Знакомство с участницей Линой
Сентябрь. Год 2017. Журнал «Клео» запускает новый сезон своего уникального бьюти-проекта «Красота на миллион». Мы знаем, что вы долго ждали этого события и гадали, кто же из сотен женщин, приславших анкеты в редакцию, станет новой героиней, за преображением которой будут в режиме реального времени следить миллионы читателей!
Следуя своему кредо, мы подготовили для вас сюрприз. В четвертом сезоне проекта «Красота на миллион» ведущие эксперты в области красоты займутся преображением сразу двух участниц! Рады познакомить вас со второй героиней проекта – Линой. Вот ее история...
Меня зовут Лина, мне 26 лет. Живу в Москве, занимаюсь продвижением в социальных сетях и воспитываю замечательную дочку.
Как вы сами понимаете, после грудного вскармливания грудь, мягко говоря, потеряла былую упругость. Из-за этого во мне поселились огромные комплексы, я не ощущаю в себе былой уверенности. Мне сложно обсуждать эту проблему, даже при муже не могла раздеться. До сих пор не могу смотреть на свое отражение в зеркале!
Безусловно, все это негативно повлияло на нашу семейную жизнь. Муж начал поглядывать на других женщин, даже в моем присутствии он пытается с ними флиртовать. Что будет дальше – даже боюсь представить.
К огромному сожалению, грудь – не единственный мой комплекс. Сколько себя помню, всегда мечтала о красивой «голливудской» улыбке. Увы, но такой возможности не было, и на данный момент моя улыбка очень далека от «Голливуда».
В дополнение к этому всегда очень переживала из-за своего носа. По большому счету, у меня нет каких-то глобальных проблем, но шуточки на эту тему частенько прилетали в мою сторону, и это серьезно сказалась на моей самооценке. В детстве у меня был достаточно аккуратный маленький носик, но в старших классах что-то пошло не так, и он стал выделяться. Именно тогда начались мои переживания и желание изменить свою внешность.
В надежде на чудо я решила оставить заявку на участие в этом волшебном проекте. Я ранее следила за другими участницами и видела, как вы помогаете девушкам воплотить в жизнь самые заветные мечты и желания. Мне тоже очень хочется прожить свою жизнь красивой, освободиться от комплексов, почувствовать себя привлекательной и по-настоящему кайфовать от своего отражения в зеркале. Наконец, я хочу любить себя и наслаждаться жизнью!
Вы даже представить не можете, каково было мое удивление, когда мне позвонили из редакции «Клео» и сообщили, что выбрали для преображения именно меня!!! Я думала, что умру от счастья, руки и ноги тряслись, в голове все перемешалось. После этого разговора еще несколько часов не могла прийти в себя!
На следующий день поехала на встречу в редакцию. Встретившие меня девушки оказались невероятно милыми и приветливыми, все подробно рассказали, объяснили и поддержали меня. Очень благодарна Вам за теплый прием!
Открою секрет: я из тех людей, которые о своих планах ничего никому не привыкли рассказывать, вот и о моем предстоящем преображении никто, кроме Вас, дорогие читатели, не знает. Хочу измениться в первую очередь для себя, не хочу, чтобы родные переживали или отговаривали, уверяя, что и с природными данными я нормально проживу. Поэтому очень надеюсь на Вашу поддержку!
Теперь отступать назад я не могу и не имею права. Решение принято, все формальности пройдены. Я, наконец, могу считать себя полноправной участницей проекта и с нетерпением жду консультацию с психологом. Это будем мой первый шаг в новую жизнь!
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Оставить заявку для участия в проекте
Фото: Светлана Григорьева
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Обсуждение 18
Лучшие комментарии
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коброчкаДевушка, милая, оставьте нос в покое! я знаю многих женщин которые до 25-30 лет переживали из-за купных черт лица, носов в частности. После 40 эти черты-спасение! Когда нос, скулы, подбородок крупные, выразительные- менее явно увядание кожи, не так заметны морщины, более выражен характер лица. С переделанным носом вы в 45 будете как дворняжка, а со своим- как прекрасаяа выразительная женщина с характером. к слову, мне 50, я врач, со специализацией в лицевой хириргии, но я работаю в госпитале только с теми пациентами у которых лица пострадали в результате несчастных случаев или есть врожденные дефекты которые нарушают функциональность. Это дикость- перекраивать прекрасное лицо из-за каких то дурацких шуточек. Все эти операции проведенные в молодости обезобразят ваше лицо после 40 лет- утерянный баланс вам будет не вернуть. удачи вам и любви! а если муж про вас флиртует с другими женщинами, стоит поискать нового мужа, а не гробить прекрасную внешность и здоровье!
28.09.17 10:43 Контекст комментария
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лакис ума сойти..не знаю, что там с грудью, но в остальном девушка просто конфетка! ну нос крупноват, но не безобразен же! как изюминка такая, почему нет..вы бы лучше ей помогли мужа сменить, чесслово((( затюкал он ее видимо совсем(( но девочке желаю удачи, только прекрасных перемен и главное веры в себя!! вы на сама деле красивая молодая женщина, прям обидно, что так себе ощущаете некомфортно, но удачи вам в любом случае!
28.09.17 09:52 Контекст комментария
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КосмополитРедакция совсем уже, отобрали 26-ю девчонку! Оплатите ей хорошего психолога, а для проекта надо женщину, которая действителтно в нем нуждается.
28.09.17 11:45 Контекст комментария
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ЮляПо моему мнению у этой девушки все в порядке. Нужно просто поменять мужа.
28.09.17 12:09 Контекст комментария
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KoshkaВы - красавица! Это Вашему мужу надо пришить новые гляделки. Или мозги поменять.
28.09.17 12:12 Контекст комментария
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IКрасавица! И нос ваш - это ваша изюминка!
28.09.17 22:42
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oxyА зубы-то покажите, там совсем забор? или почему не голливуд?
28.09.17 18:44
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ВладаСлушайте, она конечно итак красотка. Но интересно что получится-то в итоге. Боги критики в комментариях, если человека зашпунял муж по поводу внешности, уж точно она может страдать от того, что неуверенная в себе. Что ж вы так к пластике плохо относитесь?
28.09.17 18:42
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Я - врачУважаемые дамы, нос и уши растут всю жизнь. Так что, если девушке с носом в 26 лет не комфортно в 40 ей комфортней точно не станет.
28.09.17 13:00
-
KoshkaВы - красавица! Это Вашему мужу надо пришить новые гляделки. Или мозги поменять.
28.09.17 12:12
-
ЮляПо моему мнению у этой девушки все в порядке. Нужно просто поменять мужа.
28.09.17 12:09
-
КосмополитРедакция совсем уже, отобрали 26-ю девчонку! Оплатите ей хорошего психолога, а для проекта надо женщину, которая действителтно в нем нуждается.
28.09.17 11:45
-
УгуТе же кхе-кхе "журналистски", что статьи про Бузову с ошибками кропают похоже и отбор проводят. Молодые, бестолковые.
28.09.17 17:25
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МарфаА почему вы считаете, что молодая и уже в статусе матери девушка не может пойти в проект? Почему она не может помочь самой себе в первую очередь стать увереннее? Вы-то к психологу не хотите сходить?))) Сидите и перетираете тут всех кругом
28.09.17 18:46
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пупсик КраснодарОчень привлекательная девушка!!!
28.09.17 11:08
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возмущеннаяа может вам другого мужа, Лина? Или себя полюбить? ВАШ случай точно не нуждается в коррекции, вы яркая, красивая, самобытная девушка
28.09.17 11:05
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МашаДиванные критики в бой!
28.09.17 10:48
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коброчкаДевушка, милая, оставьте нос в покое! я знаю многих женщин которые до 25-30 лет переживали из-за купных черт лица, носов в частности. После 40 эти черты-спасение! Когда нос, скулы, подбородок крупные, выразительные- менее явно увядание кожи, не так заметны морщины, более выражен характер лица. С переделанным носом вы в 45 будете как дворняжка, а со своим- как прекрасаяа выразительная женщина с характером. к слову, мне 50, я врач, со специализацией в лицевой хириргии, но я работаю в госпитале только с теми пациентами у которых лица пострадали в результате несчастных случаев или есть врожденные дефекты которые нарушают функциональность. Это дикость- перекраивать прекрасное лицо из-за каких то дурацких шуточек. Все эти операции проведенные в молодости обезобразят ваше лицо после 40 лет- утерянный баланс вам будет не вернуть. удачи вам и любви! а если муж про вас флиртует с другими женщинами, стоит поискать нового мужа, а не гробить прекрасную внешность и здоровье!
28.09.17 10:43
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KoshkaЯ как раз из этих девушек. Хотела переделать нос, остановил меня страх перед медицинскими манипуляциями и наркозом. А теперь я рада, что не стала трогать нос, он совершенно обычный, а вовсе не огромный.
28.09.17 12:17
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КоброчкаВот и я о том же. Ном и сейчас очень выразительный и красивый, а с возрастом сохранит лицо небанальным. А если сейчас переделать, тем более что ткани молодые и лицо еше развивается, потеряется индивидуальность и лицо станет несбалансированным. Жалко портить такое лицо на угоду комплексам. Как сказали выше-к психологу и возможно поменять мужа.
28.09.17 12:31
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СкучающаяВывод какой? Все мужики козлы!
28.09.17 10:35
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JULKOВы очень красивая девушка!!!
28.09.17 10:12
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лакис ума сойти..не знаю, что там с грудью, но в остальном девушка просто конфетка! ну нос крупноват, но не безобразен же! как изюминка такая, почему нет..вы бы лучше ей помогли мужа сменить, чесслово((( затюкал он ее видимо совсем(( но девочке желаю удачи, только прекрасных перемен и главное веры в себя!! вы на сама деле красивая молодая женщина, прям обидно, что так себе ощущаете некомфортно, но удачи вам в любом случае!
28.09.17 09:52