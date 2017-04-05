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Начни новую жизнь с «Клео». День третий

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В результате многолетнего общения с другими молодыми (и не очень) мамами, я пришла к однозначному выводу, что маммопластику необходимо делать всем, кто когда-либо кормил грудью.

Почему к пластическим хирургам идут далеко не все? В большинстве случаев это: отсутствие материальных средств или склонность к самопожертвованию, страх перед наркозом или самой операцией, отсутствие времени на себя любимую, и, конечно же, отсутствие рекомендаций подруг или достоверной информации о способах и методах операции. То, что буду делать операцию по увеличению груди - лично я решила уже давно и, кажется, благодаря «Клео» скоро моя мечта осуществится!

Начни новую жизнь с «Клео». День третий

Сегодня я наконец-то попала на консультацию к Нестеренко Максиму Леонидовичу. Как только я узнала фамилию пластического хирурга, сразу же постаралась собрать максимальное количество информации в интернете, и, к моей великой радости, нашла только один не существенный отрицательный отзыв (мол, приехала из региона - не оказали должного внимания). Зато фотографии «до» и «после» (наибольшее количество работ выложено самим хирургом в инстаграмм) и восторженные отзывы бывших пациенток произвели действительно огромное впечатление!

Про наличие у Максима Леонидовича 3-х врачебных специализаций, многочисленных дипломов, сертификатов, удостоверений, званий и премий, многолетнего стажа, а также большого количества публикаций расписывать не буду (всю информацию вы найдете в открытом доступе). От восторженных отзывов о самом Максиме Леонидовиче (какой он «красивый», «обаятельный», «харизматичный», «привлекательный», «добрый» и пр. хирург) я тоже воздержусь (хотя с этим нельзя не согласиться, но подобных отзывов более чем достаточно). Постараюсь рассказать по существу.

Начни новую жизнь с «Клео». День третий

В клинике у DR NESTERENKO царит приятная современная атмосфера. Помощница Юлия записала основную информацию и выдала мне листок (с одной стороны - для дальнейших записей Максима Леонидовича, с другой - с напечатанным перечнем необходимых для сдачи анализов и заключений).

Консультации Доктор Нестеренко проводит бесплатно, запись довольно плотная, примерно за 2 недели. С согласия пациенток, Максим Леонидович с гордостью демонстрирует (и даже дает проверить на ощупь) результаты своих работ.

С теми, кто уже прошел через операцию, можно пообщаться и в коридоре (лично я услышала море восторга). Говорят, что у каждого хирурга - свой почерк (это действительно можно понять по фотографиям «после»), однако описать "грудь от Нестеренко» мне пока достаточно сложно (ассоциируется с прилагательными «натуральная», «мягкая», «наливная», «аппетитная», «сочная»), и лично у меня - однозначно «вызывающая зависть».

Начни новую жизнь с «Клео». День третий

Максим Леонидович внимательно выслушал все пожелания, произвел осмотр, ответил на интересующие меня вопросы.

Все темы, которые касаются увеличения груди можно обсуждать бесконечно, однако по всем вопросам я полностью доверилась мнению врача (не сложно заметить, что он «болеет» за свое дело, обладает высоким профессионализмом и действительно любит свою работу).

Начни новую жизнь с «Клео». День третий

Выбор хирурга - импланты анатомической формы Allergan (McGhan) Natrelle (лидирующий производитель, первый кто стал давать пожизненную гарантию). Разрез будет выполнен через ареолу (как я наблюдала у пациентки, несколько месяцев после операции - и косметические швы уже практически не заметны). Способ установки импланта - под грудную мышцу (не мешает проведению маммографии и последующему грудному вскармливанию).

Начни новую жизнь с «Клео». День третий

Согласовав предварительную дату операции с учетом повышенной загруженности Максима Леонидовича, я побежала проходить до операционные обследования и сдавать анализы. Поскорее бы уже операция была позади!
 

Начни новую жизнь с «Клео». День второй

комментарий психолога Юлии свияш:

Многие полагают, что я, как психолог, должна довольно скептически относиться к разным хирургическим способам усовершенствования своей внешности. Ведь принять себя можно и без крайних мер. Но я смотрю на эти вещи более демократично. Почему? Во-первых, я сама пользовалась услугами пластических хирургов. И я, как женщина, знаю: можно часами твердить в зеркало "Я самая обаятельная и привлекательная", но не достигнуть при этом внутреннего согласия с собой. Если пластическая операция может раз и навсегда "закрыть" какой-то вопрос к самой себе и изменить самоощущение женщины - почему нет? Особенно если женщина трезво смотрит на себя, не придаёт операции статус чуда и не возлагает на неё избавления от всех бед. Для Наташи пластика - это не "спасение" - она самодостаточный человек. Это, скорее, способ исполнить давнюю мечту. Здесь главное - золотая середина естественности и гармонии. Наташа её чувствует: ей вообще не свойственна чрезмерность и эпатаж. Я знаю многих девушек, которые перестали сутулиться после того, как сделали себе грудь. Много тех, кто перестал прятать лицо за волосами после того как изменил форму носа. Так почему нет?

 
 

Фото: Светлана Григорьева

Пластический хирург: Максим Леонидович Нестеренко

 
 
 
1 Не нравится 3 Нравится 05.04.2017 Теги: клео начни новую жизнь Максим Нестеренко импланты развод мать-одиночка
 

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