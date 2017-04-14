Начни новую жизнь с «Клео». День четвертый
Какая же новая жизнь без нового гардероба? Мы решили начать с определения цветотипа Наталии и разбора ее манеры одеваться. Наша героиня и до проекта следила за собой и интуитивно многие вещи делала правильно. А вот что ей все-таки стоит изменить, она расскажет вам сама.
Как сегодняшняя кофточка влияет на мое лицо? Как найти «свой» цвет? Задавали ли вы себе подобные вопросы о влиянии цвета на вашу жизнь? Лично я до сегодняшнего дня – нет.
Что же произошло сегодня? Я посетила индивидуальное занятие-консультацию в имидж-агентстве MAKE YOUR STYLE!
Оказывается, выбор цвета - это важно не только для внутреннего настроя, но и для внешнего восприятия тебя окружающими! Присмотревшись, я без труда смогла разглядеть и понять, как неправильно подобранным цветом можно изуродовать свой образ, а правильно подобранным – наоборот, преобразить себя и свой внутренний мир! Раньше мне бы и в голову не могло прийти, что, меняя только небольшую часть цвета возле лица, можно преобразиться до неузнаваемости!
Конечно, передать всю информацию, полученную на трехчасовой программе, разработанной специально для нашего проекта, у меня вряд ли получится. Креативный директор агентства MAKE YOUR STYLE, имидж-консультант, бизнес-тренер, стилист и просто замечательный человек Наталья Каплий специально по запросу «Клео» постаралась совместить теоретическое занятие с практической консультацией, рассказав мне обо всем по чуть-чуть.
Итак, мне предстояло пройти часть персональной консультации по имиджу «Ваше лицо»; прослушать теоретический курс о влиянии цвета на образ; провести цветоразбор вещей из моего гардероба (которые я предусмотрительно принесла с собой); пройти специальные тестирования при помощи платков, цветовых карт, шкалы контрастности; получить рекомендации по применению аксессуаров и многое другое!
Наталья объяснила, из каких цветов должен состоять гардероб; что с чем сочетается, а каких комбинаций лучше избегать; как добавить или убрать яркости из своего образа; какие аксессуары лично мне лучше использовать в том или ином случае. Я получила просто море новой информации, это было очень круто!
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комментарий имидж-консультанта Натальи Каплий:
Наталия сама призналась, что у нее мало цветов в гардеробе, в основном, конечно, черный. Но тесты показали, что черный цвет для Наталии слишком «тяжелый», черты лица с ним кажутся грубыми, иногда он даже может старить, появляются круги под глазами. Тот же эффект показали и яркие спектральные цвета! А теплые оттенки вообще придавали ее коже желтизну и нездоровый вид.
В моей голове, наконец-то, сформировался образ и стиль, которого мне необходимо достичь по результатам моего преображения. Кстати, все свои рекомендации Наталья записала на диск, а по завершении занятия меня ждал не менее актуальный сюрприз - подарочный сертификат на занятие-консультацию «Моя фигура», которое я с удовольствием пройду после маммопластики!
Спасибо большое, «Клео», и с нетерпением жду следующего дня проекта!
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комментарий психолога Юлии свияш:
Мне уже много раз приходилось видеть, как, меняя цветовую палитру одежды, женщина буквально преображается. И неудивительно. Цвет - не что иное, как сигналы для нашего бессознательного, и действуют они прежде, чем мы успеваем подумать. Только увидеть и выдохнуть - какая ты красивая! Или: потрясающе выглядишь!
Фото: Екатерина Потёмкина
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Обсуждение 7
Лучшие комментарии
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NatashaM МоскваКласс! Наталья, тебе идут все мои любимые цвета) жду с нетерпением обновления гардероба))
13.04.17 17:28 Контекст комментария
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У Вас женщин все сложнее с гардеробом ,слишком много вариантов. Если консультант профессионал, то можно вообще не волноваться о своем образе все будет красиво!!! Хотя уверен что-то из советов консультанта тебе не понравилось ;))) Большинство людей,независимо от гендерной принадлежности, твердо уверенны что умеют одеваться!!!!!!
13.04.17 18:29 Контекст комментария
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Спасибо, Vera!
13.04.17 18:56 Контекст комментария
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ЛиляЯ бы сама с удовольствием сходила к стилисту на разбор гардероба).
13.04.17 13:25 Контекст комментария
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VeraДа, новый гардероб - новая жизнь!!! Как же грамотно подобраны консультации - не просто операция, а психологическая поддержка, танцы, стиль... С нетерпением жду дальнейшего развития событий
13.04.17 16:12 Контекст комментария
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КрисИнтересно, что бывают такие школы, давно уже девчонки тащили на подбор своего цвета, но я как-то не брала это все в серьез.. Видимо, действительно стоит сходить..
14.04.17 18:33
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У Вас женщин все сложнее с гардеробом ,слишком много вариантов. Если консультант профессионал, то можно вообще не волноваться о своем образе все будет красиво!!! Хотя уверен что-то из советов консультанта тебе не понравилось ;))) Большинство людей,независимо от гендерной принадлежности, твердо уверенны что умеют одеваться!!!!!!
13.04.17 18:29
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NatashaM МоскваКласс! Наталья, тебе идут все мои любимые цвета) жду с нетерпением обновления гардероба))
13.04.17 17:28
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VeraДа, новый гардероб - новая жизнь!!! Как же грамотно подобраны консультации - не просто операция, а психологическая поддержка, танцы, стиль... С нетерпением жду дальнейшего развития событий
13.04.17 16:12
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AVIVAАга, а если бы еще домой пришли и за ручку по новым магазинам отвели.. А еще, нидеюсь в будущем, будет программка - вбиваешь в интернете свое фото, и тебе привозят море специльно для тебя поддобранных вещей)
13.04.17 15:54
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ЛиляЯ бы сама с удовольствием сходила к стилисту на разбор гардероба).
13.04.17 13:25