После финала "Эйфории": как сложилась судьба главных актеров сериала

HBO подтвердил завершение "Эйфории" после третьего сезона. Сериал Сэма Левинсона о Ру Беннетт и ее окружении долго жил в режиме ожидания. Между сезонами проходили годы, графики актеров уплотнялись, а вокруг проекта копились слухи.

Для одних сериал открыл дорогу в большое кино, для других – к модной индустрии, театру, продюсерским проектам или более закрытому образу жизни. Судьбы актеров сложились по-разному, и именно это сегодня делает историю "Эйфории" показательной.

Зендея – Ру Беннетт





Главная звезда проекта подошла к финалу "Эйфории" уже в статусе одной из самых знаменитых актрис своего поколения. Роль Ру Беннетт принесла Зендее две премии "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Для актрисы это был важный переход от юношеского имиджа к сложной драматической работе.

Параллельно Зендея укрепила позиции в большом кино. Она сыграла Чани в "Дюне" Дени Вильнева, а затем исполнила главную роль в драме Луки Гуаданьино "Претенденты" и снялась в "Одиссее" Кристофера Нолана. К сегодняшнему дню актриса закрепила за собой образ звезды, которая уверенно чувствует себя и в блокбастере, и в авторском кино.

Отдельная часть ее публичного образа – мода и рекламные контракты. Зендея сотрудничает с Louis Vuitton, Lancôme и Bulgari, а ее выходы на красных дорожках регулярно разбирают как отдельные события. Что касается личной жизни актрисы, то ее отношения с Томом Холландом давно входят в число самых обсуждаемых голливудских романов.

Хантер Шейфер – Джулс Вон





Для Хантер Шейфер "Эйфория" была первой крупной экранной работой. После роли Джулс она продолжила карьеру в кино и быстро вышла за пределы образа героини сериала. Актриса сыграла Тигрис Сноу в фильме "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", затем получила главную роль в хорроре "Кукушка".

Важная деталь ее участия в "Эйфории" – авторская работа над специальным эпизодом о Джулс. Шейфер написала его вместе с Сэмом Левинсоном, и этот факт хорошо объясняет, почему ее персонаж вызывал у зрителей особенный отклик.

После сериала Хантер сохранила тесную связь с модной средой. При этом ее карьера развивается в сторону жанрового кино и крупных проектов: среди следующих крупных работ актрисы – участие в сериале "Бегущий по лезвию 2099".

Джейкоб Элорди – Нейт Джейкобс





Джейкоб Элорди после роли Нейта Джейкобса выбрал сложную траекторию. Вместо закрепления в амплуа привлекательного героя молодежных проектов он ушел к режиссерам с выраженным авторским почерком.

В "Присцилле" Софии Копполы Джейкоб сыграл Элвиса Пресли, в "Солтберне" Эмиральды Феннел – Феликса Каттона, в "О, Канада" Пола Шредера – молодую версию героя Ричарда Гира. Позже в его фильмографии появился "Франкенштейн" Гильермо дель Торо, где актер исполнил роль Существа, а также "Грозовой перевал" Эмиральда Феннела.

А недавно Элорди стал амбассадором мужского аромата Bleu de Chanel.

Сидни Суини – Кэсси Ховард





Сидни Суини использовала "Эйфорию" как мощный рывок для карьеры. Роль Кэсси Ховард принесла ей широкую узнаваемость и номинацию на "Эмми", затем актриса резко расширила присутствие в кино и рекламе.

Коммерческий успех пришел к ней с романтической комедией "Кто угодно, кроме тебя", где ее партнером был Глен Пауэлл. Фильм активно разбирали из-за экранной химии актеров и слухов о романе, хотя сами участники проекта переводили разговор в профессиональную плоскость. Затем вышли "Мадам Паутина" и хоррор "Омен. Непорочная", где Суини выступила еще и продюсером, а также кинохит "Горничная".

Сидни Суини развивает собственную продюсерскую компанию Fifty-Fifty Films и активно работает с брендами. Armani Beauty, Miu Miu, Laneige, American Eagle и другие контракты помогли ей закрепиться в статусе одной из самых востребованных молодых актрис Голливуда. Также актриса обзавелась собственным брендом нижнего белья SYRN.

Алекса Деми – Мэдди Перес





Алекса Деми после "Эйфории" выбрала самый загадочный путь среди центральных актрис сериала. Исполнительница роли Мэдди Перес редко появляется в новых кинопроектах, зато ее имя сохраняет вес в модной и визуальной культуре.

У Деми минимум публичных заявлений, точечные выходы в свет и сильная эстетика 1990-х и начала 2000-х. Ее совместный проект Fairy Tales с фотографом Петрой Коллинз хорошо рифмуется с этим образом – это мир глянца, сказочности, эротики и тревожной женской фантазии.

Из-за финала "Эйфории" вновь появились слухи о возможном уходе Алексы из актерской профессии, однако подтверждений этому нет.

Мод Апатоу – Лекси Ховард





Мод Апатоу пришла в "Эйфорию" с известной фамилией. Ее отец – режиссер Джадд Апатоу, мать – актриса Лесли Манн. Но роль Лекси Ховард помогла ей выйти из тени именитых родителей.

После сериала Апатоу активно работала в театре. Она сыграла Одри в офф-бродвейской постановке "Магазинчик ужасов" в Нью-Йорке. Лекси в "Эйфории" тоже была связана с театром, наблюдением и попыткой осмыслить хаос вокруг себя через сцену.

Для Мод последующая карьера выглядит менее заметной, чем у Зендеи или Суини. Но мягкая комедийность, тревожная чувствительность и умение существовать в ансамбле – это ее сильные стороны.

Ангус Клауд – Феско





Судьба Ангуса Клауда – самая трагичная история среди актеров "Эйфории". До сериала он не имел полноценного актерского опыта, его заметили случайно. При этом образ Феско быстро полюбился зрителям. Герой Клауда отличался редким для мира "Эйфории" сочетанием грубости, доброты и внутренней уязвимости.

31 июля 2023 года Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет. Причиной смерти признали случайную передозировку. Согласно экспертизе, в его организме обнаружили наркотики. Незадолго до этого актер потерял отца, с которым был очень близок.

"Эйфория" завершилась как один из самых громких и спорных сериалов своего времени. Она запомнилась визуальным стилем, тяжелыми темами, саундтреком и героями, которые часто вызывали у зрителей одновременно раздражение, жалость и сочувствие.

Для Зендеи сериал "Эйфория" закрепил драматический статус. Для Сидни Суини и Джейкоба Элорди – открыл дорогу к крупной карьере. Для Хантер Шейфер – обозначил начало самостоятельного пути в кино и моде. Для Алексы Деми – сформировал культовый образ. Для Ангуса Клауда – сохранил на экране роль, которую зрители до сих пор по-особенному вспоминают.