Как обыграть розовый цвет в маникюре: 10 небанальных летних идей

Розовый в маникюре часто незаслуженно обходят стороной: многим он кажется слишком наивным и простым. Но лето 2026 доказывает обратное: этот цвет может быть и дерзким, и элегантным, и минималистичным, и кричащим – все зависит от того, как вы его преподнесете. В этой подборке – только свежие идеи, которые захочется сохранить и показать мастеру.

Розовый нюд

Легкие, полупрозрачные, словно желе, текстуры, очень популярны в этом сезоне. Мода на них пришла из Кореи – там "стеклянный" маникюр не выходит из трендов не первый год.

Бежево-розовый нюд, украшенный объемным горошком, – нежный дизайн, который будет сочетаться с любым дресс-кодом.

Голографические капли разных размеров, напоминающие мыльные пузыри, нанесенные на матовый светло-розовый лак, – очень красивый маникюр для тех, кто не боится трудоемких решений.

Пастельный дуэт

Пастельные лаки неизменно актуальны весной и летом, но молочно-розовый оттенок без всяких дополнений может смотреться слишком скучно. Нейл-стилисты рекомендуют обыграть сразу два или более пастельных оттенка – например, попробовать дуэт розового и фисташкового.

Приятное для глаз сочетание розово-сиреневого с пастельно-желтым оттенком. Можно сделать с ними градиентный маникюр или использовать оба в цветном френче.

Задействовать сразу несколько оттенков пастельных лаков в одном маникюре не только можно, но и нужно! Розовый, персиковый, сиреневый отлично смотрятся вместе.

Смелая пара

Летом 2026 замечен еще один нейл-тренд – объединение несочетающихся оттенков в одном маникюре. Чем непривычней для глаз цветовой дуэт, тем интереснее смотрится дизайн. Например, можно накрасить ногти розовым и оранжевым.

Сложно представить ярко-розовый и оранжево-красный вместе. Но противоположности притягиваются – и этот маникюр тому подтверждение.





Популярное у нейл-блогеров цветовое сочетание – розовый и алый. Поначалу кажется, что цвета не гармонируют друг с другом, но такая игра оттенков неожиданно приковывает взгляд.

Розовая аура

Аура-маникюр в оттенках розового – нежный, романтичный вариант, который ни к чему не обязывает. Можно добавить изысканности, сделав поверх него хромированную втирку, но тут нужно учитывать, что любая втирка сокращает срок носки лакового покрытия.





Не забудьте сохранить понравившиеся идеи розового маникюра, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!