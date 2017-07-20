Начни новую жизнь с «Клео». День двенадцатый

Готовы увидеть новый нос Наталии? Она уже готова поделиться с вами своей радостью! О том, как чувствует себя наша героиня с новой внешностью и как реагируют на ее преображение близкие и знакомые, она расскажет вам сама. Слово Наталии!

Прошло уже 15 дней с момента моей операции по риносептопластике. Я не сомневалась, что буду восстанавливаться очень, очень долго. Но, видимо, у хирурга Гайка Павловича Бабаяна легкая рука. Настолько легкая, что я готова показать вам первые фото моего нового носа!

Я уже давно хожу без гипсовой повязки. Единственный след после операции - это едва уловимый желтый синяк внизу слева на щеке. Отек еще не спал до конца, но я уже любуюсь своим красивым, ровным и аккуратным носиком!

Помните, я рассказывала про огромные черные синяки в стиле панды, гематомы и большие отеки, с которыми меня выписали из клиники? Мне объяснили, что первые четыре дня они могут еще увеличиваться. Но, к счастью, этого не случилось.

Первые дни и так было невероятно тяжело! В нос мне вставили ватные тампоны, так что дышать можно было только через рот. Представьте, как трудно приходится ночью! Я плохо спала, а разговаривать в эти дни я почти не могла. Кроме того, на носу были шина и неудобная гипсовая повязка. Болела голова, ныли десны и зубы (как пояснил Гайк Павлович Бабаян, это из-за исправления носовой перегородки).

И на этом список неприятностей можно закончить. От себя скажу, что это все можно пережить! Сам нос после операции совершенно не болит. А мои болезненные ощущения были связаны с септопластикой, а не с рино. При ринопластике все проходит намного легче!

Все это время я находилась под пристальным наблюдением Гайка Павловича Бабаяна. К доктору на осмотр я ходила три раза в неделю. Первая наша встреча состоялась на четвертые сутки после риносептопластики (считая сам день операции). Я уже пропила антибиотики и с нетерпением ждала, когда же уберут эти ужасно неудобные ватные тампоны (если не ошибаюсь, правильно они называются «турунды»).

Но удалять их оказалось рано. Пришлось потерпеть до следующей консультации, чтобы, наконец, вдохнуть полной грудью! Конечно, дыхание еще было затруднено из-за отека и различных выделений, но я сразу же заметила, как легко дышится! До этого момента я даже не понимала, что мое дыхание всегда было затруднено. Привыкнув с детства дышать с искривленной перегородкой, я была уверена, что так и надо. Как же было приятно почувствовать новую свободу дыхания!

На третьей консультации Гайк Павлович снял гипс, чтобы посмотреть, как заживает мой новый нос. По ощущениям от нажатий доктора, вместо носа был один большой синяк. Отек еще был слишком большим, поэтому гипсовая повязка вернулась на место, а результат операции я так и не увидела. Зато дома с удвоенной силой занялась своим восстановлением!

Чем я пользовалась? Нос очень часто промывала аквамарисом и разбавленным раствором перекиси водорода, синяки мазала гелем Траумель и еще одним кремом с высоким содержанием экстрактов горной арники. А внутрь для уменьшения отеков (по народным поверьям) я принимала сок алоэ, настой имбиря и ананасовый сок в больших количествах.

На одиннадцатый день после операции, к моей великой радости, мне, наконец-то, сняли гипсовую повязку! Я была безумно счастлива! К тому же это случилось как раз на мой День Рождения! Символично, правда?















С трудом оторвавшись от зеркала после очередного посещения врача, могу только восхищаться профессионализмом и интуицией Гайка Павловича Бабаяна. Ведь он не только воплотил мою мечту в реальность, но и создал именно «мой» нос, который идеально подходит моему внутреннему миру! Почувствовать и понять эту тонкую грань может далеко не каждый, а воплотить с учетом всех пожеланий эту идею в жизнь - только гуру своего дела! И это все без снятия швов, видимых шрамов и иных неприятных моментов!

Те родные, друзья, коллеги и знакомые, которые знают об операции, согласны, что такая форма носа мне идеально подходит. Некоторые подруги даже собрались на консультацию к Гайку Павловичу, не дожидаясь моего финального результата!

Отек еще не спал до конца, а я уже услышала массу лестных отзывов и комплиментов. Все в один голос утверждают, что выражение моего лица сильно изменилось и стало «свежее», «моложе», «веселее», «добрее», «светлее» и «открыло мой внутренний мир».

А те, кто не знает о моей риносептопластике, так и остались в неведении! Но интересно, что они непроизвольно отметили, что я «очень хорошо выгляжу», чем лишний раз подтвердили, насколько естественно и гармонично смотрится новый нос! В общем, я в восторге!

Сегодня Гайк Павлович произвел очень подробный осмотр моего носа и подтвердил, что реабилитация проходит отлично! Основной отек уже спал, а оставшийся может сходить еще очень долго. Хирург также ослабил ограничения на последующий период реабилитации. Теперь мне нельзя только нырять и противопоказаны тяжелые физические нагрузки. Следующий мой осмотр состоится через две недели. После него я буду показываться доктору каждый месяц, так что все самое страшное уже позади.























Огромное спасибо всем специалистам клиники «Шарм», Гайку Павловичу Бабаяну и команде «Клео» за мое чудесное преображение!

комментарий психолога Юлии свияш: Действительно, первые впечатления от своего нового носа - масса эмоций! Ведь его мы обычно привыкли видеть каждый день. Замечаешь каждое малейшее изменение! Особенно если перемены давно желанны. Поэтому первое время есть ощущение, что буквально вся жизнь поменялась! Чувства Наташи сейчас очень яркие и позитивные. Ведь это целое событие и весьма приятное! На волне такого рефреша много энергии. Это именно то здоровое ощущение новой себя, ради которого мы иногда идем на такие вот подвиги. Мир словно расширяется для нас, мы разрешаем себе новые чувства, новые сценарии жизни. Пусть для Наташи эти перемены послужат началом нового этапа, где есть место себе, радости, наслаждению, уверенности и внутренней свободе!

Фото: Светлана Григорьева

Хочу стать участницей

Прежние выпуски:

Начни новую жизнь. Знакомство с участницей

Начни новую жизнь. День первый

Начни новую жизнь. День второй

Начни новую жизнь. День третий

Начни новую жизнь. День четвертый

Начни новую жизнь. День пятый

Начни новую жизнь. День шестой

Начни новую жизнь. День седьмой

Начни новую жизнь. День восьмой

Начни новую жизнь. День девятый

Начни новую жизнь. День десятый

Начни новую жизнь. День одиннадцатый