Начни новую жизнь с «Клео». День седьмой

Лучший изгиб женского тела – улыбка, как говорил Боб Марли. А когда улыбка белоснежная, это еще и оружие массового поражения! Наша героиня Наталия теперь улыбается еще увереннее. Читайте ее рассказ о седьмом дне на проекте.

Сегодня впервые после операции я села за руль! Впереди следующий этап проекта – лечение и отбеливание зубов. Поэтому я направляюсь в стоматологическую клинику Dental Luxury Clinic.

Стоматолога я посещаю регулярно, один раз в год. Признаюсь, что визит к зубному врачу для меня всегда испытание! Это точно страшнее визита к пластическому хирургу.

Но в этот раз я зря переживала. Меня встретила целая команда молодых и позитивных стоматологов! Квалификацию и профессионализм которых подтверждает большое количество сертификатов, дипломов и почетных наград на стене возле ресепшн. Сразу после осмотра клиники мы приступили к моему преображению.

Преображение улыбки проходило в несколько этапов. Сначала я попала на прием к доктору Валерии Владимировне Беловой. Она рассказала обо всех современных методах лечения зубов, о профессиональной гигиене полости рта и, конечно, о том, как добиться той самой «голливудской» улыбки.

Оказывается, отбеливающими зубными пастами пользоваться не стоит! Их эффект основан на разрушении зубной эмали на микроуровне. При профессиональном отбеливании эмаль не трогают, поэтому вреда для зубов нет.

На диагностике выяснилось, что у меня нет особых проблем. Как я была рада этой новости! Доктор Белова назначила профессиональную гигиену полости рта, отбеливание и замену нескольких пломб.

Теперь я умею чистить зубы по всем правилам! Раньше я не знала, что для электрической и механической щетки движения должны быть совершенно разными. Затем мы сделали оттиски моих зубов и тут же на специальном приборе изготовили индивидуальные каппы для домашнего отбеливания.

После профессиональной чистки зубов ультразвуком и методом Air-flow Валерия Владимировна отпустила меня домой готовиться к профессиональному отбеливанию. Подарок от доктора - гель для укрепления и осветления зубов и те самые индивидуальные каппы – очень пригодился.

Целую неделю по вечерам я надевала каппы с гелем на зубы. В результате, когда пришло время отбеливания, я не ощущала дискомфорта и процедура прошла почти безболезненно!

Профессиональное отбеливание проводила другой врач - Оксана Владимировна Стефанцева. Процедура называется ZOOM 3. На зубы наносится специальный гель, потом просвечивается аппаратом ZOOM UP, всего 3-4 раза по 15 минут. При этом вид пациента, конечно, совершенно космический!

Меня заранее подготовили, что возможны покалывание, пощипывание и иные болезненные ощущения, но, к счастью, я ничего такого не почувствовала.

За счет активации геля зубы значительно светлеют, но полностью весь процесс отбеливания завершается за сутки.

Чтобы поддержать результат, Оксана Владимировна выдала мне домашний гель и прописала «белую» диету. Теперь две недели мне нельзя чай, кофе, почти все соки и многое другое, но это того стоит!

Мои зубы уже стали белее минимум на несколько тонов, результат виден невооруженным взглядом! Достаточно взглянуть на пломбы, которые теперь стали очень темного цвета, чтобы увидеть разницу. Ну ничего, пломбы мы поменяем в следующий раз - и моя улыбка полностью преобразится!

Теперь я не боюсь стоматологов и с удовольствием вернусь в Dental Luxury Clinic еще!

комментарий врача-стоматолога Dental Luxury Clinic Валерии Беловой: После процедуры профессионального отбеливания мы рассказали Наталии, как правильно ухаживать за полостью рта, а также дали рекомендации по использованию домашней системы отбеливания для поддержания полученного результата.

Для финального преображения улыбки героини проведена замена несостоятельных пломб в цвет отбеленных зубов. Как результат - яркая, красивая и здоровая улыбка!

комментарий психолога Юлии свияш: Ничто так не красит женщину, как счастливая улыбка. Кстати, именно улыбка считается главным фактором женского обаяния и привлекательности. Потому что доброжелательность и оптимизм легче всего передает именно улыбка. И очень здорово, если эта улыбка расслабленная, сияющая белизной (без искусственной, абсолютной белизны, конечно). Очень здорово, что Наташа сможет не только улыбаться, но и сиять! Это чудесное преображение.

Фото: Светлана Григорьева

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