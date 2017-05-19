Начни новую жизнь с «Клео». Полуфинал

На нашем проекте – полуфинал! Давайте подведем промежуточные итоги. За это время Наталия сильно изменилась, стала счастливее и увереннее в себе. То ли еще будет! А пока наша героиня вспоминает шаги на пути к своей новой жизни и делится тем, что мы еще не слышали. Слово Наталии!

Подходит к концу уже второй месяц проекта «Начни новую жизнь». Так много за это время было приятных впечатлений, новых знакомств, ярких эмоций! Самым главным событием лично для меня стала операция по увеличению груди. Я так давно об этом мечтала!

Мне кажется, что операция была только вчера, но прошел уже целый месяц. Пора на плановый осмотр к доктору Нестеренко.

Максим Леонидович всегда в прекрасном настроении, и это заразительно! Особенно когда доктор сообщил хорошие новости: мой реабилитационный период проходит на отлично. Грудь стала намного мягче на ощупь, отеки и гематомы полностью сошли, а вместо швов уже едва заметные полупрозрачные ниточки.







Нет слов, чтобы выразить доктору свою благодарность! Признаюсь, я то и дело смотрюсь в зеркало, любуюсь новыми формами. Моя самооценка изменилась в лучшую сторону!

За это отдельно хочу поблагодарить Юлию Свияш. Юлия – вдумчивый, тонко чувствующий психолог. Мне невероятно повезло встретить ее на проекте! Ведь новая жизнь начинается не с новой внешности. Гораздо важнее решимость что-то изменить и понимание своих следующих шагов. Благодаря Юлии оно у меня есть.

Знаю точно: в новой жизни будет присутствовать и Школа танцев Евгения Папунаишвили. Мой подарочный сертификат ждет своего часа. Как только я снова смогу заниматься спортом, буду посещать в ШТЕПе групповые занятия. Мысль об этом придает мне сил на скорейшее восстановление!

Но один сертификат я могу использовать уже сейчас, и за это спасибо Наталье Каплий! В ближайшее время я пройду занятие «Моя фигура» в имидж-агентстве MAKE YOUR STYLE. А пока что слежу за обновлениями агентства в Instagram: их публикации вдохновляют и вызывают радостную улыбку.

Кстати, моя улыбка начала новую жизнь вместе со мной! Она стала не только белоснежной, но еще и более радостной и уверенной. И это отмечают окружающие. Огромное спасибо специалистам Dental Luxury Clinic за их профессионализм, оперативность и терпение!













Работа над моим новым образом продолжается! И важный этап – это прическа и макияж. Увидеть себя совершенно с другой стороны мне помогли специалисты бренда Paul Mitchell и Имидж Агентства Персона.

Тренер марки Paul Mitchell Эльбек Пулатов внимательно изучил структуру моих волос, и таинство началось...

Что он использовал в своей работе?

Бессульфатный шампунь и кондиционер, а также двухфазный спрей-глоссер Triple Rescue из серии Ultimate Color Repair. Эта линейка средств идеально подходит для сохранения цвета после окрашивания, а также эффективно восстанавливает поврежденные волосы;

объемообразующий спрей-фиксатор Lemon Sage Thickening Spray (серия TEA TREE LEMON SAGE, пробуждает, освежает, заряжает);

сыворотку для создания локонов и термозащитный спрей-фиксатор Round Trip и Hot Off The Press (серия EXPRESS STYLE);

спрей сильной фиксации с блеском и защитой от UV-лучей Finishing Spray (серия AWAPUHI WILD GINGER).

Несомненными плюсами марки Paul Mitchell являются натуральные ингредиенты в составе косметических средств, отказ от тестирования продукции на животных, более чем 35-летний стаж производства, распространение косметики только через официальных дистрибьюторов и салоны. Чтобы утверждать об эффективности средств, нужно применять их какое-то время. Поделюсь своими первыми впечатлениями: после спрея-глоссера волосы стали мягче, а сама укладка мне очень понравилась и продержалась долго!

комментарий тренера бренда Paul Mitchell Эльбека Пулатова:

У Наталии тонкие волосы. Я рекомендую ей сделать ламинирование. Эта процедура сделает волосы более плотными и придаст локонам дополнительный блеск.

Структура волос немного повреждена предыдущим окрашиванием. Чтобы в дальнейшем избежать подобных ошибок, стоит перейти на более щадящие красители и подобрать правильный домашний уход.

Мне нравится цвет волос нашей героини - он выглядит естественным и свежим, но ему не хватает насыщенности. Думаю, что стоит углубить оттенок корней, а по длине сделать цвет более ровным и насыщенным.

















Когда прическа была готова, Эльбек передал меня в руки визажиста. На тот момент я уже считала себя красавицей, но результат от макияжа превзошел все мои ожидания!

Визажист Имидж Агентства Персона Виктория Коновалова выровняла тон моей кожи и форму бровей, накрасила глаза и губы. Результат - совершенно другое лицо! Смотрите сами. Мне очень нравится! А вам?



















комментарий визажиста Имидж Агентства Персона виктории коноваловой:

У Наталии очень выразительные глаза и идеальная форма бровей!

Героине идёт яркий макияж, если верно расставить акценты. В этом случае мы выбрали вечерний макияж в коричневых оттенках, сделав акцент на глаза, а губы - нежного розового оттенка в цвет платья.

комментарий психолога Юлии свияш: Многим девушкам и женщинам в период кризисов, жизненных сложностей и просто спада настроения я, помимо всех прочих рекомендаций, настойчиво советую: займитесь собой! Займитесь своим здоровьем, самочувствием, телом, красотой. Даже если нет сил, даже если не хочется и не ради кого-то.

Займитесь собой ради себя! Идите на танцы, йогу, к косметологу - в общем, на что хватает фантазии и средств. Если их (средств) совсем нет - купите гель-лак и машинку для сушки, делайте дома салонный маникюр! Ощущение ухоженности и красоты поднимает женщине энергию, даёт силы. Неудивительно, что Наташа так преобразилась - столько впечатлений, столько специалистов приложили к ней руку и своё мастерство. Очень радуют такие истории!

Фото: Светлана Григорьева

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Начни новую жизнь. День первый

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