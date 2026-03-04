Начало весны и гормональный фон: какие изменения возможны

Проблемы со сном, стресс, снижение энергии и плохое настроение — во всем виноваты гормоны.
Основная причина сезонных изменений настроения – световой день становится длиннее, организму нужно адаптироваться к более длинному дню и изменению температуры на улице. Гормоны играют в этом процессе не последнюю роль – именно из-за их колебаний вы можете чувствовать себя по-другому. Разбираемся, что именно меняется и когда это норма, а когда нужно обратиться к врачу.
Мелатонин: почему сбивается сон
Мелатонин вырабатывается в темноте и отвечает за засыпание и глубину сна. Зимой его "ночное окно" длиннее, весной оно постепенно сокращается. Организм учится жить в новом режиме, и не всегда этот процесс проходит гладко.
Что меняется
- Сложнее заснуть в привычное время;
- вы можете просыпаться раньше будильника;
- сон становится более поверхностным;
- днем появляется ощущение недосыпа, даже если часов сна достаточно.
Обычно адаптация занимает несколько недель. Но бессонница в норме не сохраняется дольше месяца, сон не должен быть фрагментированным и изматывающим. Если так происходит, стоит обратить внимание на "тревожный звоночек".
Серотонин: от апатии к внутреннему напряжению
Серотонин связан с настроением, мотивацией и ощущением психологической устойчивости. С увеличением светового дня его регуляция меняется. У многих это ощущается как прилив энергии после "зимней спячки". Но может возникнуть и обратный эффект, потому что нервная система становится более чувствительной.
Что вы можете чувствовать
- Подъем настроения и желание больше двигаться;
- ощущение внутреннего ускорения – хочется делать все быстрее и сильнее;
- раздражительность;
- тревожность без очевидной причины.
Если эмоциональные колебания умеренные и не мешают нормальному ритму жизни, это нормальный период перестройки. Если появляются стойкие перепады настроения или выраженная тревога, стоит обсудить это со специалистом.
Кортизол: почему меняется уровень энергии
Кортизол – гормон бодрствования и реакции на стресс. Его суточный ритм остается стабильным, но общий фон может ощущаться иначе из-за смены сезона, накопленной зимней усталости и дефицита движения.
Как это проявляется
- Сложнее просыпаться по утрам;
- тяжело "включиться" в работу;
- днем появляется резкая усталость;
- нестабильная концентрация;
- стресс переносится хуже обычного.
Часто причина в сочетании факторов – нестабильного режима сна, несбалансированного питания и недостаточной физической активности. Если усталость сохраняется больше 3–4 недель и не уменьшается при нормализации образа жизни, стоит проверить показатели крови.
Щитовидная железа: меняется обмен веществ
Щитовидная железа регулирует скорость обмена веществ и чувствительность к холоду. Зимой организму нужно больше энергии для поддержания температуры, весной эта потребность постепенно снижается.
Что можно заметить
- Вы перестаете зябнуть;
- меняется аппетит;
- легкие колебания веса;
- нестабильность энергии.
Небольшие изменения допустимы. Резкая потеря веса, учащенное сердцебиение, выраженная слабость или, наоборот, постоянная сонливость – повод сдать анализ на ТТГ и обсудить результаты с врачом.
Витамин D: есть вероятность дефицита
К началу весны уровень витамина D часто находится на минимуме из-за отсутствия солнца как естественного источника, а также общего истощения организма. Даже если вы не замечали выраженных симптомов, дефицит может влиять на общее самочувствие.
Как может меняться состояние
- Появляется мышечная слабость;
- вы быстрее утомляетесь;
- снижается работоспособность;
- более частые простуды.
С приходом солнечных дней уровень постепенно повышается, но при выраженной слабости имеет смысл проверить уровень витамина в крови и скорректировать дефицит по показаниям.
Когда изменения – это норма, а когда нужно сдать анализы
Весна не запускает новую гормональную систему – организм просто адаптируется к другому свету и температуре. В большинстве случаев это мягкая перестройка. Внимания требуют не сами сезонные изменения, а их выраженность и продолжительность.
Норма
- Временные проблемы со сном;
- небольшие перепады настроения;
- умеренная усталость;
- ощущение смены ритма.
Когда нужна консультация врача
- Бессонница продолжается дольше 3–4 недель;
- есть выраженная слабость, которая не проходит;
- резкие изменения веса;
- тахикардия;
- стойкое снижение настроения без очевидных причин.