Начни новую жизнь с «Клео». День третий

В результате многолетнего общения с другими молодыми (и не очень) мамами, я пришла к однозначному выводу, что маммопластику необходимо делать всем, кто когда-либо кормил грудью.

Почему к пластическим хирургам идут далеко не все? В большинстве случаев это: отсутствие материальных средств или склонность к самопожертвованию, страх перед наркозом или самой операцией, отсутствие времени на себя любимую, и, конечно же, отсутствие рекомендаций подруг или достоверной информации о способах и методах операции. То, что буду делать операцию по увеличению груди - лично я решила уже давно и, кажется, благодаря «Клео» скоро моя мечта осуществится!

Сегодня я наконец-то попала на консультацию к Нестеренко Максиму Леонидовичу. Как только я узнала фамилию пластического хирурга, сразу же постаралась собрать максимальное количество информации в интернете, и, к моей великой радости, нашла только один не существенный отрицательный отзыв (мол, приехала из региона - не оказали должного внимания). Зато фотографии «до» и «после» (наибольшее количество работ выложено самим хирургом в инстаграмм) и восторженные отзывы бывших пациенток произвели действительно огромное впечатление!

Про наличие у Максима Леонидовича 3-х врачебных специализаций, многочисленных дипломов, сертификатов, удостоверений, званий и премий, многолетнего стажа, а также большого количества публикаций расписывать не буду (всю информацию вы найдете в открытом доступе). От восторженных отзывов о самом Максиме Леонидовиче (какой он «красивый», «обаятельный», «харизматичный», «привлекательный», «добрый» и пр. хирург) я тоже воздержусь (хотя с этим нельзя не согласиться, но подобных отзывов более чем достаточно). Постараюсь рассказать по существу.

В клинике у DR NESTERENKO царит приятная современная атмосфера. Помощница Юлия записала основную информацию и выдала мне листок (с одной стороны - для дальнейших записей Максима Леонидовича, с другой - с напечатанным перечнем необходимых для сдачи анализов и заключений).

Консультации Доктор Нестеренко проводит бесплатно, запись довольно плотная, примерно за 2 недели. С согласия пациенток, Максим Леонидович с гордостью демонстрирует (и даже дает проверить на ощупь) результаты своих работ.

С теми, кто уже прошел через операцию, можно пообщаться и в коридоре (лично я услышала море восторга). Говорят, что у каждого хирурга - свой почерк (это действительно можно понять по фотографиям «после»), однако описать "грудь от Нестеренко» мне пока достаточно сложно (ассоциируется с прилагательными «натуральная», «мягкая», «наливная», «аппетитная», «сочная»), и лично у меня - однозначно «вызывающая зависть».