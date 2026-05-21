Успеть до июня: майский план восстановления волос от трихолога

Солнце уже припекает, все цветет – и настроение почти летнее. Но есть одно "но" – волосы. Многие замечают, что на расческе остается вдвое больше, чем обычно, кожа головы жирнеет быстрее, а пряди выглядят тускло и безжизненно. Мы поговорили с врачом-дерматологом и трихологом Аленой Щербатых, чтобы понять, что происходит с волосами в мае, на что можно закрыть глаза, а на что стоит обратить внимание. Спойлер: не все так страшно, но кое-что лучше не игнорировать.

Жалоба 1: "Волосы выпадают сильнее, чем обычно"

Алена Владимировна успокаивает: в этом действительно есть сезонность. Ежедневно мы теряем около 100 волос, но в какие-то месяцы это число чуть больше, в какие-то – чуть меньше. Большинство людей теряют относительно меньше волос зимой (особенно в феврале) и относительно больше – летом. Но некоторые замечают активное выпадение именно весной. Вот такое наследие эволюции досталось нам от наших предков.

Если из года в год вы замечаете, что весной в сливе ванной и на расческе остается больше волос, – вероятно, это ваша норма. Но если для вас такая закономерность не свойственна, то, возможно, мы имеем дело с одним из вариантов алопеции. Например, если за 3–4 месяца до волосопада имели место сильный стресс, ОРВИ с высокой температурой или отмена оральных контрацептивов, то мы можем закономерно увидеть диффузную телогеновую алопецию (ее иногда называют реактивным выпадением).



