Наталия: «Я готовлюсь к главному событию в жизни»

Героиня проекта «Начни новую жизнь» Наталия, как мы все уже поняли, девушка смелая. С марта она преображается не только внешне, но и внутренне, в чем ей помогают настоящие мастера своего дела. Финал не за горами. О том, какие перемены уже наступили в ее жизни, Наталия откровенно рассказала «Клео».

— Расскажи, с чего все началось? Как ты решилась участвовать в проекте «Начни новую жизнь»?

Это была чистая случайность! Закончился рабочий день, голова полностью отключилась, я сидела и листала новости друзей в социальной сети. «Хочешь начать новую жизнь?» — примерно так гласил репост у знакомой на страничке. «Очень хочу», — подумала я, прошла по ссылке и отправила заявку, совершенно не подозревая, к чему это все может привести. Я и не думала, что выберут именно меня, за что еще раз огромное спасибо редакции «Клео»!

— Когда ты написала в редакцию и тебя утвердили, ты представляла, что все будет именно так? Или столкнулась с чем-то неожиданным?

Я долго не могла поверить в свою удачу и совершенно не представляла, что ждет дальше! Знала только, что в моей жизни будет что-то новое и интересное. Как видите, не ошиблась!

фото: Светлана Григорьева

Конечно, я написала, что очень хочу заняться собой, изменить форму носа и увеличить грудь, но не верила, что это все мне будут делать в рамках проекта, к тому же совершенно бесплатно! Приятной неожиданностью стали и многочисленные знакомства с высококвалифицированными специалистами, а также с хорошими людьми, действительно болеющими за свое дело.

— В детстве тебя называли «Буратино» или «Пиноккио»?

Не могу сказать, что меня дразнили: я с легкостью находила со всеми общий язык и ко мне относились с уважением. Однако в те годы я, конечно, очень комплексовала, чувствовала себя другой, не такой, как все. Значительно позже я поняла, что человек воспринимается в общем, и перестала так сильно переживать из-за своих недостатков.















— В ночь перед операцией по пластике носа чего ты боялась больше всего?

Накануне вечером я начиталась много ужасных вещей в интернете: и как отрезают от носа лишнее, в результате чего он перестает дышать; и как съезжает набок; и как меняет свою форму в худшую сторону; про необходимость нескольких повторных операций для восстановления элементарных функций, для которых нос и предназначается, и даже про некачественную анестезию, когда умирают после операции от болевого шока!

Я действительно очень сильно себя накрутила и успокоилась только утром, когда отключила все негативные мысли и осознала, что «Клео» плохого не посоветует и с таким профессионалом, как Гайк Павлович Бабаян, мне бояться совершенно нечего. Как результат, все прошло на отлично! Оказывается, ничего страшного ни в операции, ни в реабилитационном периоде нет. Я уверена, что просто нужно настраиваться на позитивный лад и обращаться к проверенным хирургам. И тогда непременно все будет хорошо!

— Кстати, а как твоя новая грудь? Что изменилось в твоем самоощущении?

Я довольно быстро с ней свыклась! Сейчас искренне считаю, что это все мое, и не помню, что было как-то по-другому! Я не чувствую никакого дискомфорта — и на ощупь, и визуально все действительно очень натурально.

Конечно, моя самооценка сразу повысилась, я стала более уверенной в себе, за что отдельное спасибо Нестеренко Максиму Леонидовичу! Он рекомендует своим пациенткам какое-то время не пользоваться бюстгальтером, но первое, что я сделала после того, как сняла компрессионку — это побежала по магазинам нижнего белья. И если раньше продавцы на вопрос «есть ли у вас единичка с объемом 65 см» сочувственно улыбались, то теперь снисходительно улыбалась я, видя их большие глаза и открытый рот. «У худеньких девушек редко бывает хорошая грудь», — удивлялась одна из продавщиц.

— Как реагируют мужчины? Их волнует твоя грудь?

Я чувствую к себе совсем другое отношение. Конечно, вполне возможно, что это произошло не столько из-за внешних изменений, сколько из-за внутренних. Но как выяснилось, мужчины действительно смотрят «не только в глаза».

Не могу сказать, что я этим пока активно пользуюсь, но это, несомненно, льстит моему самолюбию. И хотя мой гардероб еще не сильно изменился, не обязательно иметь открытое декольте, чтобы привлекать внимание.

Я избавилась от самых больших комплексов в своей жизни, так что теперь намного легче иду на контакт, стала более раскрепощенной и открытой.

— Оба твоих хирурга — видные мужчины. Скажи честно, симпатией не прониклась?

Пластический хирург, на мой взгляд, очень интересная мужская профессия: это когда к тебе стоит очередь из толпы девушек, чтобы пожаловаться на свой нос или показать свою грудь… У пациентки к хирургу отношение, как к рыцарю, который спас ее от комплексов и проблем. Думаю, хирурги избалованы вниманием, и девушки действительно часто путают чувство великой благодарности с влюбленностью. Создается ощущение, что только «он» может понять и помочь, если почувствовать и найти именно «своего» хирурга.

Конечно, Максим Леонидович безумно обаятельный и харизматичный, а Гайк Павлович — умный и опытный, но, на мой взгляд, любовь — это немного другое чувство. Любовь начинается с взаимной симпатии и приходит со временем, одного взаимного влечения и благодарности мало.

— Чей комплимент стал главной оценкой твоего преображения?

Если вы спросите про самое ценное одобрение — то, конечно, сына. Мне было очень важно, что он не возражал против самой идеи участия в проекте, ни разу не задал вопрос «зачем тебе это надо?», помогал и поддерживал меня после операций. Если спросите меня про самое ценное мнение — то это, конечно, замечание хирурга.

Когда профессионал своего дела скептически осматривает свою работу и остается доволен, это, действительно, многое значит. Ну и, конечно, важно, что результаты операций очень понравились мне самой.

— Кто-то из коллег по работе или клиентов вашей фирмы обсуждал с тобой твое участие в проекте?

Мои коллеги с самого начала были в курсе и искренне мне сопереживали. Конечно, если бы не их поддержка, я бы никогда не справилась и с послеоперационными реабилитациями, и с работой на дому одновременно. Многие из моих коллег остались без запланированного летнего отпуска в связи с моим долгим отсутствием на рабочем месте, за что им отдельное спасибо. С клиентами же свое участие в проекте я почти не обсуждала. Те, кто знал, отнеслись с пониманием. А большинство вообще ничего не заметили! Точнее, заметили позитивные изменения, но никто так и не понял, в чем тут дело.

— Как ты успеваешь и работать, и участвовать в проекте?

Профессия юриста при наличии грамотных коллег позволяет осуществлять основную работу удаленно. К тому же основная часть проекта пришлась на весну и лето, когда нет сильной загруженности рабочего процесса.

Проект внес существенное разнообразие в мою жизнь, пока даже и не представляю, что я буду делать после его завершения!

— Мы всей редакцией переживали за тебя, особенно когда наши читательницы не стеснялись в выражениях. Скажи честно, остался осадок?

Сначала я очень расстраивалась и переживала, но потом успокоилась! Ведь на самом деле важно мнение не совершенно посторонних людей, которые тебе завидуют, а родных и близких, которые тебя окружают. К тому же мне действительно было очень важно, что большинство читательниц меня поддерживают и подавляют любой негатив.

Все, что пожелаешь человеку, вернется к тебе с двойной силой. Я считаю, что это правда. Мне действительно очень повезло, и я искренне желаю, чтобы так же везло и другим. Желаю, чтобы было как можно меньше озлобленных и недовольных жизнью людей и чтобы каждый, кто ставит перед собой достойную цель, добивался положительного результата! И тогда критики будет меньше, а мир будет добрей.