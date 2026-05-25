Синяя, фиолетовая, зеленая: 5 лучших цветных тушей для лета 2026

Самый удобный способ примерить цветные ресницы – заменить черную тушь на коричневую, серую или бордовую . Они работают мягче, не утяжеляют образ и подходят даже для дневного макияжа. Более смелые варианты – синяя, изумрудная, фиолетовая – отличный способ добавить красок, если вы готовы к экспериментам.

Летом хочется легкости – в одежде, в макияже, в настроении. Цветная тушь – идеальный инструмент, который добавляет образу характер за одну секунду. Вместо долгого макияжа и многослойных стрелок – просто яркие ресницы, и никакой лишней возни у зеркала.

Какой цвет туши выбрать?

Универсального цвета для всех не существует. Визажисты советуют выбирать оттенок туши, который будет контрастировать с цветом ваших глаз. Чем заметнее разница, тем ярче и выразительнее будет выглядеть взгляд.

✔ Для карих глаз подойдут синий, фиолетовый и даже бордовый. Синий даст максимальный контраст, а фиолетовый и бургунди – более мягкий, но не менее интересный акцент.

✔ Для голубых глаз идеальны коричневые оттенки, которые смягчают взгляд и делают его более теплым. Если хочется яркости – берите синюю тушь, она подчеркнет синеву радужки.

✔ Для зеленых глаз визажисты советуют обратить внимание на сливовые, фиолетовые и бордовые оттенки. Они создают красивый контраст и делают зеленый цвет более глубоким и насыщенным.

✔ Для серых глаз можно экспериментировать почти с любой гаммой, но особенно выигрышно смотрятся синие и сине-голубые оттенки – они визуально делают радужку более яркой.





Синяя тушь для максимального объема ресниц от Clarins

Эта тушь – для тех, кому черный кажется слишком обычным. У нее электрический синий цвет, который особенно выигрышно смотрится на загорелой коже, и 12-часовая стойкость. Но главное: с каждым нанесением она не просто красит, а ухаживает за ресницами.

Комплекс восков подсолнечника, жожоба и черной акации обволакивает каждую ресничку, добавляя объем, стимулирует рост, укрепляет и удлиняет ресницы. Щеточка с углублениями захватывает ровно столько туши, сколько нужно для максимального результата. И да, этот магнетический синий цвет делает взгляд выразительным без лишних теней и подводок. Идеальный вариант для лета – ярко, стойко и с заботой о ресницах.





Фиолетовая тушь с эффектом сценического объема от Vivienne Sabo

Главная фишка этого средства, помимо деликатного фиолетового оттенка, – эффект сценического объема, как у актрис под софитами, который достигается благодаря пластиковой щеточке с зауженным кончиком. Она равномерно распределяет тушь, разделяет ресницы и дает объем без склеивания. Лайфхак от визажистов: при нанесении смотрите вниз, прижимайте кисточку к корням и ведите вверх – так взгляд становится распахнутым, а ресницы выглядят длиннее.

Коричневая удлиняющая термотушь для ресниц от Monolove

Тушь Monolove создана для тех, кто живет в активном ритме: термостойкая формула не течет, не осыпается и не размазывается в течение дня. Силиконовая щеточка наносит тушь без комков, разделяя каждую ресничку. Термокапсулы обволакивают ресницы, защищая их от жары, влаги и других внешних факторов. Снимается все просто: теплой водой от 38 градусов – и никаких двухфазных средств и ватных дисков, которые травмируют ресницы.

Формула 100% веганская, подходит для чувствительных глаз и для тех, кто носит линзы. Удобный вариант для лета, для поездок и для тех, кто не любит возиться с многоэтапным снятием макияжа.





Бордовая тушь для ресниц от essence

Сдержанный винный оттенок, который подчеркивает зеленые и голубые глаза, а также деликатно обрамляет карие, – главная фишка туши Lash Princess. Фибровая щеточка особой конусообразной формы удлиняет, разделяет и дает эффект накладных ресниц.

Растительные воски в формуле этой туши обладают не только декоративными свойствами, но и ухаживают за ресницами, делая их более эластичными и укрепляя по всей длине. Идеально для тех, кто хочет добавить макияжу характера, но не готов к кислотным цветам.





Изумрудная тушь для объема ресниц от Shiseido

Созданная для любителей пушистых ресниц и яркого цвета, тушь ControlledChaos MascaraInk обладает интенсивным пигментом и регулируемым объемом – от естественного до драматичного. Добиться такого эффекта помогает необычная щеточка с технологией Memory Flex, каждая щетинка которой имеет пять резервуаров, набирающих именно столько туши, сколько нужно для густых, пушистых ресниц.

В основе туши – комплекс из мягких и жестких восков, которые дают идеальную текстуру, – не жидкую, не слишком густую, позволяющую формуле фиксироваться на ресницах без осыпания и эффекта паучьих лапок. То, что нужно для лета, когда хочется яркости, но не хочется выглядеть слишком кукольно.





