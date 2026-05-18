Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди подогрели слухи о романе

Кендалл Дженнер заметили на Гавайях в компании звезды сериала "Эйфория" Джейкоба Элорди. Фотографии пары опубликовал TMZ. 30-летняя модель проводила время с актером на уединенном пляже острова Кауаи, а атмосфера их отдыха только усилила разговоры о возможных отношениях.

На снимках Кендалл запечатлена в темном бикини и солнцезащитных очках с бутылкой розового вина в руках, а 28-летний Элорди выбрал для отдыха расслабленный образ с синими шортами и бейсболкой. По словам очевидцев, знаменитости выглядели максимально сосредоточенными друг на друге и явно избегали лишнего внимания.





Незадолго до этого модель и актер также попали в объективы папарацци во время завтрака на местной ферме Nourish Hanalei. Тогда Дженнер появилась в спортивном кэжуал-образе, а Элорди выбрал светлые джинсы и свободную рубашку. Источники утверждают, что знаменитости давно вращались в одной компании, однако особенно сблизились только в начале 2026 года во время сезона кинопремий и закрытых вечеринок в Голливуде.

Дополнительный повод для слухов появился после фестиваля Coachella, где Кендалл и Джейкоба видели вместе на выступлении Джастина Бибера. По информации инсайдеров, пара проводила вместе почти весь вечер, а некоторые очевидцы даже утверждали, что заметили их поцелуй в VIP-зоне.

При этом источники из окружения звезд подчеркивают, что отношения пока не носят серьезного характера. По данным американских медиа, Дженнер и Элорди предпочитают легкое общение без давления и громких заявлений. Оба стараются не выносить личную жизнь в публичное пространство, поэтому совместный отдых на Гавайях уже называют одним из самых откровенных появлений пары.

Интересно, что западные журналисты связывают новый роман Кендалл Дженнер с влиянием ее младшей сестры Кайли Дженнер, которая уже больше года встречается с Тимоти Шаламе. По мнению инсайдеров, именно этот союз помог модели иначе взглянуть на отношения с представителями киноиндустрии.