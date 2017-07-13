Начни новую жизнь с «Клео». День одиннадцатый

Вот и настал этот долгожданный момент - риносептопластика! Когда, наконец, решилась воплотить свою мечту, нет ничего хуже затянувшегося ожидания. Долгая подготовка, обсуждение деталей, настрой на позитивную волну...

Накануне вечером меня так трясло, что с трудом удалось уснуть. Но сегодня успокоительное мне не понадобилось. Конечно, я не железная и не такая уж смелая - мне очень страшно. Успокаивает то, что меня оперирует настоящий профессионал - Гайк Павлович Бабаян, поэтому я точно знаю, что все пройдет хорошо!

Операция была назначена на 11:00. Гайк Павлович Бабаян еще раз произвел итоговый осмотр, уточнил все мои пожелания, создал 3D-моделирование моего будущего носа. Мы снова обсудили все детали, ведь красота – понятие относительное, у каждого человека свое чувство прекрасного. Только когда доктор убедился, что я считаю идеальным именно такой нос и ни о чем не переживаю, меня проводили в двухместную палату.













В палате я переоделась, оформила необходимые документы. Вскоре ко мне постучался анестезиолог - Юрий Анатольевич Зверев. Он задал мне много вопросов, ознакомился с результатами моих анализов, подробно рассказал о том, что меня ждет, и проводил в операционную. От укола успокоительного я отказалась, так как чувствовала себя на удивление спокойно.

В операционной мне поставили капельницу, и под мантру анестезиолога «ты сейчас заснешь, думай о чем-нибудь хорошем и тогда увидишь хороший сон» я провалилась в глубокий наркоз.

Очнулась я уже в своей палате. Рядом сидела медсестра Настя, которая контролировала, чтобы я не переворачивалась на бок, а также слушала все мои жалобы. Она была рядом, пока я полностью не пришла в себя. Позже мне выдали «тревожную кнопку», чтобы я могла позвать Анастасию по первой необходимости.

Гайк Бабаян подошел ко мне, как только освободился. Он сообщил, что операция прошла успешно, первое время дышать нужно только через рот и первая перевязка предстоит на третий день после операции.

Огромное спасибо за поддержку команде «Клео», которая нервничала вместе со мной и дожидалась, пока я приду в себя! Растрогала меня и фотограф проекта Светлана. Зная о моих волнениях, как только это стало возможным, она прошла в мою палату и показала результаты операции на фотоаппарате. Увидев свой новый нос, я больше ни о чем не переживала!

















Адаптировавшись к постоянному дыханию через рот, я попросила поесть. Мне принесли очень вкусный борщ. После обеда и нескольких кружек черного чая жизнь наладилась!

Спустя несколько часов мы уже болтали с моей «звездной» соседкой по палате (она решила остаться инкогнито), а ближе к вечеру - с пациентками, которые приехали сюда даже из других стран!

Признаюсь, дышать через рот оказалось безумно сложно, а голова раскалывалась и отекала с каждой минутой все больше и больше. Но острой боли все же не было, поэтому я решила отказаться от обезболивающего.

Так как кожа у меня действительно тонкая, черные синяки из эффекта smoky eyes быстро переросли в «эффект панды», что было даже очень забавно. Однако у других пациенток клиники «Шарм» (а нас с подобной операцией в этот день было пять) не было такого сильного проявления, то есть все переносят операцию по-разному.

На следующий день мне сделали укол от отеков, перевязку, выдали рекомендации по поведению в период реабилитации, и я поехала домой. С Гайком Павловичем мы будем еще часто встречаться в рамках моего реабилитационного периода, но это уже буду совсем «новая я»! Не могу дождаться!

комментарий психолога Юлии свияш: Можно сказать, что Наташа пережила самые трудные, как в физическом, так и в эмоциональном отношении, моменты. Но судя по ее отчету, весь процесс сопровождения операции был выстроен настолько комфортно, что это помогало сохранить спокойствие.

Теперь предстоит относительно долгий период реабилитации, когда каждый день будет меняться форма отеков, цвет и местоположение синяков. В эти дни женщина может буквально «жить у зеркала». Первым волнующим событием станет снятие фиксирующей повязки, созерцание своего нового носа, который, конечно, не примет к тому времени еще окончательную форму, но изменения будут уже явно видны.

Финал проекта совсем скоро! В следующем отчете Наталии ждите интересное видео со дня операции и другие сюрпризы!

Фото: Светлана Григорьева

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