь.

Несмотря на то, что у Наталии была возможность установить импланты практически любого размера, героиня проекта решила оставаться на естественном. Поэтому в качестве оптимального решения она выбрала импланты натуральной формы, а за счет грамотно проведенной операции искусственная грудь никоим образом себя не выдает.

Одно из самых главных опасений героини было связано с реабилитационным периодом, поскольку многие подруги и знакомые жаловались на сильнейшие боли. Но Наталия оказалась в руках опытного хирурга, поэтому процесс восстановления прошел более чем гладко.

И вот, одна из важнейших манипуляций уже позади. Новая грудь героини в буквальном смысле вызвала восторг у читателей, которые с большим вниманием и трепетом следили, как эта хрупкая женщина проходит сложнейший путь к обретению своего счастья. Восторженные комментарии вместе с обновленным образом в зеркале сделали свое дело – на вторую пластику Наталия шла с заметно меньшим волнением.

Между пластическими операциями, в качестве эмоциональной разрядки и для смены видов активности, что очень рекомендуют психологи, Наталия отправилась в еще одно интересное место – за новой улыбкой! В этом отношении ей предстояла не менее кропотливая работа. Помогать ей в обретении идеальной голливудской улыбки вызвались партнеры проекта «Красота на миллион» – стоматологическая клиника Dental Luxury Clinic.

За несколько посещений стоматологического кабинета специалисты провели профессиональную чистку зубов и отбелили эмаль на несколько тонов. Героиня высоко оценила работу стоматологов и была искренне рада своей новой улыбке!

Испытывая определенную неудовлетворенность своим внешним видом, Наталия очень мало улыбалась. Но оказалось, что напрасно. Ведь улыбка героини проекта прекрасная, благодаря ей лицо Наталии буквально светится!

Уже не алмаз, но еще и не бриллиант!

Настал второй этап пластики, на этот раз героиню ждало еще одно важное преображение – септоринопластика. Чтобы результат работы пластического хирурга не стал для Наталии сюрпризом, она обратилась к Роберту Андреевичу Гурьянову за моделированием будущего результата. Свыше трехсот снимков на специальном аппарате позволили создать 3D-проекцию нового лица Наталии.

Наталия прошла ровно половину пути и заслужила похвалы. Чтобы поощрить ее за проявленное терпение, мы устроили героине бьюти-сессию. При содействии имидж-студии «Персона» и ведущих специалистов бренда Paul Mitchell Наташе подобрали совершенно новый для нее образ, при помощи профессиональных средств сделали изумительную прическу и провели промежуточную фотосессию.

От былого смущения и неуверенности в этой женщине ничего не осталось. Она полна сил и желания продолжать увлекательное путешествие к воплощению своей мечты!

Ободренная и сияющая, Наташа отправилась на консультацию к хирургу по ринопластике. Для участницы мы выбрали легендарного ринопласта Гайка Павловича Бабаяна. Данная операция была необходима Наталии по эстетическим и медицинским соображениям, поскольку искривленная перегородка не давала возможности полноценно дышать.

Несколько дней ожидания, тщательная подготовка к операции, прохождение целого ряда медицинских исследований... Наконец, все это позади, и участница проекта «Красота на миллион» с восторгом любуется своим новым изящным носиком! Вместе с улучшением внешнего вида Наталия отметила, что коррекция носа позволила ей вдохнуть воздух полной грудью, чего раньше ей не удавалось.

Переполненная восторгом, обновленная внешне и внутренне, наша героиня становилась все ближе и ближе к своему идеальному образу! Ее жизнь уже изменилась, но оставались финальные штрихи!

Шлифовка алмазных граней, наведение лоска!

Наташа у самой финишной черты. Осталось совсем чуть-чуть, а именно – расстановка финальных штрихов и придание образу завершенности.

В этом Наталии помогли косметологи, парикмахеры и визажисты салона красоты Dream Time на Тимирязевской. Здесь врач-косметолог Диляра Сатрудинова рекомендовала сразу несколько косметологических процедур, среди которых биоревитализация, биоармирование, лимфодренажный массаж, мезотерапия, инъекции ботокса, а также процедура на аппарате HadraFacial. Потребовалось несколько посещений, но результат превзошел все ожидания героини!

Тусклый цвет лица сменился на здоровый и приятный взгляду естественный тон с выраженным румянцем, мелкие морщины в буквальном смысле испарились и от синяков под глазами не осталось и следа. Кожа в целом омолодилась, стала более здоровой, увлажненной, разгладился ее рельеф, овал стал четким.

После такого преображения Наташа пообещала и далее показываться косметологу, чтобы проводить поддерживающие процедуры и не терять уверенности в себе.

Завершающим аккордом стала прическа. Чтобы подчеркнуть черты лица героини, топ-стилист салона Dream Time – Марина Ульянова предложила легкое окрашивание, стрижку и прикорневую завивку для придания прическе объема. Пару шикарной укладке составил профессиональный макияж, в котором солировали естественные оттенки.

Наконец, готовый образ кардинально изменившейся Наталии дополнил обновленный гардероб. В подборе нарядов участнице проекта помогли сразу несколько специалистов. В самом начале проекта она прошла ускоренный тренинг в имидж-агентстве MAKE YOUR STYLE, где узнала об особенностях подбора собственного стиля, правилах сочетания цветов в одежде и множество других секретов, как выглядеть эффектно и обворожительно. Продемонстрировать и закрепить полученные знания Наталия смогла в процессе шопинга, где ее сопровождала стилист-имиджмейкер Диана Яковлева.

Более шести месяцев преображения с ведущими хирургами, посещение топовых косметологических клиник, работа стоматологов, бизнес-тренеров, стилистов, парикмахеров и визажистов... Наконец, наша героиня пересекла финишную черту проекта «Красота на миллион». Знакомьтесь, обновленная Наталия!









Героиня 3-го сезона проекта «Красота на миллион» Наталия на протяжении шести месяцев вела дневники, в которых делилась с читателями своими мыслями и эмоциями, подробно рассказывала о пройденных ею процедурах. Вместе с этим она буквально в каждом своем рассказе с искренней благодарностью отзывалась об организаторах и с уважением говорила о людях, которые помогали ей меняться. Работа проделана колоссальная, от прежней Наталии не осталось и следа. Это не только результат внешних изменений – она достигла того идеального баланса между своим внешним видом и внутренними ощущениями!

Мы точно знаем, что Наташа не ставит точку в своем преображении, ведь благодаря проекту ее путь к достижению женского счастья только начинается...

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

Фото: Светлана Григорьева