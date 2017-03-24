Мы приступаем к преображению нашей новой героини. Ее первый день на проекте «Начни новую жизнь» стал определяющим — Наталия поняла, как именно может изменить свою жизнь к лучшему, и сделала первый шаг к личному счастью.

По традиции наша героиня будет вести блог, в котором расскажет обо всех изменениях и открытиях, которые с ней произойдут на проекте. Слово Наталии!

Окончательное осознание победы и предстоящих перемен пришло ко мне только сегодня с утра, в первый день начала моего преображения. В этот день я встретилась с психологом Юлией Свияш. Ее офис расположен в самом сердце Москвы, в старом здании на Большой Дмитровке, и вид из окна создает потрясающую атмосферу.

До этого я была уверена, что никогда не смогу откровенничать с посторонним человеком, а уж тем более обсуждать что-то личное. Однако Юлия сломала мои стереотипы.

Вопреки предположениям, меня никто не пытал, не осуждал, никто не задавал неудобных вопросов, не лез в душу и не записывал на диктофон. Вместо этого обаятельная девушка в непринужденной беседе за чашкой чая, искренне сопереживая и радуясь, попыталась разобраться в моей жизни. И ей это удалось!

За несколько часов мы разложили по полочкам все проблемы и наметили план действий. Слушая истории, я поняла, что не одинока. Психолог дала мне понять несколько простых вещей: не страшно быть сильной, не обязательно быть слабой, нужно быть такой, какая ты есть. С человеком может быть дискомфортно вне зависимости от статуса и образования, главное в общении между людьми - это чувствовать себя желанными.

То, что настоящая женщина должна заниматься собой и домом, а мужчина должен зарабатывать - это устаревший стереотип, который в большинстве случаев ни к чему хорошему не приводит (партнеры должны быть энергетически на одном уровне). Ну и самое главное - внешний образ должен соответствовать внутреннему миру, к чему в результате своего преображения я и постараюсь прийти. Очень надеюсь, что с вашей поддержкой.

От идеи пластической операции меня тоже никто не отговаривал. «Если ты считаешь, что тебе это нужно - вперед», - сделала вывод Юлия. Как выяснилось, она раньше меня воспользовалась услугами пластических хирургов. А лучше, чем тот, кто через это уже прошел, никто не поймет и не поддержит, так что я очень рада, что Юлия будет меня сопровождать до конца сезона.

Еще не знаю, что меня ждет завтра, но начало моей новой жизни определенно положено!

БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем сотрудникам «Клео» за выбор меня в качестве героини третьего сезона! Такая возможность выпадает только раз в жизни, именно про такие случаи говорят, что «это судьба»!

Комментарий психолога Юлии Свияш:

Первое впечатление, которое у меня возникло, глядя на Наташу – девочка-студентка. Когда же выяснилось, что она опытный и успешный юрист, руководитель и мама 15-летнего сына, трудно было в это поверить.

Мы нашли общий язык довольно быстро. Наташа оказалась умной, глубокой, с чувством юмора.

Тот рефреш, который она хочет совершить в своей жизни – это ее естественное и очень здоровое желание перемен. После того, как карьера отстроена и многое в делах идет само собой, высвободилась энергия и появилось время заняться собой, восстановить баланс между работой, личной жизнью и хобби.

Наташа видит, что сейчас ее жизнь идет по накатанной колее. Дом – работа – родные – давние друзья. Иногда бывают свидания и встречи с мужчинами, но «своего» почему-то не встречается. А значит, не хочется сближения и дальнейшего развития отношений. Есть мужчины, с которыми приятно просто общаться, разговаривать, но не более того.

Мы исследовали, отчего так происходит. Несмотря на то, что Наташа собирается сделать пластические операции по усовершенствованию внешности, нельзя сказать, что она недовольна собой, зажата и закомплексована. Она легко общается, обаятельна, знает, что нравится многим мужчинам, и не преувеличивает мелкие недостатки своей внешности.

Однако мы выяснили, что Наташа стесняется…другого. А именно – своего профессионального успеха. Она следует установке «Женщина должна быть слабой». И тем самым невольно преуменьшает себя, пытаясь спрятать свой ум, свои достижения, свою энергетику самодостаточной женщины.

Это прослеживается и в одежде, и в поведении, и в общении с мужчинами. Получается этакая игра в девочку, хотя Наташа является молодой и успешной бизнес-леди. Думая, что это будет отпугивать мужчин, она идет на компромисс, в котором нет места ей, настоящей. И в итоге привлекает не «своих», равных ей по энергетике партнеров, а тех, кто заведомо не может быть ей глубоко интересен.

В ходе беседы мы попробовали разоблачить установку Наташи о том, что мужчины хотят от женщины только слабости и ведомости и что социальные достижения женщины – это недостаток, который нужно прятать, накрываясь овечьей шкуркой образа девочки.

Очень надеюсь на то, что и в новом имидже Наташи будут отражены ее цельность, ее достоинство и тот подлинный психологический и социальный вес, в котором она находится. Не умаляя ее легкости и миниатюрности, разумеется.

Будучи собой, ей гораздо легче будет встретить своего мужчину, совместимого с ней по энергетике и внутренней зрелости. Уверена, у Наташи все получится!



Фото: Екатерина Потёмкина