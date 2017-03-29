Начни новую жизнь с «Клео». День второй
Несколько дней назад мне бы и в голову не пришло в обеденный перерыв, прервав работу и бросив удивленных коллег, поехать… ТАНЦЕВАТЬ!
Но теперь я начинаю новую жизнь, и вполне возможно, что у меня это войдет в привычку.
На занятия по латиноамериканским танцам в последний раз я ходила в школьные годы. До сих пор помню голос учительницы «ча-ча, раз, два, три», но на этом и все.
Со слов Валерии, которая встретила меня в школе танцев Евгения Папунаишвили (сокращенно - ШТЕП), у них даже дамы за 60 начинают заниматься и удачно осваивают сложнейшую технику аргентинского танго.Один из основных девизов клуба - «Танцуйте у нас, а мы создадим для этого все условия и атмосферу».
Атмосфера в школе действительно потрясающая, все сотрудники прямо светятся! Возникает ощущение, что и администратор, и бармен, и проходящий мимо преподаватель сейчас устроят безумный флешмоб! «Знаешь ли ты, что такое бачата?» - спросил, пританцовывая, мой преподаватель Дмитрий Самонов.
Как оказалось, бачата (исп. Bachta) - это не только романтический парный танец, но и музыкальный стиль, повествующий о несчастной любви и страданиях.
Дмитрий объяснил, что для того, чтобы красиво танцевать бачату, недостаточно знать набор стандартных движений. Нужно чувствовать музыку и партнера, полностью раскрыться и настроиться на одну эмоциональную волну. Сам Дмитрий при первых звуках буквально сливался с музыкой, направляя и при этом излучая положительную энергию.
Три шага налево, три шага направо, поворот - я бы никогда не поверила, что можно научиться танцевать такой сложный танец за 45 минут на одном занятии! Однако в парном танце все действительно зависит от партнера.
По завершении занятия я почувствовала, что полностью расслабилась и раскрепостилась, стала более свободной и открытой. Танцы действительно настраивают на позитивный лад.
Но самый главный сюрприз ждал меня в конце: целый месяц групповых занятий в подарок с открытой датой активации! Посмотрев на расписание занятий, я обратила внимание, что в ШТЕП учат латиноамериканским и европейским танцам, caribbean mix, ZUMBA, аргентинскому танго, а также почти всем основным современным направлениям. Чуть ли не каждую неделю здесь проходят зажигательные клубные вечеринки, а каждый сезон - шикарные балы.
Большое спасибо ШТЕП и «Клео» за море позитива, нескончаемую радость и начало моей новой жизни!
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комментарий психолога Юлии свияш:
Замечено, что в возрасте 35-40 лет нас «догоняют» наши детские мечты, отложенные планы, увлечения, на которые не находилось времени, наши вытесненные таланты, творческие способности. И это здорово, что Наташа открыта новому опыту. Здесь очень важно отодвинуть стремление к идеалу и просто получать удовольствие от всего, в том числе и от собственных проб и ошибок. Разрешить себе быть любопытной ученицей - полезно в любом возрасте!
Фото: Светлана Григорьева
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Обсуждение 14
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KoshkaНаташа, Вы очень стройная и интересная.
30.03.17 15:37
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Смелая девушка! Все бросить и пойти танцевать! Как девиз новой жизни) Танцуй Наталия!!!
30.03.17 13:41
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ВикторияЧто ж сам Евгений остался за кадром? А героиня очень приятная, даже за выражением лица приятно наблюдать)
30.03.17 13:12
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Vera MoscowНу, вот, танцы!!! Лучшее, что может быть для получения эндорфинов в жизни. Будут ли видео? ))))
30.03.17 11:49
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КРАСОТКАВот это вы хорошо придумали! Читать и то позитивно)
30.03.17 11:30
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AVIVAДа, у героини уже не настолько грустные глаза) Интересно, а сам Евгений тоже преподает в своей школе?
29.03.17 19:52
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ИннаКогда начнется новый сезон кто-нибудь знает? Хочу отправить заявку, вдруг и меня выберут.
29.03.17 13:00
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КаринаЭто конечно удивительно!)) Наталия столько эмоций получит за этот проект. Восхищаюсь смелыми женщинами!)
29.03.17 12:52
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ЛизаТанцы в школе Евгения?! Супер! Я так давно мечтаю научится танцевать бачату).
29.03.17 12:17