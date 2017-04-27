Начни новую жизнь с «Клео». День шестой
Мой первый осмотр после операции — наконец-то этот день настал!
Чувствую я себя намного лучше: температура в норме, грудь больше не болит, нет ощущений дискомфорта или покалывания, как в первые дни. Если честно, я заранее готовилась, что будет ужасная боль, но в итоге обезболивающие так и лежат у меня дома не открытыми.
После операции был ряд ограничений: постоянно ходить в компрессионном белье, спать только на спине. Ко многому я со временем привыкла, но не терпится оставить все это позади! Выйти на работу, сесть за руль, принять горячую ванну с пеной, самой помыть голову, поехать на пляж, заменить неудобный корсет на шикарный бюстгальтер!
Прошло немного дней после операции, но я уже замечаю, что изменилась, причем не только внешне! У меня определенно начался совершенно новый этап в жизни! Походка, манера поведения и даже голос стали другими, как мне кажется, более привлекательными. Сгораю от нетерпения увидеть, как теперь выглядит моя грудь — пока что она прячется под компрессионным бельем. Но это ненадолго — сегодня я иду на плановый осмотр к Максиму Леонидовичу Нестеренко!
На осмотр я пришла не одна. Несмотря на достаточно плотную запись, на консультацию удалось записать мою подругу Светлану. Она тоже делала операцию по увеличению груди, но в результате хирургической ошибки получила ужасный результат, много шрамов и необходимость повторной операции... Я уже знаю, что Максим Леонидович – профессионал, поэтому смело могу его рекомендовать. Надеюсь, он ей поможет!
Выяснилось, что у меня все замечательно. Грудь красивой анатомической формы, гематомы пропали, отек почти спал, рубцы заживают правильно. При операциях доктор Нестеренко использует саморассасывающиеся нити, так что обошлось без снятия швов (а многие делятся, что это весьма болезненно).
Максим Леонидович дал мне зеркало, чтобы хорошенько рассмотреть грудь со всех сторон. Мне не просто понравилось: я не ожидала, что будет так круто! И в голову не могло прийти, что при моем телосложении, с объемом грудной клетки 66 см может получиться такая сочная, аппетитная и безумно соблазнительная грудь!!! Словом, полный восторг! Максим Леонидович, наверное, действительно волшебник, и мне безумно повезло, что я попала именно к нему!
После осмотра доктор дал новые рекомендации и к моей великой радости разрешил принимать душ и садиться за руль, а через несколько дней даже спать на боку!
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комментарий психолога Юлии свияш:
Наташу можно поздравить. Если все прошло удачно, то, как правило, первая реакция после осмотра - ВАУ! Я - новая, другая. Это и всплеск энергии, и предвкушение от смены нарядов, и ощущение на себе внимания противоположного пола, когда вдруг понимаешь, что мужчины смотрят не только в глаза ). Потом это чувство превратится в удовлетворение и уверенность, и нравиться себе станет хорошей привычкой. Очень важно на первых порах соблюдать все инструкции врача, беречь себя, не подвергать лишнему риску. Ну а спустя полтора-два месяца можно будет уже на 100% наслаждаться новыми формами, которые к этому времени войдут в более естественный вид и вообще не будет заметно, что имела место операция.
Фото: Светлана Григорьева
Прежние выпуски:
Начни новую жизнь. Знакомство с участницей
Начни новую жизнь. День первый
Начни новую жизнь. День второй
Начни новую жизнь. День третий
Начни новую жизнь. День четвертый
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Обсуждение 43
Лучшие комментарии
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ВичкаХорошие результаты операции - это очень хорошо! Однако это все-равно посторонние вмешательство в организм, исход может быть не предвиденным и последствия могут быть выявлены не сразу) Операция - это крайняя мера, и явно не в этом случае) Героине - удачи, я бы на такое никогда не подписалась))
27.04.17 11:28 Контекст комментария
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Все прошло хорошо,ну и отлично))) Читая коменты,многие просто на говно исходят ,видимо от зависти или неполноценности ,)),! Особенно забавно читать как женщины судят о женской красоте .))) ЭЙЙЙ женщины что с ВАМИ!! Ответ таким ,,эээ персонажам "Ты б на себя в зеркало посмотрела" или хотя так-же как Наташа попробовала)))
27.04.17 16:50 Контекст комментария
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AVIVAОчень рада, что все удачно, но уже хотелось бы увидеть итоговый результат) Наталью поздравляю и жду следующих серий!
27.04.17 10:58 Контекст комментария
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KRISTINAМолодец, Наташа! Завидую, но по-доброму.. может и я тоже когда-нибудь решусь.. не слушай завистниц и не вздумай еще раз ложится под нож.. у тебя и так все отлично!
27.04.17 17:25 Контекст комментария
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КошелёкБольше драмыыыыыыыыы!!! больше!!! Наталия, вы умница!))) Злопыхатели пусть идут в сад!) Завидуйте молча! Ну либо не молча, раз желчь прям прет!)))
27.04.17 18:51 Контекст комментария
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Вот никогда не пойму женщин, идущих на такое. Как они, интересно, потом признаются любимым мужчинам, что там у них силикон? Я бы на месте мужика сбежала бы в тот же миг. Или всю жизнь скрывают? А если догадается? По мне, так лучше неидеальная грудь, зато своя.
28.04.17 01:47
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ДАФНАНаташа, хорошего вам завершения реабилитационного периода! Вы молодец, завидую вашей смелости!
27.04.17 20:38
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НИКАмужчины смотрят не только в глаза - Свияш просто умница, обожаю ее)))
27.04.17 19:46
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КРАСОТКАНаталья, желаю вам скорейшего выздоравления, ну и завершения проекта! Не на кого не обращайте внимание, главное - что в голове, вы молодец!
27.04.17 19:00
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Карина МоскваДоктор Нестеренко просто невероятный профессионал! Потрясающая работа! Только хотелось бы посмотреть еще до/после конечно! Без компрессионного белья. Редакция журнала "Клео" скажите, вы будете выкладывать в соц сетях или еще где-то такие материалы?
27.04.17 18:54
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КошелёкБольше драмыыыыыыыыы!!! больше!!! Наталия, вы умница!))) Злопыхатели пусть идут в сад!) Завидуйте молча! Ну либо не молча, раз желчь прям прет!)))
27.04.17 18:51
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ВасияМолодец, Наталия, так держать! Повторюсь, грудь для женщины - это основное, и это не только мое мнение, а и моего мужа и его друзей!
27.04.17 17:48
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Если ваш муж считает, что в женщине главное - грудь, вас можно только пожалеть :))
27.04.17 20:01
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KRISTINAМолодец, Наташа! Завидую, но по-доброму.. может и я тоже когда-нибудь решусь.. не слушай завистниц и не вздумай еще раз ложится под нож.. у тебя и так все отлично!
27.04.17 17:25
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Редакция "Клео"Дорогие читательницы, давайте будем деликатнее, пожалуйста! Наталия только после операции. Конечно, у всех свое мнение, но все же надо понимать, что это непростое время для нашей героини. Проект в самом разгаре, и все самое интересное впереди!
27.04.17 17:16
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надявозможно я не деликатна и наверное я буду неприятна самой Наталье, но почему я не могу выразить то,что своими глазами вижу . Ну не получается у меня похвалить ее , я ее не как человека сейчас сужу,не ее душу и жизнь я затрагиваю, я обсуждаю ее внешность,которую она выставила на всеобщее обозрение,чтобы изменить себя. Если считаете нужным удалить мои посты, конечно это ваше право
27.04.17 18:41
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КРАСОТКАДумаю, что здесь фотографа надо... на мыло... дабы свои фотки у нее более чем удачные... а на эти, действительно прям без слез не взглянешь.. не в укор внешности Натальи - изюминка в ней действительно есть.. меняйте фотографа, реально)
27.04.17 18:57
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Все прошло хорошо,ну и отлично))) Читая коменты,многие просто на говно исходят ,видимо от зависти или неполноценности ,)),! Особенно забавно читать как женщины судят о женской красоте .))) ЭЙЙЙ женщины что с ВАМИ!! Ответ таким ,,эээ персонажам "Ты б на себя в зеркало посмотрела" или хотя так-же как Наташа попробовала)))
27.04.17 16:50
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надяда, вы правы, я не идеальна, НО, если бы я решилась что-то в себе изменить ,то начала бы с очевидного,во всяком случае с того,что бросается в глаза! Лицо человека это показатель всей внешности,особенно для женщины! Иногда правду умалчивать не стоит,даже если вы высоко-интеллигенты,святы и кристально-божественны. Я просто немного в замешательстве,почему ей хирурги и психотерапевт "мягко и корректно" начали все проблемы решать с груди.......
27.04.17 17:12
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KRISTINAЦель проекта - помочь изменить героине жизнь, а не изменить ее внешность, потому что она не нравится некой Наде) многим бы прийти к такой внешности, с которой она начинает) а гадости пишут из зависти, как правильно заметила semper@mail.ru, убожества с 0 размером и кучей комплексов)
27.04.17 17:21
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надявообще-то я не оскорбляла ни вас, ни главную героиню. Я высказала свое мнение и не захотела петь дифирамбы ,вот и все. Цель проекта странным образом началась с того,что женщине начали резать грудь , а не исправлять жизнь. Я потому то и в замешательстве......если уж решили увеличить грудь,то почему бы и не подкорректировать то,что видно на всех фото не только мне. И ,еще ,девочки, жалость-дифирамбы в данном случае к "Наталье" считаю неуместным с вашей стороны,лучше бы посоветовали начать не с груди и хвалебных од ее одержимости, а реальным советом. И,кстати, я не завидую Наталье ни в одном месте, вообще не завидую, клянусь всем тем,что у меня есть. А чему тут вообще завидовать-то???????
27.04.17 18:30
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KRISTINAНу-ну, видимо, задела за живое) самой о груди остается только мечтать) если героиня комплексовала из-за отсутствия груди, то вполне естественно, что ей предложили операцию) а если она не комплексует из-за внешности, то ей эти комплексы и внушать нечего, живите с ними сами))
27.04.17 18:47
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надяу меня грудь после второго ребенка увеличилась в разы, так что с грудью у меня все нормально,Кристина. Я рада что вы главную героиню знаете в лицо и все ее мысли наперед и если она не комплексует из-за внешности, то у меня вопросы отпали )))))) только не надо считать, что все тупы,слепы и страшно завидуют Наталье.....
27.04.17 18:54
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надяКристина, давайте я сразу вас успокою насчет себя )))) грудь у меня висит до пола, комплексов у меня куча. Но что характерно, я умею радоваться за абсолютно чужих людей,если они приятны,красивы и успешны. И вы правы, внешность не самое главное в человеке, признаю это.
27.04.17 19:40
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надяи еще, Кристина, я понимаю что задела ваши чувства и т.д.и я понимаю,что вы изводитесь из-за моих постов. Если вам будет легче, то выматерите меня, но я не откажусь от своего мнения, не потому что я жестока или люблю правду, нет не из-за этого. Кто-то должен настоять на том,что и так очевидно и бросается в глаза, а именно на ринопластике, а про грудь Натальину мне вообще неинтересно, читайте мои посты внимательнее
27.04.17 19:48
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СВЕТ МАСКВАНадя, а вы что, борец за справедливость?? Вот уж кого не встречала здесь) И ради чего вы боретесь, если не секрет?? Чтоб героине сделали ринопластику?? Думаете, без вас никак не разберутся, либо лишат ее этого удовольствия?? В обзоре проекта четко написано, что героиня хочет изменить форму носа и увеличить грудь, вам не дает покоя последовательность?? Либо героиня нанесла личную обиду, и есть желание добить ее пока не восстановилась?? Не понимаю таких баб, которые корчат из себя борца за правду, разводя нытье на пустом месте)
27.04.17 20:24
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KRISTINAНадя, не волнуйтесь вы так) меня лично задеть не реально) особенно здесь и особенно вам) а вот когда обижают слабых - не люблю смотреть) и за других радоваться у вас получается как то не очень)
27.04.17 20:51
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СВЕТ МАСКВАА кому еще судить о женской красоте, как не нам, женщинам?) Разве вы, мужики, хоть что-то в этом понимаете? В большинстве случаев - нет) И стараемся мы чисто для себя и себе подобных, но не как ни ради вас)
27.04.17 20:15
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Надянаверное ,да, последовательность, ну раз ринопластика в планах имеется, то безмерно рада теперь за Наталью. Мне вообще кажется ,что ей только ринопластика нужна была, ну и прическа не помешала бы, в остальном фигурка у нее есть, а про грудь вообще никто бы и не знал,если бы не с нее начала)))) и не надо за меня додумывать насчет "добить" и "справедливости", я реально не знала,что ринопластика предусмотрена. если мнение не совпадает с толпой ,то это не значит что есть что-то личное и т.д, это всего лишь другое мнение, Свет
27.04.17 20:36
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я б над улыбкой поработала))) Есть отличные фотки, а есть не очень удачные. Наталья за смелость уже заслуживает уважения.
27.04.17 16:01
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Ещё ресницы нарастили для начала решительного старта))) Нос то будут делать? волнуюсь вдруг из выделенного миллиона на него не останется?!?!
27.04.17 13:46
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KRISTINAСудя по твоей фотке, правда не очень хорошего качества, у тебя тоже с носом явная проблема.. так что ты бы за себя переживала, где денег взять на рино)
27.04.17 17:12
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Посмотрела ещё раз на свою фотку в личке-красотуля как и есть в жизни))) а у тебя,кристиночка, ус отклеился))) прежде чем так горячо полемизировать повесь фотку и делай это не анонимно, а то с очками-авиаторами как то стрёмно дебатировать)))
27.04.17 21:41
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СВЕТ МАСКВАКонечно не останется) Что-то имеешь против ресниц?
27.04.17 20:25
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ВичкаХорошие результаты операции - это очень хорошо! Однако это все-равно посторонние вмешательство в организм, исход может быть не предвиденным и последствия могут быть выявлены не сразу) Операция - это крайняя мера, и явно не в этом случае) Героине - удачи, я бы на такое никогда не подписалась))
27.04.17 11:28
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AVIVAОчень рада, что все удачно, но уже хотелось бы увидеть итоговый результат) Наталью поздравляю и жду следующих серий!
27.04.17 10:58
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надяя очень извиняюсь перед главной героиней этой программы, но с прической и носом надо что-то делать, тем более раз решились менять жизнь. Наверное нужно было начать с лица все-таки!!!! Я понимаю,что бестактна и бесцеремонна, но почему-то не считаю нужным промолчать. На мой взгляд не в груди дело!!!! начать нужно с лица, а именно с носа!!!!!! можете материть меня.....
27.04.17 10:39
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AVIVAДумаю, Клео видней, что в какой последовательности, к тому же серьезных проблем не вижу - в целом все гармонично смотрится)
27.04.17 11:00
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СВЕТ МАСКВАТебе ж сказали - человек после операции) посмотрела б на тебя, какая прическа у тебя была если б нельзя было поднимать руки вверх, и какие глаза у тебя были после операции)
27.04.17 20:29
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