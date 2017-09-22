«Красота на миллион». День пятнадцатый – финал

Наконец, наступил пятнадцатый день моего преображения в проекте. Я практически у финишной черты и с нетерпением жду финала! Чтобы подготовиться к своему бенефису и отлично выглядеть перед фотокамерой, мне предстояло пройти еще несколько очень приятных приготовлений.

Первое – это шопинг! Куда же без него, ведь моему идеальному образу теперь требуется соответствующая «обертка». В поисках модных вещей мне помогала стилист-имиджмейкер и основатель проекта «Модный тур в Италию» Диана Яковлева.

Диана познакомила меня с шоу-румом Garderob Shop. В нем мы выбрали несколько образов для моего финального преображения. А владелица шоу-рума Александра подарила мне шикарный костюм с юбкой из экокожи, который покорил меня с первого взгляда! В дополнение к нему мне подобрали вечернее платье синего цвета, с привлекательным декольте и глубоким вырезом. Когда я его примерила, была просто очарована – оно будто специально сшито на меня! Моя новая грудь в нем смотрится сногсшибательно!

Раньше даже подумать не могла, что могу ТАК выглядеть. Но теперь все изменилось, я, наконец, могу носить вещи, которые мне нравятся и которые выгодно подчеркивают мои достоинства. И теперь они у меня есть!!!

За обувью мы со стилистом отправились в брендовый магазин Allora. Несмотря на то, что обувь этой фирмы разработана конструкторами и ортопедами специально для широкой стопы, я тоже смогла подобрать себе пару замечательных моделей.

Мой шопинг удался! К новой внешности, новому внутреннему мироощущению я очень быстро привыкаю. И полученные эмоции приводят меня в восторг! Но впереди меня ждет еще весьма приятное событие – посещение салона красоты Dream Time на Тимирязевской.

Признаюсь, за время участия в проекте я в него просто влюбилась! Поэтому с нетерпением ждала новой встречи с Дилярой Сатрудиновой, которая должна расставить финальные штрихи в моем обновленном образе и подготовить меня к фотосессии.

В салоне меня очень тепло встретили, ведь здесь я стала практически «своей». Диляра провела повторную процедуру Hydra Facial для выравнивания цвета и рельефа лица, о которой я вам рассказывала. После нее моя кожа чувствует себя чудесно. До сих пор не могу привыкнуть к тому, насколько она у меня мягкая, бархатистая и увлажненная после посещения косметолога. Теперь я уверена, что после Hydra Facial любой макияж ляжет идеально!





























На будущее я четко для себя решила, что теперь буду регулярно посещать косметолога и делать процедуру Hydra Facial. Считаю это идеальным выбором для поддержания молодости, здоровья и красоты кожи. Особенно удобно, что не нужно долго ждать результата.

Преображением моих волос и макияжем занялась опытный топ-стилист, парикмахер-модельер и визажист салона Марина Ульянова. К моему удивлению, она быстро определила и почувствовала тот стиль, который мне близок. Марина слегка приподняла объем у корней с помощью безопасной завивки, нанесла краску для волос ненавязчивого медного оттенка, сняла буквально несколько сантиметров длины - и вот уже медные локоны легли в идеальную прическу.

Небольшие волны и объем добавили моему образу воздушности и очарования! А подобранный цвет сделал тон лица еще более свежим, кожа светится. Впрочем, как и я!































Марина сделала идеальной не только мою прическу, макияж тоже был великолепен: она скорректировала брови, выровняла тон, накрасила глаза и губы. Мне очень понравилось, что мастер использовала всего в меру. Получилось эффектно и не тяжело, как я люблю!

Теперь мое преображение точно подошло к концу, и «новая Я» готова покинуть проект. Конечно, мне бы этого не хотелось, но я понимаю, что есть те, кому проект необходим намного больше. А мне надо двигаться вперед!

Я до проекта и Я после него – это две абсолютно разные личности. Поверьте, я теперь готова свернуть горы, ведь чувствую в себе небывалую энергию и ощущаю, как меня переполняют положительные эмоции. Я не просто взглянула на себя новую в зеркале, я абсолютно иначе смотрю на окружающий мир и оцениваю происходящее. Эти чувства – лучшее из того, что я испытывала!



























«Клео», огромное вам спасибо за поддержку и помощь, а также всем-всем-всем замечательным людям, которые помогали мне во время проекта и вложили в меня часть своей души. Отдельные слова благодарности хочу выразить многочисленным читателям моих дневников. Ваши комментарии, добрые слова очень подбадривают. А недобрые мотивируют! Верьте в себя, не бойтесь экспериментов, двигайтесь к своему идеалу и не отказывайтесь от мечты, какой бы фантастической она ни была!

С любовью и бескрайней благодарностью,

ваша Наталия!

Косметолог: Диляра Сатрудинова

Cалон красоты: Dream Time

Одежда: Sarafan Moscow

Стилист: Диана Яковлева

Фото: Светлана Григорьева

Прим. редакции. Все фото Наталии, использованные в статье, без ретуши.

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Начни новую жизнь. День четырнадцатый

Интервью с Наталией о закулисье проекта и долгожданное видео операции