Начни новую жизнь с «Клео»: день десятый

Вы, наверное, удивитесь: сегодня я пишу не о прошедшей операции, а о консультации по ринопластике с совершенно другим хирургом!

Амина Кибишева срочно уехала на медицинский конгресс, поэтому не сможет провести операцию в ближайшее время. Однако не успела я упасть духом, как команда «Клео» нашла прекрасного доктора, который согласился взяться за мой, не самый простой, случай.

Фото: Светлана Григорьева

Но обо всем по порядку. Сегодня я была на консультации у главного врача клиники «Шарм» Гайка Павловича Бабаяна.

К хирургу я записывалась через приложение, которое называется «Шарм голд - от IMED». Очень удобно: выбрала свободное и удобное для меня время, нажала всего на одну кнопку и готово! При желании можно даже позвонить доктору, написать в приватный чат, а также смоделировать и отправить ему фото своего носа.

В клинике работают несколько пластических хирургов. Гайк Павлович Бабаян – ведущий доктор, к тому же, он специализируется на ринопластике. Его стаж чуть меньше 30 лет. За это время Гайк Павлович провел более 9 000 операций (из них более 1000 благотворительных (!) пострадавшим во время землетрясения в Армении).

Дипломы, лицензии, сертификаты, награды можно увидеть и на его сайте, и в его кабинете. В интернете я начиталась разных отзывов, но несомненным плюсом в пользу доктора выступает наличие у него базового ЛОР-образования (что для пластических хирургов редкость).















Доктор внимательно осмотрел меня, ознакомился с результатами анализов, томографией и трехмерным моделированием. К моей великой радости, Гайк Павлович сообщил, что мой результат после операции будет максимально приближен к результатам 3D-моделирования! Оперировать он планирует по собственной авторской «консервативной» технологии с разрезом, выполняемым закрытым способом и внутренней визуализацией крыльев носа.

Внутренний разрез позволит избежать внешних некрасивых швов. Эта новость меня очень обрадовала! Швы, кстати, мне и снимать не придется, так как при операции будут использованы саморассасывающиеся нити.

Так как все обследования я уже прошла, доктор нашел окно в своем плотном графике и назначил операцию на самое ближайшее время!

Ринопластика действительно предстоит сложная. Но профессионализму доктора я решила довериться. У него оперировались Анастасия Стоцкая, Дана Борисова, Лариса Копенкина, Анна Калашникова, Прохор Шаляпин, многие участники «Дома-2» и другие известные личности, а сколько еще знаменитостей посещали его инкогнито и остались за кадром? Можно только гадать...

A post shared by Бабаян Гайк (@babayanplastic) on May 25, 2017 at 9:01am PDT

Но если публичные люди, для которых внешность - это все, с легкостью доверяют себя в руки Гайка Павловича, то что уж говорить обо мне! Готовлюсь к операции.

комментарий психолога Юлии свияш: Что ж, если женщина чего-то хочет, то её не остановишь, и это лишний раз подтверждает решительность Наташи. Однако, я думаю, не только её желание сыграло роль. А ещё и то, что она увидела перед собой уверенного в себе специалиста, и это успокоило её на неожиданном повороте сюжета - замене доктора с столь ответственном деле. Остаётся только пожелать удачи Наташе!

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