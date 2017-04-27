Начни новую жизнь с «Клео». День шестой

Мой первый осмотр после операции — наконец-то этот день настал!

Чувствую я себя намного лучше: температура в норме, грудь больше не болит, нет ощущений дискомфорта или покалывания, как в первые дни. Если честно, я заранее готовилась, что будет ужасная боль, но в итоге обезболивающие так и лежат у меня дома не открытыми.

После операции был ряд ограничений: постоянно ходить в компрессионном белье, спать только на спине. Ко многому я со временем привыкла, но не терпится оставить все это позади! Выйти на работу, сесть за руль, принять горячую ванну с пеной, самой помыть голову, поехать на пляж, заменить неудобный корсет на шикарный бюстгальтер!

Прошло немного дней после операции, но я уже замечаю, что изменилась, причем не только внешне! У меня определенно начался совершенно новый этап в жизни! Походка, манера поведения и даже голос стали другими, как мне кажется, более привлекательными. Сгораю от нетерпения увидеть, как теперь выглядит моя грудь — пока что она прячется под компрессионным бельем. Но это ненадолго — сегодня я иду на плановый осмотр к Максиму Леонидовичу Нестеренко!

На осмотр я пришла не одна. Несмотря на достаточно плотную запись, на консультацию удалось записать мою подругу Светлану. Она тоже делала операцию по увеличению груди, но в результате хирургической ошибки получила ужасный результат, много шрамов и необходимость повторной операции... Я уже знаю, что Максим Леонидович – профессионал, поэтому смело могу его рекомендовать. Надеюсь, он ей поможет!

Выяснилось, что у меня все замечательно. Грудь красивой анатомической формы, гематомы пропали, отек почти спал, рубцы заживают правильно. При операциях доктор Нестеренко использует саморассасывающиеся нити, так что обошлось без снятия швов (а многие делятся, что это весьма болезненно).

Максим Леонидович дал мне зеркало, чтобы хорошенько рассмотреть грудь со всех сторон. Мне не просто понравилось: я не ожидала, что будет так круто! И в голову не могло прийти, что при моем телосложении, с объемом грудной клетки 66 см может получиться такая сочная, аппетитная и безумно соблазнительная грудь!!! Словом, полный восторг! Максим Леонидович, наверное, действительно волшебник, и мне безумно повезло, что я попала именно к нему!

После осмотра доктор дал новые рекомендации и к моей великой радости разрешил принимать душ и садиться за руль, а через несколько дней даже спать на боку!

ОГРОМНОЕ спасибо доктору Нестеренко за великолепные результаты операции, а редакции «Клео» отдельное спасибо за мимимишный букетик, было приятно и неожиданно!

комментарий психолога Юлии свияш: Наташу можно поздравить. Если все прошло удачно, то, как правило, первая реакция после осмотра - ВАУ! Я - новая, другая. Это и всплеск энергии, и предвкушение от смены нарядов, и ощущение на себе внимания противоположного пола, когда вдруг понимаешь, что мужчины смотрят не только в глаза ). Потом это чувство превратится в удовлетворение и уверенность, и нравиться себе станет хорошей привычкой. Очень важно на первых порах соблюдать все инструкции врача, беречь себя, не подвергать лишнему риску. Ну а спустя полтора-два месяца можно будет уже на 100% наслаждаться новыми формами, которые к этому времени войдут в более естественный вид и вообще не будет заметно, что имела место операция.

Фото: Светлана Григорьева

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