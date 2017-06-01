Начни новую жизнь с «Клео». День девятый

Мое преображение продолжается! А значит, пора приступить к следующему шагу, которого вы все так долго ждали.

Девушки почти всегда недовольны своей внешностью. И я не стала в этом исключением. Признаюсь, мне всегда хотелось изменить форму носа по взмаху волшебной палочки. Но ринопластику я категорически отвергала.

«Тебя такой создала природа, знают коллеги, друзья и родные, а ты хочешь все кардинально изменить! Ты можешь потерять себя. Я бы никогда на такое не пошла», - так возмущенно я говорила очередной подруге, которая задумывалась об операции.

В какой момент мое мнение изменилось? Сейчас сложно вспомнить. Как правильно говорят, не зарекайся. Уже в начале проекта я была готова не только на операцию по увеличению груди, но и на пластику носа. «Клео» осуществит и эту мою мечту!

У меня много знакомых, которые делали операции на лице чисто в эстетических целях. Слушая об их опыте, у меня сложилось ощущение, что ринопластика – не только самая распространенная операция, но и по-прежнему самая сложная в пластической хирургии. Я точно знаю, что после этой операции бывают переделки и доработки. Нам, девушкам, вообще тяжело угодить. Тем более когда речь идет о преображении лица!

На консультацию я шла в сомнениях и в страхе. Несмотря на огромное желание изменить форму носа, в моей голове крутилось море вопросов. А вдруг я не смогу объяснить чего хочу или просто получится не то? Вдруг я утрачу свою индивидуальность и придется многократно все переделывать?

Моим врачом стала Амина Аскербиевна Кибишева - кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, научный сотрудник ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Амина Аскербиевна оказалась не только опытным врачом, но и понимающим. При обсуждении мелких деталей у меня не возникло чувства неловкости или недопонимания. Она внимательно выслушала мои пожелания, провела обследование, оценила состояние кожных покровов и иные важные факторы. Врач подробнейшим образом ответила на весь мой шквал вопросов, ничего не скрывая и не приукрашивая.

Мы обсудили методы проведения операции, выбрали подходящий мне по показаниям, определились с датой операции. Только когда врач убедилась, что я успокоилась и морально готова к тому, что меня ждет, она завершила консультацию. Амина Аскербиевна также выдала список необходимых лекарств, которые пригодятся в реабилитационном периоде, и перечень необходимых обследований.















Итак, мне предстоит открытая риносептопластика с V-образным разрезом в кожной части перегородки носа. Данный метод проведения операции даст возможность хирургу контролировать процесс и прогнозировать последствия, а рубец вскоре станет едва заметным. Врач объяснила, что большинство операций проводится закрытым способом, где возможности хирурга весьма ограничены. В моем случае такой способ не подойдет.

Сама операция продлится не менее 3 часов. В течение нескольких дней отек будет только увеличиваться, общее самочувствие только ухудшаться. Через 7-10 дней должны снять гипс, далее снимут швы. Реабилитационный период у всех протекает по-разному и зависит от индивидуальной особенности организма. Со всеми возможными рисками и неблагоприятными последствиями я ознакомилась.

комментарий врача натальи - Амины Кибишевой: Оценивая нос в отдельности и в целом лицо, внимание привлекают костные деформации лицевого скелета врожденного характера. При первом контакте с Наталией имеющиеся недостатки не столь заметны за личным обаянием, эмоциональностью, легким контактом с ней. Зная причину нашей встречи, я, как врач, пристально рассматривала ее лицо. Конечно, выдается крупный большой нос на достаточно маленьком лице. Нос действительно большой и сложный для коррекции. Необходимо уменьшить его во всех пропорциях: высоту спинки, высоту концевого отдела носа, высоту ноздрей, искривление перегородки. В результате манипуляций на костно-хрящевом отделе носа мы получим много лишней избыточной кожи, которая должна сократиться. Повлиять на степень ее сокращения невозможно. Благоприятный момент - кожа носа у Наталии тонкая, она должна хорошо уменьшиться в объеме. Операция будет проводиться только открытым доступом. Манипуляции «вслепую» не могут носить стойкий качественный результат. Будет производиться уменьшение латеральных ножек по высоте, что требует ювелирного сопоставления миллиметр в миллиметр, сохраняя соотношение высоты купола и спинки. Любая неточность на такой тонкой коже через два месяца будет очевидна. Обращает на себя внимание врожденная деформация челюстей с недоразвитием нижней челюсти. Подбородочный отдел просится быть увеличенным. Достичь результата можно двумя путями:

1. Ортогнатическая операция.

2. Установка силиконового имплантата.

Выбор и необходимость данной операции остается за пациенткой.

Мы обещаем Наталии стойкий результат ринопластики в отдаленном периоде.

Самый популярный страх перед операцией на лице - невозможность реалистично представить результат. Многим не удается преодолеть страх, и мечты о гармоничной внешности остаются только мечтами. Поэтому когда представители редакции «Клео» рассказали мне об уникальной технологии моделирования в пластике, я ни минуты не размышляя поехала в лабораторию к разработчикам.

VIPS — Virtual Plastic Surgery – новое направление в пластической хирургии, рожденное на грани искусства и 3D-технологий. Это именно то, что мне было нужно!

Развеять все мои сомнения и сформировать представление о будущей внешности мне помог Роберт Андреевич Гурьянов. Врач-хирург, ведущий специалист ViP Studio по аддитивным технологиям и трехмерному моделированию в пластической хирургии, руководитель направления развития технологий ViP Studio.

Консультация была очень познавательной и интересной. Оказывается, в результате применения трехмерного моделирования можно получить наиболее точный результат, так как оно проводится не по примерным расчетам или фотографиям, а в результате всестороннего сканирования внешности.

Как это было. Роберт Андреевич посадил меня на высокий стул, обошел меня со всех сторон со специальным прибором (регулярно производящим очень яркие световые вспышки), загрузил данные в компьютер и сформировал 3D-проекцию моего лица! Как выяснилось, прибор произвел более 300 снимков и собрал данные обо мне буквально по миллиметрам! Дальше Роберт Андреевич сделал проекцию черно-белой, чтобы цвет и косметика нас не отвлекали. К нам также удаленно подключился по скайпу художник, обладающий специальными профессиональными знаниями в области анатомии. И мы все вместе начали творить!

















Мы проводили всевозможные манипуляции не только с моим носом. При трехмерном моделировании можно вносить изменения во все части лица, а результаты являются настолько точными, что хирург не только имеет представление о необходимых для удовлетворения клиента манипуляциях, но и получает для расчета все размеры, на основании которых изготавливается прототип и даже заказывается индивидуальный имплантат! Конечно, в данном случае также необходима компьютерная томография.

Мы подобрали оптимальную форму моего будущего носа, и я увидела, что из этого может получиться. Теперь я точно морально готова к предстоящей операции!

комментарий ведущего специалиста ViP Studio Роберта Гурьянова: Основной жалобой пациентки является неудовлетворенность размерами и формой носа. Однако 3D-анализ лица показал наличие значительных диспропорций лицевого скелета, а именно: недоразвитие средней трети лица за счет недостаточного выдвижения нижнего края орбиты и тела нижней челюсти вперед; недостаточную высоту нижней трети лица вследствие недоразвития подбородка, недостаточное выдвижение подбородка вперед и вниз. На основе 3D-моделирования рекомендована комплексная контурная пластика лица: увеличивающая ментопластика, увеличение средней трети лица с помощью липофилинга и/или скуловых имплантатов, ринопластика.

комментарий психолога Юлии свияш: Чувства женщины перед тем, как принять решение, менять что-то в себе или нет, противоречивы. Особенно когда дело касается пластических операций на лице. Желание, страх, любопытство... Но для принятия решения нужна более-менее холодная голова. И прежде всего, ответ на вопрос: зачем я это делаю? Какова цель? Если решение взвешенное и вы делаете это для себя (а не для того, чтобы заслужить чью-то любовь и одобрение), то это совершенно нормально - менять себя. Не важно, что думают об этом окружающие (они, кстати, могут не заметить изменений - это часто бывает при ринопластике). Нос не изменит судьбу. Не изменит характер. Но может измениться самоощущение. А это для женщины - немало!



Фото: Светлана Григорьева

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