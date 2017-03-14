Начни новую жизнь с «Клео»! Знакомьтесь с участницей

Признаемся сразу: выбрать героиню 3 сезона было сложно! Ведь у нас, увы, много женщин с непростыми судьбами, которые хотели бы изменить жизнь к лучшему.

Чувствовать себя красивой и желанной по-прежнему важно, даже когда у тебя дети и много важных обязанностей! «Клео» в последний месяц зимы об этом написали прекрасные во всех отношениях женщины.

Спасибо вам за доверие. Мы надеемся, что все, кто поделился с нами своими трогательными историями, обязательно изменят свою жизнь к лучшему! А мы хотим познакомить вас с победительницей кастинга - героиней 3 сезона суперпроекта «Начни новую жизнь с Клео».

Наталии 35 лет. Она мать 15-летнего сына, разведена. Сейчас в жизни нашей героини лишь заботы о сыне-подростке и работа. Она хочет заново поверить в себя и... влюбиться!

«Понимаю, что прожила полжизни и скоро тоже могу стать бабушкой, а в итоге так ничего и не успела! Нужно, пока совсем не поздно, заняться собой, но я даже не понимаю, с чего начать. Наверное, мой случай слишком запущен, надежда только на вас!», - написала нам Наталия.

Но на самом деле наша героиня успела многое. Она сама, без чьей-либо помощи вырастила и обеспечила сына, выучилась, стала руководителем юридического направления в консалтинговой фирме, выстроила хорошие дружеские отношения с бывшим мужем. Но она признается, что чуствует пустоту в жизни и хотела бы обрести женское счастье.

О всех этапах своего преображения Наталия расскажет вам шаг за шагом. Ей предстоит немало перемен, в том числе кардинальных: наша героиня хочет изменить форму носа и увеличить грудь.

«Раньше я весила до 55 кг, после родов и до настоящего времени - не более 43 кг. Хуже всего пришлось моей груди. Если раньше она у меня была, то после существенного увеличения в процессе беременности, последующего кормления и резкой потери веса остались только кожа и растяжки! Та, кто не рожал, никогда не поймет, что это такое».

Мы стремимся не просто преобразить Наталью визуально, но и дать ей возможность поверить в себя, воплотить свои мечты, заняться тем, чем давно хотелось, но по каким-то причинам не получалось. Ну, а идеальный результат — стимул к новой жизни, приятные открытия нашей героини в самой себе и в окружающем мире!

Сопровождать Наталью будет популярный психолог и писательница Юлия Свияш, которой тема уверенности в себе, женской привлекательности и восстановления после развода и самой близка. Также над героиней проекта поколдуют стоматолог, косметолог, парикмахер и визажист. Ее ждут новые увлечения, подарки, сюрпризы. Третий сезон получился самым насыщенным и интересным из всех! Увидеть все это вы сможете в ближайший месяц.

А мы надеемся, что вы поддержите нашу героиню на ее пути преображения. Поехали!

Фото из архива участницы