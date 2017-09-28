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Знакомство с участницей Линой

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Сентябрь. Год 2017. Журнал «Клео» запускает новый сезон своего уникального бьюти-проекта «Красота на миллион». Мы знаем, что вы долго ждали этого события и гадали, кто же из сотен женщин, приславших анкеты в редакцию, станет новой героиней, за преображением которой будут в режиме реального времени следить миллионы читателей!

Следуя своему кредо, мы подготовили для вас сюрприз. В четвертом сезоне проекта «Красота на миллион» ведущие эксперты в области красоты займутся преображением сразу двух участниц! Рады познакомить вас со второй героиней проекта – Линой. Вот ее история...

Меня зовут Лина, мне 26 лет. Живу в Москве, занимаюсь продвижением в социальных сетях и воспитываю замечательную дочку.

Как вы сами понимаете, после грудного вскармливания грудь, мягко говоря, потеряла былую упругость. Из-за этого во мне поселились огромные комплексы, я не ощущаю в себе былой уверенности. Мне сложно обсуждать эту проблему, даже при муже не могла раздеться. До сих пор не могу смотреть на свое отражение в зеркале!

Безусловно, все это негативно повлияло на нашу семейную жизнь. Муж начал поглядывать на других женщин, даже в моем присутствии он пытается с ними флиртовать. Что будет дальше – даже боюсь представить.

К огромному сожалению, грудь – не единственный мой комплекс. Сколько себя помню, всегда мечтала о красивой «голливудской» улыбке. Увы, но такой возможности не было, и на данный момент моя улыбка очень далека от «Голливуда».

«Красота на миллион». Знакомство с участницей

В дополнение к этому всегда очень переживала из-за своего носа. По большому счету, у меня нет каких-то глобальных проблем, но шуточки на эту тему частенько прилетали в мою сторону, и это серьезно сказалась на моей самооценке. В детстве у меня был достаточно аккуратный маленький носик, но в старших классах что-то пошло не так, и он стал выделяться. Именно тогда начались мои переживания и желание изменить свою внешность.

«Красота на миллион». Знакомство с участницей

В надежде на чудо я решила оставить заявку на участие в этом волшебном проекте. Я ранее следила за другими участницами и видела, как вы помогаете девушкам воплотить в жизнь самые заветные мечты и желания. Мне тоже очень хочется прожить свою жизнь красивой, освободиться от комплексов, почувствовать себя привлекательной и по-настоящему кайфовать от своего отражения в зеркале. Наконец, я хочу любить себя и наслаждаться жизнью!

Вы даже представить не можете, каково было мое удивление, когда мне позвонили из редакции «Клео» и сообщили, что выбрали для преображения именно меня!!! Я думала, что умру от счастья, руки и ноги тряслись, в голове все перемешалось. После этого разговора еще несколько часов не могла прийти в себя!

На следующий день поехала на встречу в редакцию. Встретившие меня девушки оказались невероятно милыми и приветливыми, все подробно рассказали, объяснили и поддержали меня. Очень благодарна Вам за теплый прием!

Открою секрет: я из тех людей, которые о своих планах ничего никому не привыкли рассказывать, вот и о моем предстоящем преображении никто, кроме Вас, дорогие читатели, не знает. Хочу измениться в первую очередь для себя, не хочу, чтобы родные переживали или отговаривали, уверяя, что и с природными данными я нормально проживу. Поэтому очень надеюсь на Вашу поддержку!

«Красота на миллион». Знакомство с участницей

Теперь отступать назад я не могу и не имею права. Решение принято, все формальности пройдены. Я, наконец, могу считать себя полноправной участницей проекта и с нетерпением жду консультацию с психологом. Это будем мой первый шаг в новую жизнь!

Оставить заявку для участия в проекте
можно по ссылке

Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

Фото: Светлана Григорьева 
1 Не нравится 8 Нравится 28.09.2017 Теги: Красота на миллион клео

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Обсуждение 18  

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Лучшие комментарии

  • коброчка
    Девушка, милая, оставьте нос в покое! я знаю многих женщин которые до 25-30 лет переживали из-за купных черт лица, носов в частности. После 40 эти черты-спасение! Когда нос, скулы, подбородок крупные, выразительные- менее явно увядание кожи, не так заметны морщины, более выражен характер лица. С переделанным носом вы в 45 будете как дворняжка, а со своим- как прекрасаяа выразительная женщина с характером. к слову, мне 50, я врач, со специализацией в лицевой хириргии, но я работаю в госпитале только с теми пациентами у которых лица пострадали в результате несчастных случаев или есть врожденные дефекты которые нарушают функциональность. Это дикость- перекраивать прекрасное лицо из-за каких то дурацких шуточек. Все эти операции проведенные в молодости обезобразят ваше лицо после 40 лет- утерянный баланс вам будет не вернуть. удачи вам и любви! а если муж про вас флиртует с другими женщинами, стоит поискать нового мужа, а не гробить прекрасную внешность и здоровье!
    		 28.09.17 10:43
         
    19
         
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  • лаки
    с ума сойти..не знаю, что там с грудью, но в остальном девушка просто конфетка! ну нос крупноват, но не безобразен же! как изюминка такая, почему нет..вы бы лучше ей помогли мужа сменить, чесслово((( затюкал он ее видимо совсем(( но девочке желаю удачи, только прекрасных перемен и главное веры в себя!! вы на сама деле красивая молодая женщина, прям обидно, что так себе ощущаете некомфортно, но удачи вам в любом случае!
    		28.09.17 09:52
         
    10
         
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  • Космополит
    Редакция совсем уже, отобрали 26-ю девчонку! Оплатите ей хорошего психолога, а для проекта надо женщину, которая действителтно в нем нуждается.
    		 28.09.17 11:45
         
    10
         
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  • Юля
    По моему мнению у этой девушки все в порядке. Нужно просто поменять мужа.
    		28.09.17 12:09
         
    10
         
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  • Koshka
    Вы - красавица! Это Вашему мужу надо пришить новые гляделки. Или мозги поменять.
    		 28.09.17 12:12
         
    9
         
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