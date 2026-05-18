10 признаков, что у школьника появилось хроническое недосыпание

Хронический недосып у школьников часто развивается незаметно: ребенок продолжает ходить в школу, выполнять задания, успеваемость не падает, поведение остается в рамках нормы. При этом нервная система работает на износ, что выражается в эмоциях и когнитивных изменениях.

По данным American Academy of Sleep Medicine, детям школьного возраста необходимо 9–12 часов сна, подросткам – 8–10, но на практике столько спать не получается. Сказываются разные факторы: ранние подъемы при позднем засыпании, перегруженное расписание, эмоциональное напряжение и стресс, нерегулярный режим в выходные и гаджеты, которые также влияют на качество сна.





Хронический дефицит сна влияет на работу всей нервной системы. Ухудшается способность к обучению: снижаются память, концентрация и скорость обработки информации. Эмоциональная регуляция также становится менее устойчивой: усиливается тревожность, раздражительность и импульсивность, сложнее контролировать реакции на стресс. На физиологическом уровне страдает иммунная система – ребенок становится более уязвим к инфекциям и дольше восстанавливается после заболеваний.

Признаки хронического недосыпания у школьника

У такого состояния нет одного конкретного маркера – только косвенные признаки, которые со временем усиливаются.

Утром ребенка всегда трудно разбудить, даже если он спит достаточное количество часов. Пробуждение затяжное, есть ощущение, что ребенок заторможен, он долго включается в происходящее. Выраженная эмоциональная нестабильность: раздражительность, резкие реакции на обычные ситуации, постоянная плаксивость больше обычного. Перевозбуждение без причины: ребенок становится очень активным, импульсивным, с трудом удерживает внимание и не может контролировать поведение. Появляется рассеянность, снижается концентрация,частые ошибки в простых действиях и задачах. Снижается успеваемость без очевидных причин, которые связаны с высокой нагрузкой или здоровьем. Ребенок часто спит днем: после школы, в транспорте или проваливается в сон в любой спокойной обстановке. Частые простуды, долгое восстановление, общее снижение иммунитета. Изменение пищевого поведения: усиление тяги к сладкому и быстрым источникам энергии, у подростков – возможное употребление кофеина как способа компенсировать усталость. Сдвиг активности на вечер: перед сном открывается второе дыхание, ребенок категорически отказывается ложиться спать. Попытки доспать в выходные (но чаще всего они не помогают восстановиться).





Когда стоит обратиться к врачу

Если вы нашли у ребенка сразу несколько признаков хронического недосыпа, которые не проходят и длятся долго, не откладывайте визит к специалисту.