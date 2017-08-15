Начни новую жизнь с «Клео»: День тринадцатый

Сегодня я побывала в салоне красоты Dream Time на Тимирязевской. Думаете, решила постричь челку или сделать маникюр? А вот и нет! Конечно, все это есть в салоне, но главное его направление — это восстановление здоровья!

Основной персонал — врачи-дерматологи, неврологи, СПА-терапевты, массажисты и другие специалисты. А руководит ими врач высшей категории, опытный дерматокосметолог Сатрудинова Диляра Фикретовна, к которой я сегодня попала на прием.

К косметологу я хожу регулярно. Но обычно все ограничивается чисткой лица и коррекцией формы бровей. О других процедурах я даже слышать не хотела, разделяя позицию своей мамы и бабушки: чем меньше вмешательств, тем лучше для кожи.

Но в последнее время, еще до проекта, я стала задумываться: все-таки коже в таком мегаполисе, как Москва, приходится тяжело. И с годами дополнительная поддержка ей все-таки необходима. Слушала мнения подруг и знакомых, которые делали уколы красоты. Но сама не решалась.

На приеме Диляра досконально изучила мое лицо и спросила, что я хотела бы улучшить, и что мне не нравится.

Я честно рассказала все как есть: что хотелось бы убрать складку между бровей, морщины на лбу, синяки и морщины под глазами, носогубную складку, улучшить общее состояние кожи, а также, возможно, форму губ.

Врач добавила к этому списку заполнение третьей зоны, облагораживание формы лица, в том числе скул и подбородка, а также восстановление состава и цвета кожи лица и шеи. Такой наш план действий на ближайшее будущее, а вам предлагаем посмотреть, что из этого получится!

Мы долго пытались понять, почему моя кожа в таком состоянии, но потом догадались, что это из-за многолетнего курения! Оказывается, есть даже такое понятие «кожа курильщика». Я давно бросила, но моя кожа уже не может самостоятельно восстановиться.

На инъекции я не решалась в основном из-за мифа, что это вредно и после механического восстановления баланса кожи гиалуроновая кислота перестанет вырабатываться сама. Но Диляра пояснила, что ничего страшного и вредного здесь нет, с возрастом она и так перестает вырабатываться, и если чего-то не хватает, это необходимо реанимировать. Процедуру биоревитализации лица можно делать с 25 лет, при проявлении первых признаков старения.

После того, как план дальнейших действий был намечен, Диляра Сатрудинова спросила меня про наличие аллергии, ознакомила с противопоказаниями и возможными побочными действиями, попросила подписать согласие и приступила к восстановлению моей кожи.

Сегодняшняя процедура биоревитализации лица и шеи — это дозированная «доставка» в кожу с помощью инъекций специального состава, содержащего необходимые витамины и микроэлементы, в том числе гиалуроновую кислоту, которая является важным составляющим нашей кожи и стимулирует регенерацию тканей. Гиалуроновая кислота позволяет удерживать воду, делает кожу гладкой и упругой, но с возрастом она утрачивается и кожа теряет свой вид. Именно поэтому в современной косметологии гиалуроновая кислота очень часто используется. Ее активно включают в составы кремов, сывороток и инъекций. Она не только позволяет выравнять цвет кожи, но и восстановить ее цвет, объем, упругость и эластичность.

Признаюсь, я регулярно использовала кремы на основе гиалуроновой кислоты, но только наружного действия было недостаточно.

















Диляра спросила, будем ли мы использовать анестезию. Конечно, я была только за! Врач нанесла на мое лицо и шею обезболивающий крем и специальную пленку. Пришлось какое-то время лежать, чувствуя легкое покалывание, пока анестетик не начал действовать. Для восстановления моей кожи врач выбрала препарат MESO-XANTHIN F199тм, разработанный американской компанией и рекомендованный для пациенток от 25 до 39 лет.

Сама процедура прошла так быстро и безболезненно, что я не успела даже испугаться! Врач быстро сделала мне много маленьких укольчиков в зону лица и шеи. Иногда было небольшое покалывание при введении препарата, но в основном я ничего не чувствовала. Несмотря на то, что применялась анестезия, врач очень часто меняла иголки, что лично для меня было важным показателем. Иголки быстро тупятся, другой бы врач на ее месте вполне мог не обращать на это внимание — ведь я и так ничего не чувствую. Но Диляра Сатрудинова привыкла делать все на отлично, так что к завершению процесса я полностью успокоилась и расслабилась, предвкушая результат.

До конца проекта мы сделаем еще 3-4 процедуры с определенной периодичностью, а затем нужно повторять биоревитализацию всего раз в год. После процедуры мое лицо и шея покрылись пупырышками, как будто меня покусали нано-комарики. Результат я увижу не раньше чем через несколько дней, когда это все сойдет, но я точно знаю, что это того стоило! А вы пробовали биоревитализацию? Как вам?

Диляра Сатрудинова, врач высшей категории, опытный дерматокосметолог: Первая моя встреча с Наташей была через несколько недель после ее пластики носа. Еще сохранялся небольшой отек, но мы все-таки решили приступить к процедурам. Первое, что бросилось при осмотре — землистый цвет лица. Как выяснилось позже, Наташа долгое время курила и это бесследно не прошло. Мы начали работать над улучшением цвета лица и выравниваем общего тона. Для этого я свой выбор остановила на американском препарате Mezoxantin. Наташе был рекомендован курс из 4-х процедур, затем будем работать над восполнением утраченных объемов в средней трети лица, а также займемся моделированием подбородка.

Фото: Светлана Григорьева

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