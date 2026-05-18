Пора уходить из офиса? Новый карьерный тренд, который набирает обороты

Вы когда-нибудь видели сварщика, который переживает, что его заменит ChatGPT? Вряд ли. А вот маркетологов, которые в панике переучиваются на кондитеров, с каждым месяцем становится все больше. Профессии будущего будут вовсе не такими, какими мы себе представляли хотя бы 10 лет назад.

На Западе набирает обороты показательная революция. Люди в белых воротничках – аналитики, редакторы, джуниоры в IT – массово теряют веру в свое будущее и уходят туда, где пахнет маслом, тестом или цементом, в общем – в ремесла.

И главный виновник этого карьерного кульбита – искусственный интеллект, причем не какой-то футуристический робот из фильмов, а уже знакомый всем ChatGPT. Компании быстро поняли: зачем платить человеку за тексты, отчеты или базовый код, если нейросеть делает это быстрее и практически бесплатно?





Почему клерки вдруг берутся за молоток?

Здесь смешались страх и холодный расчет.

ИИ выживает новичков. Раньше мы писали простые письма, сводили таблицы, отвечали на звонки. Теперь это делает робот. В США безработица среди недавних выпускников колледжей (22–27 лет) достигла 5,8% – почти в два раза выше, чем в среднем по рынку. Компании просто перестали нанимать "зеленых" аналитиков и младших программистов. Им не нужны стажеры, которым нужно объяснять. Им нужны люди, которые управляют ИИ, или... никто. Руками работать – надежнее. Один из героев западных СМИ, Ричард, проработал инженером по охране труда 15 лет и ушел учиться на электрика. Его логика такая: "Политику безопасности может написать искусственный интеллект, но залезть под крышу и починить проводку, где все криво и не по чертежам – нет. ИИ там бессилен". Культурный разрыв. Оказалось, что зумеры (и миллениалы за компанию) просто ненавидят душную офисную рутину. Опрос Credit Karma показал: 60% молодых людей считают стандартный график с 8:00 до 17:00 душераздирающим. А работать руками – значит видеть результат здесь и сейчас. Испечь торт, починить кран, посадить сад. Это лечит то, что не вылечила удаленка.

Что же это за убежища, куда не долетает ИИ?

Список предсказуем и даже уютен. Эксперты называют профессии будущего, где нужна либо тонкая моторика, либо эмпатия, либо непредсказуемая физическая среда. Например:

Мастера на все руки : электрики, сантехники, сварщики, слесари. Пока роботы не научатся ползать в грязных подвалах и принимать решения в нестандартных ситуациях, эти люди будут на вес золота.

: электрики, сантехники, сварщики, слесари. Пока роботы не научатся ползать в грязных подвалах и принимать решения в нестандартных ситуациях, эти люди будут на вес золота. Заботливые руки : медсестры, няни, воспитатели, психологи. Эмпатию и ответственность за живого человека алгоритмам пока не доверят.

: медсестры, няни, воспитатели, психологи. Эмпатию и ответственность за живого человека алгоритмам пока не доверят. Еда и творчество: повара, кондитеры (нейросеть не попробует соус на вкус), а также сложные ремесла, где нужен вкус и взгляд человека.

В Великобритании колледжи сообщают о рекордном наборе на курсы строительства, сантехники и кулинарии. Причем идут туда часто люди с высшим образованием, уставшие от корпоративов и гугл-доков.





А что у нас?

В России этот тренд пока звучит скорее как отдаленный гром, чем как свершившаяся гроза, но слушать стоит внимательно.

Опрос крупных российских компаний в конце 2025 года показал: 47% из них уже допускают сокращение сотрудников из-за внедрения ИИ. Например, "Сбер" заявил об оптимизации до 20% центрального аппарата при помощи нейросетей.

Однако есть важная деталь: массового исхода белых воротничков в гаражи и пекарни у нас пока нет. Причина – объективные ограничения.

Во-первых, из-за санкций доступ к самым мощным западным ИИ-инструментам затруднен. Внедрение идет медленнее. Во-вторых, в России и так хроническая нехватка рабочих рук. Слесари, токари и сварщики востребованы, но их зарплаты (70–80 тысяч рублей) пока что заметно уступают зарплатам офисных IT-специалистов (150–200 тысяч). Переучиваться с Excel на гаечный ключ ради потери в доходе готов не каждый.

Но государство готовится. Минтруд в 2026 году расширил список профессий для бесплатного переобучения до 186 – от сварщика до кондитера и специалиста по ИИ. Это сигнал: скоро "рабочие" и "офисные" навыки могут поменяться местами в цене.

Что в итоге? Паника или новая норма?

Пока это не конец света для белых воротничков, но встряска очень ощутимая. Чисто офисная рутина умирает. Зато растет спрос на тех, кто умеет работать с ИИ на уровне идей (промпт-инженеры, редакторы с насмотренностью) – и на тех, кто работает на уровне реальности (электрики, строители, повара).





Простой совет для тех, кто сейчас сидит в опенспейсе и нервно обновляет ленту, читая о профессиях будущего: не ждите, пока вашу должность оптимизируют. Учитесь чему-то, что ИИ не сможет сделать физически. Лепить пельмени, красить стены, делать массаж или просто хорошо заботиться о детях. Похоже, будущее за людьми, которые не боятся испачкать руки.