Marc Jacobs Beauty представил новую коллекцию макияжа с семью продуктами

Marc Jacobs Beauty официально возвращается на рынок после пятилетней паузы. Косметическая линия американского дизайнера Марка Джейкобса снова запускается в партнерстве с Coty Inc. – компанией, которая уже много лет работает с парфюмерным направлением бренда, включая одну из самых узнаваемых франшиз Daisy.

Первая версия Marc Jacobs Beauty появилась в 2013 году вместе с Kendo Brands и быстро стала заметным игроком в категории декоративной косметики. В 2010-х бренд любили за эффектную подачу, редакторское настроение и продукты, которые попадали как в косметички обычных поклонниц макияжа, так и в кейсы визажистов. В 2021 году линия была закрыта, однако интерес к ней сохранился.

Новая глава Marc Jacobs Beauty, по словам команды бренда, не будет прямым повторением прежней концепции. Джейкобс делает ставку на максимализм, яркое самовыражение и удовольствие от макияжа – на фоне многолетней популярности сдержанной эстетики clean girl. Визуально это заметно уже по упаковке: вместо прежних лаконичных черных футляров бренд выбрал пастельные оттенки и геометричные формы. Средства для глаз получили упаковку в форме звезды, продукты для лица связаны с мотивом маргаритки, а помады оформлены в виде сердца.





В дебютную линейку вошли семь категорий средств. Среди них – карандаши Drawn This Way в 21 оттенке, кремовые тени Born Star в 14 вариантах, тушь Flashes Mascara, румяна-стик Joystick Blush Stick, бронзер Legally Bronze, хайлайтер Money Shot Highlighter Gel и помада Heart On Lipstick. Цены на американском рынке составят от 26 до 42 долларов. Продажи стартуют 28 мая.

Первые продукты уже успели упомянуть в светской хронике. Актриса Рэйчел Сеннотт протестировала средства Marc Jacobs Beauty на Met Gala, дополнив ими образ в платье Marc Jacobs в духе 1980-х. Так бренд возвращается в публичное поле еще до официального старта продаж.





Перезапуск происходит на фоне крупных изменений вокруг самой марки Marc Jacobs. Недавно стало известно, что LVMH согласилась продать бренд компаниям WHP Global и G-III Apparel Group. При этом Марк Джейкобс сохранит роль креативного директора, а соглашение с Coty по косметике и парфюмерии, по данным представителей компании, останется в силе.