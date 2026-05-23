Канны как ярмарка статуса: красная дорожка кинофестиваля стала соревнованием брендов, денег и связей

79-й Каннский кинофестиваль завершается во Франции. Но если вы думаете, что все эти дни главными были режиссеры и их фильмы, вы сильно ошибаетесь. Сегодня Канны – это не столько смотр киноискусства, сколько ярмарка статуса. Место, где бренды покупают внимание, инфлюенсеры – минуту на красной дорожке, а состоятельные люди – иллюзию принадлежности к элите.





Кино – для галочки, бренды – для дела

Фестиваль официально остается аккредитованным мероприятием для профессионалов киноиндустрии. Но взгляните на список партнеров: BMW, Air France, Mastercard, L’Oréal, Chopard. В 2026 году они правят бал. Ювелирный дом Chopard уже 28 лет делает "Золотую пальмовую ветвь" – и дают актрисам украшения на выход, чтобы те блистали еще ярче. L’Oréal почти 30 лет является официальным партнером по макияжу. Что это значит? Марки получают квоты на приглашения. За деньгами спонсоров приходят их лица – амбассадоры, блогеры и просто красивые люди, которым кино не нужно ровно так же, как рыбке зонтик.

Как это работает: бренд оплачивает перелет, пятизвездочный отель, платье от кутюр, визажиста и стилиста. Взамен знаменитость выходит на красную дорожку в их украшениях и макияже.

"Марки хотят представить свою продукцию через представителя, – честно признавалась в интервью News.ru блогер Мариам Тилляева (та самая внучка первого президента Узбекистана). – В Каннах за меня платил бренд. Обычно отбирают тех, кто достойно представит их на международной арене".

Ни слова о кино, потому что его там нет.





Билет на дорожку

Самый пикантный вопрос: можно ли попасть на красную ковровую дорожку, если ты не Стивен Спилберг и не дочь миллиардера? Официальный ответ: нет. Реальный: да, и это целый бизнес, хоть и теневой.

За "максимум" – с лимузином, местом в партере и полным сервисом – посредники брали около 2,4 миллиона рублей. За простой выход на ковровую дорожку и с местом на галерке – 1,5 миллиона рублей. Схема полулегальная, но работает годами: бренды и официальные партнеры получают квоты приглашений и продают их через проверенных агентов. Никаких чеков, только сарафанное радио в мире люкса.

"Некоторые люди умудряются купить доступ по неофициальным каналам – обычно по баснословной цене", – подтверждает Indian Express.

А индийская блогерша на NDTV раскрыла еще один секрет: даже фотографы на дорожке работают не за идею.

"Я заплатила 400 евро за 7 видео и 7 фото, – призналась она. – Не каждый фотограф готов снимать тебя бесплатно, они тебя просто не знают".

То есть мало заплатить за выход – нужно еще оплатить доказательства, что ты там был. Добро пожаловать в экономику впечатлений.

Российский след: Ксения Собчак, Виктория Боня и другие лица без кино





Наши соотечественницы – одни из главных героинь этого теневого Каннского театра. Ксения Собчак проходит по журналистской аккредитации – это легальная лазейка. А Виктория Боня, Елена Перминова и Лена Ленина? Они обычно объясняют свое присутствие приглашением от партнеров фестиваля или дома моды. Однако таблоиды не раз намекали, что за спиной у них – те самые посредники. Просто чей-то выход полностью оплачен брендом (и тогда это "партнерская интеграция"), а кто-то доплачивает из своего кармана. Разницу на дорожке не видно: и те, и другие улыбаются в объективы, поправляют бриллианты и делают вид, что явились исключительно ради премьеры.





Все ради статуса, контента и связей

Вы спросите: зачем блогеру платить десятки тысяч евро за минуту на лестнице Дворца фестивалей? Или зачем бренду – выкладывать огромные суммы за чужой выход? Ответ прост.

Для блогера и светской львицы это:

Контент года. Фото с красной дорожки Канн – это золотой актив для соцсетей, который окупает десятки тысяч подписчиков и рекламных контрактов.

Билет в "клуб элиты". Даже если ты купил этот билет. После Канн ты официально "тот, кто был в Каннах".

Нетворкинг. На закрытых вечеринках отелей решаются сделки, завязываются романы и договариваются о совместных проектах.

Для бренда это:

Прямая реклама. Каждый выход в их платье или с их помадой облетает мировые СМИ и соцсети.

Ассоциация с роскошью. Канны – это глянец, деньги, шампанское. Если ваша тушь там на звезде – значит, и для обычной покупательницы она "немного каннская".





Итог: может ли фестиваль остаться собой?

Эксперты, недавно опрошенные The Week, бьют тревогу: если акцент сместится на количество подписчиков инфлюенсеров, а не на качество фильмов, Канны потеряют свою кинематографическую душу. Но пока этого не случилось. Соревнование брендов, денег и связей – это не баг, а фича. Это ужасно прибыльная сторона главного кинособытия планеты.

Так что, когда вы увидите фото очередной блогерши в шифоновом платье на фоне пальм, помните: возможно, она только что заплатила 400 евро фотографу, 20 тысяч посреднику и месяц договаривалась с брендом о "своей квоте". И да, фильм она, скорее всего, так и не посмотрела.