Яркий или нейтральный? Тренды летнего педикюра 2026

Летний педикюр 2026 – это важный элемент образа, который работает на ваш стиль не хуже, чем новые босоножки. В этом сезоне мастера предлагают варианты, которые устроят и минималистов, и любителей ярких красок: нежно-голубые, ракушечные, молочные и лаймовые оттенки. Разбираем главные тренды, чтобы ваш летний педикюр стал идеальным завершением образа – будь то прогулка по городу или отпуск на пляже.

Молочный коктейль

Цвета, которые ассоциируются с популярными милкшейками, сейчас на вершине нейл-трендов. Особенно – оттенок клубничного молочного коктейля. Нежный, универсальный, подходящий под любой наряд и повод.

Рисунки на ногтях ног в этом году резко вышли из моды. На смену им пришли однотонные дизайны с использованием обычных лаков и пленок, а также педикюры с наклейками и стразами.





Главный оттенок года по версии Pantone "Облачный танцор" попал и в педикюрные тренды: для тех, кто не любит разноцветные ногти, это идеальный вариант на все случаи жизни. Утонченный дымчато-белый актуален и в кремовой текстуре, и в полупрозрачной глянцевой, и в матовой.

Небесный педикюр

В летнем педикюре 2026 небесно-голубой цвет занимает особое место. Этот оттенок визуально освежает, подчеркивает загар и подходит практически к любой летней одежде: от белого льна до ярких принтов.





Если вам кажется, что светло-голубой педикюр выглядит слишком просто, сочетайте его со втиркой (тогда получится перламутрово-ракушечный эффект) или с градиентом.

Цитрусовый микс

Если прошлой весной все с ума сходили по маникюру в оттенке сливочного масла, то в 2026-м этот цвет перекочевал в педикюрные тренды. Актуальны и более яркие желтые лаки, и выбеленно-пастельные.

Сочный лаймовый педикюр – еще один топовый вариант на лето. Носите его с глянцевым покрытием или с жемчужной втиркой.

Интересные сочетания

В моду неожиданно вошли дизайны с разными оттенками ногтей. Но с одной оговоркой: цвета выбранных лаков не должны спорить друг с другом.

Очень красивый вариант – микс пастельных оттенков, глазированных жемчужной втиркой. Получается модный ракушечный эффект – нежный и не слишком яркий.

На контрастах

Любителям классики посвящается: многие селебрити и нейл-инфлюенсеры предлагают беспроигрышную комбинацию на лето – нюдовый маникюр в сочетании с темным педикюром (бордовым, винным или шоколадным). Это роскошная идея на случай, если вам быстро надоедают пестрые оттенки.





Не забудьте сохранить понравившиеся идеи летнего педикюра, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!