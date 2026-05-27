От наивного искусства до младоконцептуализма: художники, которые родились в конце весны

Это российские живописцы, графики и скульпторы, покорившие мир своими смелыми идеями. В мае вспоминаем о примитивисте Нико Пиросмани, пейзажисте Алексее Саврасове и отмечаем день рождения "медгерменевта" Павла Пепперштейна. Ранее мы писали о тех, кто родился в марте.

17 мая: Нико Пиросмани

(1862, Кахетия – 1918, Тифлис)

Рано потерявший обоих родителей российско-грузинский художник с детства ощущал себя "не от мира сего": грамоте и живописи он учился сам, работать не хотел или даже не мог, зато страстно желал рисовать. Для лавки, в которую он подростком был приставлен как торговец, Пиросманашвили (настоящая фамилия художника) с удовольствием нарисовал вывеску, а вот продавал он там что-либо с трудом. Многие из ранних работ автора не сохранились, его более позднее творчество сегодня находится в собраниях Национальной картинной галереи Грузии, в Доме-музее Нико Пиросмани, в Московском музее современного искусства и в некоторых других музеях.





Всю жизнь Нико копил деньги, чтобы свободно заниматься живописью – больше всего юношу привлекали образы животных, детей, старцев, которые и легли в основу его наивного искусства. Наверное, самый удивительный факт из биографии живописца – это его крайне позднее знакомство с художественными кругами: общаться с русскими футуристами он начал в возрасте пятидесяти лет. Говорят, что именно Нико Пиросмани стал прототипом "бедного художника" из песни "Миллион роз" на стихи Андрея Вознесенского.

Примеры известных работ: "Рыбак в красной рубашке" (1908), "Актриса Маргарита" (1909), "Семейная компания" (1909).

24 мая: Алексей Саврасов

(1830, Москва – 1897, Москва)

Алексей Саврасов (до середины XIX века фамилия писалась через букву "о") самостоятельно проложил себе путь в живопись вопреки практичным замыслам отца. Поступив в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, юноша учился у немецкого пейзажиста Карла Рабуса. Манеру "романтического академизма" он перенял у своего наставника, но всегда добавлял в природные панорамы лирику и настроение, знакомые ему одному. Алексей Саврасов быстро делал успехи в родном МУЖВЗ и уже вскоре после его окончания начал преподавать. Любовь к путешествиям – поездки по южным городам России и даже посещение зарубежных выставок – обогатила творчество Саврасова с точки зрения сюжетов.





За вдохновением, в поисках открытий живописец также ездил работать и в окрестности столицы, и на север губернии: так, в Костромской области появилась его знаменитая картина "Грачи прилетели" (1871), а на берегу Волги – "Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода" (1971). На зрелом этапе карьеры Саврасов часто выставлялся, в том числе участвуя во всемирных и в передвижных выставках, работал преимущественно в Москве. Тем не менее судьбу художника сложно назвать счастливой и тем более легкой: трое из пяти детей живописца умерли в младенческом возрасте. Алексей Саврасов страдал от алкоголизма и закончил свои дни в больнице для бедных. После себя он оставил не только богатое наследие живописи, но и тайну пейзажного метода, которую бережно сохранили его благодарные ученики, Исаак Левитан, Константин Коровин, Михаил Нестеров.

Примеры известных работ: "Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду" (1851), "Ранняя весна. Половодье" (1868), "Грачи прилетели" (1871).

29 мая: Павел Пепперштейн

(род. 1966, Москва)

Сын художника-нонконформиста и детской писательницы, Павел Пивоваров (настоящее имя автора) нырнул в волшебный мир искусства практически не задумываясь: не только потому, что он вырос в творческой среде и был окружен писателями с юных лет, но и потому, что только так умел смотреть на мир. В детских сочинениях и дневниках Паши рождаются смешные и причудливые образы, альтернативные миры и странная магия, которой сложно противостоять… Повзрослев, художник сохранил свою способность фантазировать и непредвзятость видения.





Сооснователь арт-группы "Инспекция. Медицинская герменевтика", яркий представитель младшего поколения московского концептуализма, Павел Пепперштейн активно участвовал в выставках в России и в Европе в 1990-е годы, попутно развивая инициированное им направление "психоделического реализма". В новом тысячелетии деятельность Павла Викторовича преимущественно разворачивается вокруг написания рассказов и романов. Впрочем, недавний младоконцептуалист поддерживает контакт с публикой и не устает ее удивлять: например, шесть лет назад Пепперштейн объявил о создании творческого дуэта ППСС совместно с мультимедиа художницей Соней Стереостырски – группа активна по сей день.

Книги из библиографии Павла Пепперштейна: "Мифогенная любовь каст" (2002), "Пражская ночь" (2011), "Бархатная кибитка" (2023).

Также 20 мая 1899 года родился советский живописец Александр Дейнека. О его жизни и творчестве в "объективе" выставки в Третьяковской галерее Клео.ру писал ранее.