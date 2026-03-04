Начало весны и гормональный фон: какие изменения возможны

Проблемы со сном, стресс, снижение энергии и плохое настроение — во всем виноваты гормоны.

Основная причина сезонных изменений настроения – световой день становится длиннее, организму нужно адаптироваться к более длинному дню и изменению температуры на улице. Гормоны играют в этом процессе не последнюю роль – именно из-за их колебаний вы можете чувствовать себя по-другому. Разбираемся, что именно меняется и когда это норма, а когда нужно обратиться к врачу.

Мелатонин: почему сбивается сон

Мелатонин вырабатывается в темноте и отвечает за засыпание и глубину сна. Зимой его "ночное окно" длиннее, весной оно постепенно сокращается. Организм учится жить в новом режиме, и не всегда этот процесс проходит гладко.

Фото: Freepik.com

Что меняется

  • Сложнее заснуть в привычное время;
  • вы можете просыпаться раньше будильника;
  • сон становится более поверхностным;
  • днем появляется ощущение недосыпа, даже если часов сна достаточно.

Обычно адаптация занимает несколько недель. Но бессонница в норме не сохраняется дольше месяца, сон не должен быть фрагментированным и изматывающим. Если так происходит, стоит обратить внимание на "тревожный звоночек".

Серотонин: от апатии к внутреннему напряжению

Серотонин связан с настроением, мотивацией и ощущением психологической устойчивости. С увеличением светового дня его регуляция меняется. У многих это ощущается как прилив энергии после "зимней спячки". Но может возникнуть и обратный эффект, потому что нервная система становится более чувствительной.

Что вы можете чувствовать

  • Подъем настроения и желание больше двигаться;
  • ощущение внутреннего ускорения – хочется делать все быстрее и сильнее;
  • раздражительность;
  • тревожность без очевидной причины.

Если эмоциональные колебания умеренные и не мешают нормальному ритму жизни, это нормальный период перестройки. Если появляются стойкие перепады настроения или выраженная тревога, стоит обсудить это со специалистом.

Кортизол: почему меняется уровень энергии

Кортизол – гормон бодрствования и реакции на стресс. Его суточный ритм остается стабильным, но общий фон может ощущаться иначе из-за смены сезона, накопленной зимней усталости и дефицита движения.

Как это проявляется

  • Сложнее просыпаться по утрам;
  • тяжело "включиться" в работу;
  • днем появляется резкая усталость;
  • нестабильная концентрация;
  • стресс переносится хуже обычного.

Часто причина в сочетании факторов – нестабильного режима сна, несбалансированного питания и недостаточной физической активности. Если усталость сохраняется больше 3–4 недель и не уменьшается при нормализации образа жизни, стоит проверить показатели крови.

Фото: Freepik.com

Щитовидная железа: меняется обмен веществ

Щитовидная железа регулирует скорость обмена веществ и чувствительность к холоду. Зимой организму нужно больше энергии для поддержания температуры, весной эта потребность постепенно снижается.

Что можно заметить

  • Вы перестаете зябнуть;
  • меняется аппетит;
  • легкие колебания веса;
  • нестабильность энергии.

Небольшие изменения допустимы. Резкая потеря веса, учащенное сердцебиение, выраженная слабость или, наоборот, постоянная сонливость – повод сдать анализ на ТТГ и обсудить результаты с врачом.

Витамин D: есть вероятность дефицита

К началу весны уровень витамина D часто находится на минимуме из-за отсутствия солнца как естественного источника, а также общего истощения организма. Даже если вы не замечали выраженных симптомов, дефицит может влиять на общее самочувствие.

Как может меняться состояние

  • Появляется мышечная слабость;
  • вы быстрее утомляетесь;
  • снижается работоспособность;
  • более частые простуды.

С приходом солнечных дней уровень постепенно повышается, но при выраженной слабости имеет смысл проверить уровень витамина в крови и скорректировать дефицит по показаниям.

Фото: Freepik.com / @lookstudio

Когда изменения – это норма, а когда нужно сдать анализы

Весна не запускает новую гормональную систему – организм просто адаптируется к другому свету и температуре. В большинстве случаев это мягкая перестройка. Внимания требуют не сами сезонные изменения, а их выраженность и продолжительность.

Норма

  • Временные проблемы со сном;
  • небольшие перепады настроения;
  • умеренная усталость;
  • ощущение смены ритма.

Когда нужна консультация врача

  • Бессонница продолжается дольше 3–4 недель;
  • есть выраженная слабость, которая не проходит;
  • резкие изменения веса;
  • тахикардия;
  • стойкое снижение настроения без очевидных причин.
Дарья Сизова

Автор

 

