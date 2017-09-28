Знакомство с участницей Линой

Сентябрь. Год 2017. Журнал «Клео» запускает новый сезон своего уникального бьюти-проекта «Красота на миллион». Мы знаем, что вы долго ждали этого события и гадали, кто же из сотен женщин, приславших анкеты в редакцию, станет новой героиней, за преображением которой будут в режиме реального времени следить миллионы читателей!

Следуя своему кредо, мы подготовили для вас сюрприз. В четвертом сезоне проекта «Красота на миллион» ведущие эксперты в области красоты займутся преображением сразу двух участниц! Рады познакомить вас со второй героиней проекта – Линой. Вот ее история...

Меня зовут Лина, мне 26 лет. Живу в Москве, занимаюсь продвижением в социальных сетях и воспитываю замечательную дочку.

Как вы сами понимаете, после грудного вскармливания грудь, мягко говоря, потеряла былую упругость. Из-за этого во мне поселились огромные комплексы, я не ощущаю в себе былой уверенности. Мне сложно обсуждать эту проблему, даже при муже не могла раздеться. До сих пор не могу смотреть на свое отражение в зеркале!

Безусловно, все это негативно повлияло на нашу семейную жизнь. Муж начал поглядывать на других женщин, даже в моем присутствии он пытается с ними флиртовать. Что будет дальше – даже боюсь представить.

К огромному сожалению, грудь – не единственный мой комплекс. Сколько себя помню, всегда мечтала о красивой «голливудской» улыбке. Увы, но такой возможности не было, и на данный момент моя улыбка очень далека от «Голливуда».

В дополнение к этому всегда очень переживала из-за своего носа. По большому счету, у меня нет каких-то глобальных проблем, но шуточки на эту тему частенько прилетали в мою сторону, и это серьезно сказалась на моей самооценке. В детстве у меня был достаточно аккуратный маленький носик, но в старших классах что-то пошло не так, и он стал выделяться. Именно тогда начались мои переживания и желание изменить свою внешность.

В надежде на чудо я решила оставить заявку на участие в этом волшебном проекте. Я ранее следила за другими участницами и видела, как вы помогаете девушкам воплотить в жизнь самые заветные мечты и желания. Мне тоже очень хочется прожить свою жизнь красивой, освободиться от комплексов, почувствовать себя привлекательной и по-настоящему кайфовать от своего отражения в зеркале. Наконец, я хочу любить себя и наслаждаться жизнью!

Вы даже представить не можете, каково было мое удивление, когда мне позвонили из редакции «Клео» и сообщили, что выбрали для преображения именно меня!!! Я думала, что умру от счастья, руки и ноги тряслись, в голове все перемешалось. После этого разговора еще несколько часов не могла прийти в себя!

На следующий день поехала на встречу в редакцию. Встретившие меня девушки оказались невероятно милыми и приветливыми, все подробно рассказали, объяснили и поддержали меня. Очень благодарна Вам за теплый прием!

Открою секрет: я из тех людей, которые о своих планах ничего никому не привыкли рассказывать, вот и о моем предстоящем преображении никто, кроме Вас, дорогие читатели, не знает. Хочу измениться в первую очередь для себя, не хочу, чтобы родные переживали или отговаривали, уверяя, что и с природными данными я нормально проживу. Поэтому очень надеюсь на Вашу поддержку!

Теперь отступать назад я не могу и не имею права. Решение принято, все формальности пройдены. Я, наконец, могу считать себя полноправной участницей проекта и с нетерпением жду консультацию с психологом. Это будем мой первый шаг в новую жизнь!