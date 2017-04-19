Начни новую жизнь с «Клео». День пятый

Ура! Ура! Ура! Наконец-то, наступил момент, которого я так долго ждала – день операции! Ожидание – это просто ужасно! Я всю предыдущую ночь ждала будильника и боялась проспать, и вот, наконец-то, наступило утро!

Конечно, в итоге я все равно не выдержала и вскочила, не дождавшись мелодии будильника. Сумка с вещами была собрана еще с вечера. Наворачивая круги по квартире и регулярно забегая по инерции на кухню, я вовремя вспоминала, что ни есть, ни пить нельзя (а то бы обязательно выпила какое-нибудь успокоительное). Как следствие, в клинику к доктору Нестеренко я приехала намного раньше.

Миловидные девушки проводили меня в палату №4, помогли разместиться, переодеться и оформить необходимые документы.

Палата оказалась очень современной и вполне могла бы претендовать на номер в достойном отеле. Тумбочка превращалась в надкроватный столик, а кровать была с регулируемыми уровнями подъема. Туалет в номере с симпатичной раковиной и душевой кабиной, окно с видом на улицу – однозначно считаю, что здесь можно было бы провести более чем сутки!

Максим Леонидович, как всегда, в прекрасном настроении, подошел минута в минуту, поинтересовался моими делами и самочувствием и нанес разметку маркерами и линейкой.

После ухода доктора я стала нервничать, но тут появился анестезиолог! В непринужденной беседе, уточнив возможные противопоказания, он поставил катетер, а дальше мне стало хорошо и спокойно... все переживания отошли на второй план.

Больше всего на свете меня стал волновать пейзаж за окном (невольно вспомнился анекдот про сына, который третий день у окна стоял). Сколько просидела у окна я – не знаю, а потом меня отвели в операционную. Дальше помню только, что мне зафиксировали руки и опять подошел анестезиолог.













комментарий пластического хирурга Максима Леонидовича Нестеренко: Операция длилась 40 минут. Мы установили Наталии импланты анатомической формы Natrelle объемом 280 мл. Способ установки через нижний край ареолы считается оптимальным. Благодаря этому на теле героини не будет видно рубцов. Наталия - женщина молодая и, вполне возможно, снова захочет стать мамой. На кормление грудью в будущем такой способ установки имплантов никак не влияет.

Очнулась я уже в компрессионном белье, в своей палате, под пристальным взглядом Максима Леонидовича. Доктор подтвердил, что операция прошла успешно (закончившись около 2 минут назад), а также поинтересовался самочувствием и разрешил потрогать мои новые объемы.

Чувствовала я себя отлично, не считая легкого головокружения и огромного чувства жажды. Как только стало возможно, мне дали попить, подняли с кровати, заставили поесть и напоили, пожалуй, самым вкусным в мире чаем.

Через несколько часов после операции я гуляла по этажу и знакомилась с другими пациентками. Конечно, реабилитация у всех проходит по-разному. Мне, можно считать, повезло. Местами болела грудь (это ощущение можно сравнить с болью от синяка или перетренированной мышцы). Непривычнее всего было спине – новый вес груди был для нее ощутим, да еще и корсет на мне был неудобный. Вечером мне дали успокоительное, и я уснула сладким сном.

На следующий день Максим Леонидович провел перевязку, дал мне рекомендации по поведению в период реабилитации и отправил домой. Мы с доктором встретимся через 5 дней. А на случай любых непредвиденных ситуаций доктор Нестеренко всегда на связи.

ОГРОМНОЕ спасибо Максиму Леонидовичу и всей его команде!

комментарий психолога Юлии свияш: То, что описывает Наташа - это идеальный сценарий подобной операции. Минимум дискомфорта - психологического и физического. Максимум прозрачности и ясности в отношениях с доктором и персоналом - это залог спокойной и быстрой реабилитации. Думаю, уже через пару недель, когда грудь начнёт входить в нормальную форму, Наташа почувствует себя в другой Вселенной - во Вселенной красивых женщин, у которых есть бюст и возможность носить прекрасное женственное декольте.

Фото: Валерий Рождественский, Мария Тезикова

Пластический хирург: Максим Леонидович Нестеренко