Начни новую жизнь с «Клео»: День четырнадцатый

С нетерпением ждала очередного посещения салона красоты Dream Time на Тимирязевской, чтобы продолжить рассказ о своем первом опыте применения инъекций. Главный врач клиники Диляра Сатрудинова серьезно подошла к вопросу моего преображения и детально расписала весь курс процедур.

Итак, она назначила мне не менее 3 сеансов биоревитализации лица и шеи, биоармирование средней трети мягких тканей лица, несколько процедур лимфодренажного массажа, сеанс «Выход в свет» на аппарате HadraFacial, мезотерапию препаратом MesoEye С71, изменение формы скул, увеличение подбородка, инъекции ботокса в области лба и межбровья. Возможно, в будущем к этому внушительному списку манипуляций добавится заполнение носослезной борозды и изменение формы губ. Но это будет решено позже, а сейчас мне не терпится рассказать, какие же метаморфозы произошли со мной после первого посещения центра красоты и здоровья Dream Time!

После процедуры биоревитализации мой внешний вид оставлял желать лучшего. Через каждый сантиметр на лице и шее выступали небольшие бугорки (папулы), похожие на комариные укусы. Мне они не доставляли дискомфорта, но люди на улице на них реагировали и первые 48 часов буквально оборачивались мне вслед.

На третий день следы от процедуры исчезли, но возникла новая неприятность — отеки под глазами. Они прошли спустя несколько дней, и я наконец смогла увидеть первые результаты своего преображения.

После первого сеанса я почувствовала, что кожа стала более увлажненной, гладкой и упругой. Цвет лица, к которому и были основные претензии, тоже изменился, стал «живым», «светящимся». Некоторые мелкие морщинки, на которые я обращала внимание раньше, удивительным образом исчезли. Я пыталась их разглядеть, но тщетно — их нет! Так что все мои сомнения в необходимости данных инъекций отпали. Окрыленная столь впечатляющим результатом, я с радостью пошла на повторный сеанс.

Вот я снова в салоне Dream Time. Диляра Сатрудинова подробно разузнала о моих ощущениях, еще раз осмотрела кожу, затем нанесла обезболивающий крем. Пока я лежала под окклюзионной повязкой, она рассказала много интересных вещей.

Вы знали, что некоторые косметологи вообще не используют анестезию, либо рекомендуют от нее отказываться? Это связано с тем, что при использовании анестетика мышцы лица напрягаются, а поры сужаются, поэтому действующий препарата усваивается не полностью. Как по мне, то пусть процедура будет менее эффективной, и я ее повторю несколько раз, чем буду переступать через себя и терпеть уколы, которых очень боюсь.

Когда подействовала анестезия, Диляра Фикретовна удалила крем, продезинфицировала кожу и приступила к микроинъекциям.

Некоторые называют использование препарата MESO-XANTHIN F199TM «биорепарацией», так как методика является более усовершенствованной, по сравнению с классической биоревитализацией. Благодаря своему составу препарат запускает естественные процессы восстановления кожных покровов и находится внутри намного дольше, питая, стимулируя и создавая запас питательных веществ.

После второго сеанса ощущения были такими же, но результат был заметнее! А последующие процедуры аппаратной косметологии порадовали еще больше — моя кожа полностью восстановилась, это видно невооруженным взглядом.

На следующем сеансе по восстановлению кожи Диляра Фикретовна решила сделать мне лимфодренажный массаж и процедуру под названием «Выход в свет» с применением аппарата HadraFacial. Его салон Dream Time приобрел на выставке и стал использовать одним из первых в Москве.

Процедура безболезненная, а по воздействию не находит себе равных. Одновременно она сочетает SPA-чистку, вакуумным гидропилинг, массаж лица и уход за кожей. Аппарат производится в Соединенных Штатах и комплектуется запатентованными одноразовыми насадками. Их применяют в три этапа: обновление кожи с одновременным интенсивным увлажнением, глубокое очищение и антиоксидантная терапия. Все это мы и проделали.

Было очень приятно, процедура действительно расслабляет и помогает быстро восстановить кожу. Впрочем, ее название говорит само за себя, ведь сеансы можно проводить не только накануне, но и в день торжественного выхода в свет.

Изменение цвета моего лица в лучшую сторону не могло не радовать. Но на фоне этого преображения черные круги под глазами стали особенно выделяться. Но мой косметолог и здесь нашла выход. Она назначила препарат MesoEye C71, который помогает избавиться от синяков и отеков под глазами без хирургического вмешательства. В этом я убедилась на личном опыте.

MesoEye C71 включает в себя не только гиалуроновую кислоту, но и пептиды, аминокислоты, витамины, нуклеозиды. Препарат разработан специально для мезотерапии области вокруг глаз. Всего 2 сеанса, и отечность исчезла, а темные круги под глазами хоть полностью и не ушли, но стали менее заметными. Мелких морщинок, кстати, я тоже не досчиталась, что стало дополнительным поводом для восхищения.

Следующим шагом коррекции недостатков моего лица в салоне Dream Time на Тимирязевской стало биоармирование препаратом Juvederm Volift. Потом мне увеличили подбородок и изменили форму скул. Все эти процедуры проводятся примерно одинаково.

Под биоармированием кроется методика коррекции и подтяжки лица, которая заключается в создание биологического каркаса. Сама процедура, как и вся последующая инъекционная терапия, не вызвала дискомфорта. Все потому, что многие препараты этой фирмы содержат ледокоин, поэтому в паре с местной анестезией инъекции являются фактически безболезненными.

Из рассказов Диляры Фикретовны я сделала вывод, что подавляющее большинство препаратов для контурной пластики созданы на основе чистой стабилизированной гиалуроновой кислоты и отличаются только своей плотностью.

Для формирования скул мы использовали препарат Juvederm Voluma, для губ она выбрала Juvederm Ultra Smile, а для подбородка — Surgiderm 24p.

Во время процедур врач научила меня правильно ухаживать за кожей лица и обратила мое внимание на обработку шеи и зоны декольте. Еще она помогла подобрать правильные средства для ухода. Также я поняла, очень важно, чтобы врач открывал препарат при тебе, так как сейчас действительно много подделок. Про наличие на оригинальных упаковках и тюбиках специальной наклейки, на которую тоже нужно обращать внимание, я уже писала. Дополнительно к этому Диляра Фикретовна настоятельно рекомендовала всегда проверять срок годности, у подобных препаратов он строго ограничен!

Итак, все самое страшное почти позади! Конечно, окончательный результат можно будет оценить немного позже, но даже сейчас я ощущаю и вижу, что достигла полной гармонии со своим внутреннем «Я». Любуясь перед зеркалом новым лицом, я безумно рада, что не испугалась и доверилась опыту Диляры Сатрудиновой, которая помогает завершить мое преображение полностью.

Это замечательный специалист, который отлично разбирается в своем деле, умеет общаться с людьми, подбадривает, когда страшно. Отдельно отмечу созданную ею клинику — это не просто салон, это настоящий «храм красоты», где такие женщины, как я, приобретают новый облик и становятся уверенными в себе. За это ей огромное спасибо!

Диляра Сатрудинова, врач высшей категории, опытный дерматокосметолог: Вторая моя встреча с Натальей состоялась через 7 дней после первого визита, и мы снова решили провести процедуру биорепарации препаратом meso-xanthin для оживления кожи на клеточном уровне. Вторая процедура для Натальи прошла спокойно, все было уже знакомо, и следующую встречу я ей назначила через 2 недели на процедуру биоармирование средней и нижней трети лица для восполнения утраченных объёмов и укрепления кожного каркаса. Наталья пришла на визит уже с большим доверием и спокойствием, так как были видны уже первые результаты от предыдущих процедур. Выполнив процедуру биоармирование, был назначен следующий визит на лимфодренажный массаж. После лимфодренажного массажа дополнительно бала выполнена процедура Hydra Facial для выравнивания тона и рельефа кожи. Отчего у Натальи был получен мгновенный результат. По прошествии 10 дней была проведена процедура по формированию объёма скул препаратом Juviderm Voluma, а также ментопластика (увеличение) подбородка фидером на основе гиалуроновой кислоты, для гармонизации внешности. На этом работа над совершенствованием образа Натальи не заканчивается. Работа продолжается.

комментарий психолога Юлии свияш: Что радует? Что в этой ситуации Наташа не боится открыть для себя СТОЛЬКО всего — абсолютно нового. Она чувствует себя исследователем и дегустатором. Пройдёт какое то время, она оценит трезвым взглядом, что из всех этих процедур действительно ей необходимо, как система поддержания себя в форме, а что было просто экспериментом. Ведь у каждой женщины — своя планка, свой стандарт понятия «хорошо выглядеть». Для Наташи — это мощное расширение границ. За эти несколько месяцев у неё идёт настоящий «интенсив» красоты. Без этого проекта многие вещи так и остались бы где-то далеко, а тут все сразу и в ограниченное время! Для женщины, чувствовать себя ухоженной и красивой — это огромный ресурс. Очень важно, что та ухоженность и лоск, которые неизбежно появляются у Наташи, выгодно подчеркнут истинный вес её социальных достоинств — ума, профессиональных достижений, уважения среди коллег. Наташа, так держать :)

Врач-косметолог: Диляра Сатрудинова

Фото: Светлана Григорьева

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Начни новую жизнь. День двенадцатый

Начни новую жизнь. День тринадцатый

Интервью с Наталией о закулисье проекта и долгожданное видео операции