Встреча Натальи с психологом

Редакция журнала «Клео» с нетерпением ждала запуска четвертого сезона бьюти-проекта «Красота на миллион»! Наконец, мы рады поздравить вас, дорогие читатели, и наших новых участниц с этим замечательным событием! Как полагается, старт преображения героинь начинается с посещения психолога. Именно об этом спешит вам рассказать наша новая участница Наталья.

Окончательное и бесповоротное осознание предстоящих перемен пришло ко мне именно в первый день проекта. Сегодня я познакомилась с психологом Аленой Пряник. Ее кабинет расположен недалеко от старинного парка Москвы, в Сокольниках.

Поразило радушие и гостеприимство, которое в целом нехарактерно для Москвы. Было ощущение, что мы знакомы очень много лет. Алена искренне любит свою профессию, это видно невооруженным взглядом.

Мой визит не был похож на посещения обычных медицинских центров, отсутствовали стандартные алгоритмы. Наше знакомство и последующая беседа носили непринужденный характер, в процессе разговора я буквально чувствовала какую-то легкость, раскованность, которые не покидают меня до сих пор. Грамотные, ненавязчивые и в тоже время профессионально поставленные вопросы Алены позволили мне полностью открыться и довериться ей. Поверьте, это было неожиданно и абсолютно неестественно для меня!

Покорило и то, что она смотрит в корень проблем. Готовясь к встрече с Аленой, я думала, что она просто, как психолог-консультант, подбодрит и поможет мне поддержать позитивный настрой перед предстоящей чередой операций и процедур в рамках проекта «Красота на миллион». Но дело приняло весьма неожиданный оборот: Алена подняла историю моей жизни, мгновенно выявила сложные «узелки» моих чувств, непережитых эмоций, недосказанных слов, скрытых в самых потаенных уголках души комплексов. Всю эту груду душевных переживаний необходимо распутать, и Алена незамедлительно этим занялась.







Грамотные и слаженные действия психолога дали плоды уже к концу первой встречи. Я достаточно сложно пускаю в свое личное пространство людей, особенно посторонних, но перед Аленой я раскрылась, как книга. Она «прочла» мою историю, я наконец смогла выговориться, и это действительно помогает.

На определенных этапах, когда Алена психологически прорабатывала мои проблемы, я даже расплакалась, что было для меня неожиданно и даже неестественно. Уверена, это очень хороший показатель, означающий глубокое погружение в мой внутренний мир, полный комплексов и переживаний.

Мы так долго и искренне общались, что я даже не заметила, как время приема подошло к концу. Расставались мы очень неохотно, но меня подкрепляло важнейшее знание – это не последняя наша встреча, впереди у нас еще множество сеансов, в эффективности которых я уже не сомневаюсь.

Дав последние напутствия перед моей предстоящей операцией, Алена со мной попрощалась, оставив то самое послевкусие легкости, о котором я писала в самом начале.

Знакомство с моим психологом было невероятно ярким в эмоциональном плане. О том, как будет складываться наше дальнейшее общение, обязательно расскажу в своих дневниках. До новых встреч!))

комментарий психолога Алены Пряник: Наталья - человек удивительной внутренней силы. Хрупкая и женственная на вид, она не боится брать на себя всю полноту ответственности за свою жизнь. Принимает решения, учится на своих ошибках, делает необходимые выводы и снова "рвётся в бой"! Такая активная позиция как минимум заслуживает уважения и безусловно поможет справиться с текущими жизненными трудностями быстрее.

Мне очень приятно сопровождать и поддерживать Наталью в этом важном для неё проекте. Уверена, что предстоящие изменения придадут ей ещё больше внутренней уверенности и сил для новых свершений.

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

Психолог-консультант: Алена Пряник

Фото: Светлана Григорьева

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Натальей