Начало весны и гормональный фон: какие изменения возможны

Основная причина сезонных изменений настроения – световой день становится длиннее, организму нужно адаптироваться к более длинному дню и изменению температуры на улице. Гормоны играют в этом процессе не последнюю роль – именно из-за их колебаний вы можете чувствовать себя по-другому. Разбираемся, что именно меняется и когда это норма, а когда нужно обратиться к врачу.

Мелатонин: почему сбивается сон

Мелатонин вырабатывается в темноте и отвечает за засыпание и глубину сна. Зимой его "ночное окно" длиннее, весной оно постепенно сокращается. Организм учится жить в новом режиме, и не всегда этот процесс проходит гладко.





Что меняется

Сложнее заснуть в привычное время;

вы можете просыпаться раньше будильника;

сон становится более поверхностным;

днем появляется ощущение недосыпа, даже если часов сна достаточно.

Обычно адаптация занимает несколько недель. Но бессонница в норме не сохраняется дольше месяца, сон не должен быть фрагментированным и изматывающим. Если так происходит, стоит обратить внимание на "тревожный звоночек".

Серотонин: от апатии к внутреннему напряжению

Серотонин связан с настроением, мотивацией и ощущением психологической устойчивости. С увеличением светового дня его регуляция меняется. У многих это ощущается как прилив энергии после "зимней спячки". Но может возникнуть и обратный эффект, потому что нервная система становится более чувствительной.

Что вы можете чувствовать

Подъем настроения и желание больше двигаться;

ощущение внутреннего ускорения – хочется делать все быстрее и сильнее;

раздражительность;

тревожность без очевидной причины.

Если эмоциональные колебания умеренные и не мешают нормальному ритму жизни, это нормальный период перестройки. Если появляются стойкие перепады настроения или выраженная тревога, стоит обсудить это со специалистом.

Кортизол: почему меняется уровень энергии

Кортизол – гормон бодрствования и реакции на стресс. Его суточный ритм остается стабильным, но общий фон может ощущаться иначе из-за смены сезона, накопленной зимней усталости и дефицита движения.

Как это проявляется

Сложнее просыпаться по утрам;

тяжело "включиться" в работу;

днем появляется резкая усталость;

нестабильная концентрация;

стресс переносится хуже обычного.

Часто причина в сочетании факторов – нестабильного режима сна, несбалансированного питания и недостаточной физической активности. Если усталость сохраняется больше 3–4 недель и не уменьшается при нормализации образа жизни, стоит проверить показатели крови.





Щитовидная железа: меняется обмен веществ

Щитовидная железа регулирует скорость обмена веществ и чувствительность к холоду. Зимой организму нужно больше энергии для поддержания температуры, весной эта потребность постепенно снижается.

Что можно заметить

Вы перестаете зябнуть;

меняется аппетит;

легкие колебания веса;

нестабильность энергии.

Небольшие изменения допустимы. Резкая потеря веса, учащенное сердцебиение, выраженная слабость или, наоборот, постоянная сонливость – повод сдать анализ на ТТГ и обсудить результаты с врачом.

Витамин D: есть вероятность дефицита

К началу весны уровень витамина D часто находится на минимуме из-за отсутствия солнца как естественного источника, а также общего истощения организма. Даже если вы не замечали выраженных симптомов, дефицит может влиять на общее самочувствие.

Как может меняться состояние

Появляется мышечная слабость;

вы быстрее утомляетесь;

снижается работоспособность;

более частые простуды.

С приходом солнечных дней уровень постепенно повышается, но при выраженной слабости имеет смысл проверить уровень витамина в крови и скорректировать дефицит по показаниям.





Когда изменения – это норма, а когда нужно сдать анализы

Весна не запускает новую гормональную систему – организм просто адаптируется к другому свету и температуре. В большинстве случаев это мягкая перестройка. Внимания требуют не сами сезонные изменения, а их выраженность и продолжительность.

Норма

Временные проблемы со сном;

небольшие перепады настроения;

умеренная усталость;

ощущение смены ритма.

Когда нужна консультация врача