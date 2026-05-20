Не выливайте заварку: 3 способа использовать зеленый чай для красоты

21 мая - Международный день чая. Рассказываем, в чем суперсила зеленого чая и как его использовать на пользу красоте.
Зеленый чай хорош не только для того, чтобы взбодриться утром или после обеда. Его листья и экстракты – настоящий суперфуд для красоты. Секрет зеленого чая – в его насыщенном составе. Там и антиоксиданты (главные из них – катехины), и витамины С с Е, и кофеин, и танины, и цинк, и витамины группы В. Вместе они делают несколько важных дел: нейтрализуют свободные радикалы, стимулируют выработку коллагена, сужают сосуды и убирают отеки, подсушивают воспаления, регулируют работу сальных желез и даже укрепляют волосы.
Почему зеленый чай любят косметические химики?
Начнем с кожи. Катехины в составе зеленого чая подавляют рост бактерий, вызывающих акне, и сокращают выработку кожного сала. Если у вас жирная или проблемная кожа, умывание настоем зеленого чая или протирание кубиками льда из него по утрам может заменить половину баночек на полке.
Дальше – антиоксидантная защита. Вещества в составе зеленого чая не просто нейтрализуют свободные радикалы, но и тормозят ферменты, которые разрушают коллаген и эластин. То есть зеленый чай реально замедляет появление морщин и потерю упругости. Полифенолы и аминокислоты в его составе удерживают влагу в коже, а кофеин тонизирует и помогает убрать отеки – особенно заметно это работает под глазами.
Зеленый чай полезен и для волос. Он улучшает кровообращение в коже головы, насыщает волосяные фолликулы питательными веществами и снижает уровень дигидротестостерона, который напрямую связан с выпадением волос. Просто ополаскивайте волосы настоем после мытья – и они станут крепче, гуще и начнут блестеть. Блондинкам, правда, стоит быть осторожнее: чай может слегка затемнить светлые волосы, но не критично.
Бьюти-лаборатория на кухне: 3 рецепта с зеленым чаем
21 мая – не просто дата в календаре, а отличный повод провести время с пользой для красоты. Мы подготовили подборку простых рецептов на основе зеленого чая, которые преображают кожу и волосы без лишних затрат.
Тонизирующая маска для сияния кожи
|Что понадобится
2 ст. ложки мелколистового зеленого чая, 1 ст. ложка меда.
|Как приготовить
Заварите чай небольшим количеством кипятка так, чтобы получилась густая кашица. Остудите до комнатной температуры. Добавьте мед, перемешайте.
|Как использовать
|Нанесите на очищенное лицо и оставьте на 15 минут. Смойте теплой водой. Маска освежает, выравнивает тон и возвращает коже здоровое сияние. Подходит для любого типа кожи, даже для чувствительной. Мед можно заменить натуральным йогуртом для дополнительного увлажнения.
Успокаивающая маска для жирной и проблемной кожи
|Что понадобится
1 ст. ложка порошка зеленого чая (измельчите листья в кофемолке), 1 яичный белок, 1 ч. ложка меда.
|Как приготовить
Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Если смесь получилась слишком густой, добавьте несколько капель теплой воды.
|Как использовать
|Нанесите на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз, и оставьте на 15-20 минут. Смойте теплой водой. Маска подсушивает воспаления, сужает поры и уменьшает жирный блеск. Идеальна перед важным выходом или в период гормональных высыпаний.
Ополаскиватель для укрепления волос
|Что понадобится
1 ст. ложка зеленого чая, 1 литр кипятка.
|Как приготовить
Заварите чай кипятком, настаивайте под крышкой 30 минут. Процедите и остудите до комнатной температуры.
|Как использовать
После мытья головы ополосните волосы полученным настоем, не смывая. Можно также втереть его в кожу головы массажными движениями. Волосы станут более крепкими и блестящими.
Зеленый чай в готовой косметике
Если возиться с масками нет времени, обратите внимание на готовую косметику с экстрактом зеленого чая.
Производители используют зеленый чай в самых разных форматах. В составе тоников и мистов он нормализует микробиом и оказывают антиоксидантное действие. В пенках и гелях для умывания – укрепляет сосуды и успокаивает эпидермисы. В сыворотках и кремах зеленый чай часто соседствует с витамином С (для мощного антиоксидантного дуэта), гиалуроновой кислотой (для увлажнения) или ретинолом (для усиления антивозрастного эффекта). Вместе они усиливают действие друг друга, обеспечивая надежную защиту от свободных радикалов и замедляя процессы старения. Кроме того, в синергии они отлично осветляют тон и корректируют пигментацию.