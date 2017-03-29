«Начни новую жизнь с «Клео»». День второй

Несколько дней назад мне бы и в голову не пришло в обеденный перерыв, прервав работу и бросив удивленных коллег, поехать… ТАНЦЕВАТЬ!

Но теперь я начинаю новую жизнь, и вполне возможно, что у меня это войдет в привычку.

На занятия по латиноамериканским танцам в последний раз я ходила в школьные годы. До сих пор помню голос учительницы «ча-ча, раз, два, три», но на этом и все.

Со слов Валерии, которая встретила меня в школе танцев Евгения Папунаишвили (сокращенно - ШТЕП), у них даже дамы за 60 начинают заниматься и удачно осваивают сложнейшую технику аргентинского танго.

Один из основных девизов клуба - «Танцуйте у нас, а мы создадим для этого все условия и атмосферу».

Атмосфера в школе действительно потрясающая, все сотрудники прямо светятся! Возникает ощущение, что и администратор, и бармен, и проходящий мимо преподаватель сейчас устроят безумный флешмоб! «Знаешь ли ты, что такое бачата?» - спросил, пританцовывая, мой преподаватель Дмитрий Самонов.

Как оказалось, бачата (исп. Bachta) - это не только романтический парный танец, но и музыкальный стиль, повествующий о несчастной любви и страданиях.

Дмитрий объяснил, что для того, чтобы красиво танцевать бачату, недостаточно знать набор стандартных движений. Нужно чувствовать музыку и партнера, полностью раскрыться и настроиться на одну эмоциональную волну. Сам Дмитрий при первых звуках буквально сливался с музыкой, направляя и при этом излучая положительную энергию.

Три шага налево, три шага направо, поворот - я бы никогда не поверила, что можно научиться танцевать такой сложный танец за 45 минут на одном занятии! Однако в парном танце все действительно зависит от партнера.

По завершении занятия я почувствовала, что полностью расслабилась и раскрепостилась, стала более свободной и открытой. Танцы действительно настраивают на позитивный лад.

Но самый главный сюрприз ждал меня в конце: целый месяц групповых занятий в подарок с открытой датой активации! Посмотрев на расписание занятий, я обратила внимание, что в ШТЕП учат латиноамериканским и европейским танцам, caribbean mix, ZUMBA, аргентинскому танго, а также почти всем основным современным направлениям. Чуть ли не каждую неделю здесь проходят зажигательные клубные вечеринки, а каждый сезон - шикарные балы.

Большое спасибо ШТЕП и «Клео» за море позитива, нескончаемую радость и начало моей новой жизни!

комментарий психолога Юлии свияш: Замечено, что в возрасте 35-40 лет нас «догоняют» наши детские мечты, отложенные планы, увлечения, на которые не находилось времени, наши вытесненные таланты, творческие способности. И это здорово, что Наташа открыта новому опыту. Здесь очень важно отодвинуть стремление к идеалу и просто получать удовольствие от всего, в том числе и от собственных проб и ошибок. Разрешить себе быть любопытной ученицей - полезно в любом возрасте!

Фото: Светлана Григорьева

