Начни новую жизнь с «Клео». День четвертый

Какая же новая жизнь без нового гардероба? Мы решили начать с определения цветотипа Наталии и разбора ее манеры одеваться. Наша героиня и до проекта следила за собой и интуитивно многие вещи делала правильно. А вот что ей все-таки стоит изменить, она расскажет вам сама.

Как сегодняшняя кофточка влияет на мое лицо? Как найти «свой» цвет? Задавали ли вы себе подобные вопросы о влиянии цвета на вашу жизнь? Лично я до сегодняшнего дня – нет.

Что же произошло сегодня? Я посетила индивидуальное занятие-консультацию в имидж-агентстве MAKE YOUR STYLE!

Оказывается, выбор цвета - это важно не только для внутреннего настроя, но и для внешнего восприятия тебя окружающими! Присмотревшись, я без труда смогла разглядеть и понять, как неправильно подобранным цветом можно изуродовать свой образ, а правильно подобранным – наоборот, преобразить себя и свой внутренний мир! Раньше мне бы и в голову не могло прийти, что, меняя только небольшую часть цвета возле лица, можно преобразиться до неузнаваемости!

Конечно, передать всю информацию, полученную на трехчасовой программе, разработанной специально для нашего проекта, у меня вряд ли получится. Креативный директор агентства MAKE YOUR STYLE, имидж-консультант, бизнес-тренер, стилист и просто замечательный человек Наталья Каплий специально по запросу «Клео» постаралась совместить теоретическое занятие с практической консультацией, рассказав мне обо всем по чуть-чуть.

Итак, мне предстояло пройти часть персональной консультации по имиджу «Ваше лицо»; прослушать теоретический курс о влиянии цвета на образ; провести цветоразбор вещей из моего гардероба (которые я предусмотрительно принесла с собой); пройти специальные тестирования при помощи платков, цветовых карт, шкалы контрастности; получить рекомендации по применению аксессуаров и многое другое!

Наталья объяснила, из каких цветов должен состоять гардероб; что с чем сочетается, а каких комбинаций лучше избегать; как добавить или убрать яркости из своего образа; какие аксессуары лично мне лучше использовать в том или ином случае. Я получила просто море новой информации, это было очень круто!









комментарий имидж-консультанта Натальи Каплий: Наталия сама призналась, что у нее мало цветов в гардеробе, в основном, конечно, черный. Но тесты показали, что черный цвет для Наталии слишком «тяжелый», черты лица с ним кажутся грубыми, иногда он даже может старить, появляются круги под глазами. Тот же эффект показали и яркие спектральные цвета! А теплые оттенки вообще придавали ее коже желтизну и нездоровый вид.

Оптимальным выбором для Наталии стали холодные приглушенные оттенки. Ее цвета должны быть смягченными, нерезкими. Я советую ей выбирать пыльно-розовый, нежно-сиреневый, из более насыщенных оттенков подойдут сине-черный, сливовый, бургунди, цвет какао.

Наталия интуитивно правильно выбрала цвет волос. От природы у нее более темные волосы, но сейчас Наталия делает брондирование, и локоны стали на 2-3 тона светлее природного цвета. Таким образом она смягчила контрастность своего лица, что сделало ее образ более мягким и женственным. Я рекомендую и дальше оставаться в таком оттенке волос.

У Наталии прекрасная фигура, но крайне миниатюрные размеры. Она призналась, что обычно ее выручают трикотажные вещи, поскольку они тянутся и хорошо садятся. Но в ее статусе руководителя отдела такие вещи уместны только в неформальных ситуациях и на отдыхе. Я советую поменять их на хорошо скроенные наряды по фигуре, которые подчеркнут и ее стройность, и ее женственность.

В моей голове, наконец-то, сформировался образ и стиль, которого мне необходимо достичь по результатам моего преображения. Кстати, все свои рекомендации Наталья записала на диск, а по завершении занятия меня ждал не менее актуальный сюрприз - подарочный сертификат на занятие-консультацию «Моя фигура», которое я с удовольствием пройду после маммопластики!

Спасибо большое, «Клео», и с нетерпением жду следующего дня проекта!

комментарий психолога Юлии свияш: Мне уже много раз приходилось видеть, как, меняя цветовую палитру одежды, женщина буквально преображается. И неудивительно. Цвет - не что иное, как сигналы для нашего бессознательного, и действуют они прежде, чем мы успеваем подумать. Только увидеть и выдохнуть - какая ты красивая! Или: потрясающе выглядишь!

Я очень рада, что Наташу посвятили в это таинство - а иначе мир цвета не назовёшь. Выглядеть свежее, моложе, современнее - все это поможет сделать правильно подобранный цвет. Уверена, что теперь Наташа будет с удовольствием играть с цветом своей одежды, аксессуаров и макияжа, открывая для себя новые грани своей привлекательности.

Фото: Екатерина Потёмкина