Успеть до июня: майский план восстановления волос от трихолога

В мае волосы могут вести себя хуже обычного: выпадать, сечься, быстрее терять свежесть. Разбираем главные весенние проблемы волос и составляем план спасения вместе с врачом-трихологом.
Солнце уже припекает, все цветет – и настроение почти летнее. Но есть одно "но" – волосы. Многие замечают, что на расческе остается вдвое больше, чем обычно, кожа головы жирнеет быстрее, а пряди выглядят тускло и безжизненно. Мы поговорили с врачом-дерматологом и трихологом Аленой Щербатых, чтобы понять, что происходит с волосами в мае, на что можно закрыть глаза, а на что стоит обратить внимание. Спойлер: не все так страшно, но кое-что лучше не игнорировать.
Жалоба 1: "Волосы выпадают сильнее, чем обычно"
Алена Владимировна успокаивает: в этом действительно есть сезонность. Ежедневно мы теряем около 100 волос, но в какие-то месяцы это число чуть больше, в какие-то – чуть меньше. Большинство людей теряют относительно меньше волос зимой (особенно в феврале) и относительно больше – летом. Но некоторые замечают активное выпадение именно весной. Вот такое наследие эволюции досталось нам от наших предков.
Если из года в год вы замечаете, что весной в сливе ванной и на расческе остается больше волос, – вероятно, это ваша норма. Но если для вас такая закономерность не свойственна, то, возможно, мы имеем дело с одним из вариантов алопеции. Например, если за 3–4 месяца до волосопада имели место сильный стресс, ОРВИ с высокой температурой или отмена оральных контрацептивов, то мы можем закономерно увидеть диффузную телогеновую алопецию (ее иногда называют реактивным выпадением).
Волосы могут сыпаться в пугающих масштабах, но хорошая новость в том, что зачастую такое выпадение проходит самостоятельно за несколько месяцев, если триггерные факторы были устранены. Если же выпадение волос длится более 6 месяцев, то крайне желательно обратиться к трихологу.
Жалоба 2: "Обратила внимание, что волосы теперь более редкие. Кожа головы видна на просвет".
Вот здесь уже время года не имеет значения. Просто совпало, что обратили внимание на поредение волос именно в мае. В большинстве случаев за такой жалобой стоит или предшествующее сильное выпадение волос, или андрогенная алопеция. В данном случае визит к трихологу лучше не откладывать.
Жалоба 3: "Усилилась перхоть или обострился себорейный дерматит".
Статистика говорит, что усугубление течения себорейного дерматита и усиление перхоти более характерны для зимних месяцев. Это связано с более низкой влажностью воздуха и холодом. Но все мы разные, кто-то отмечает ухудшение в жарком влажном климате, когда сальные железы работают сильнее. Кроме того, не стоит забывать, что на май приходится конец учебного года, несущий немалые стрессы. А течение себорейного дерматита очень привязано к нашему ментальному здоровью.
В случае обострения важно мыть голову так часто, как требуется, просушивать прикорневую зону феном и использовать подходящие вам шампуни от перхоти. К слову о шампунях, принцип построения состава у них один: что-то противогрибковое, что-то противовоспалительное и опционально что-то кератолитическое (отшелушивающее), но конкретные действующие вещества везде разные. В идеальном мире, конечно, все подобные средства должны давать эффект, но на практике бывает, что кому-то больше подходит одна комбинация компонентов, а кому-то другая. Поэтому при выборе шампуня важно учитывать свой предыдущий опыт и состав конкретного средства.
Жалоба 4: "Волосы сухие и безжизненные".
Стержень волоса по своей природе не имеет живых клеток. Все, что он может, – это копить повреждения. Так что наша задача – максимально уберечь волосы от новых травмирующих факторов и замаскировать уже имеющиеся повреждения. Если говорить про май, то месяц не самый агрессивный по отношению к нашим волосам, но проблем он подкинуть может: ветер с пылью и песком, солнечные лучи, плюс опционально остается всесезонный фактор в виде горячих укладок. Очень важно правильно использовать средства для ухода за волосами.
Шампунь наносим исключительно на кожу головы, по волосам должна стекать пена – так мы и получим достаточное очищение, и не пересушим стержни. Категорически не рекомендуется игнорировать кондиционеры для волос, если у вас есть жалоба на сухие и безжизненные волосы. Жирные спирты, силиконы (мы их не боимся, силиконы классные, одни из лучших ингредиентов для легкого расчесывания и блеска), растительные масла, катионные ПАВы... Все это будет способствовать уменьшению ломкости при расчесывании, снижению интенсивности термоповреждений (хотя при агрессивной термоукладке лучше взять отдельную термозащиту) и создаст нечто вроде защитной пленки на поверхности волоса.
Кому-то достаточно только смываемого кондиционера, а кому-то потребуется еще и несмываемый уход. Кстати, маленький лайфхак – вы можете попробовать взять свой привычный смываемый кондиционер, разбавить его водой и использовать как несмываемое средство. В целом, в любой кондиционер для волос будут добавлять компоненты, улучшающие внешний вид волоса, зачастую даже сам список ингредиентов состава может несильно отличаться у разных средств, но вот соотношение и процент ввода кондиционирующих добавок – это уже другой разговор. Как бы банально это ни звучало, если волосы успели получить большое количество повреждений, если их стержни уже натерпелись от агрессивных факторов окружающей среды, есть смысл обратить внимание на линейки для восстановления волос, для сухих и безжизненных волос.
Важно быть внимательными к себе и вовремя реагировать на изменения в состоянии волос и головы, чтобы вносить коррективы, которые могут быть разными – от смены шампуня до выполнения рекомендаций трихолога. Тогда сезонные проблемы будут быстро исправляться и не омрачат весеннего настроения.