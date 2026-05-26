Восстановить нельзя исправить: спектакль-притча Юрия Печенежского о жизни в искусстве

Открывать имя Юрия Печенежского московскому зрителю нет необходимости: столичной аудитории режиссер знаком по таким постановкам, как, например, "Кровоизлияние в МОСХ" (театр "Практика", 2024), "Белый пароход" (РАМТ, 2025), "Небесный почтальон Федя Булкин" (Мастерская Дмитрия Брусникина, 2025) и др. Работая с текстами известных российских драматургов, Печенежский распростирает свой взгляд далеко за пределы конкретного жанра или исторического периода, при этом неизменно сохраняя интерес к теме человеческого: на земле и на небе, в искусстве и в жизни, наедине с собой и в окружении других. Так вышло и в его спектакле 2024 года "Реставратор. Человек – судьба – искусство", премьера которого состоялась на сцене владимирского театрального товарищества "Завод".





Основа у спектакля документальная: автор пьесы, Анастасия Букреева, создала ее по итогам многочисленных бесед с представителями профессии из Владимира и Суздаля. Главный герой – он же рассказчик, преподаватель творческого училища, реставратор по зову души и совести – читает лекцию о своем ремесле: читает, в первую очередь, для тех, кто "совсем далек от реставрации". На сцене героя предельно внимательно слушают его студенты, "из которых, дай Бог, один или два человека станут настоящими реставраторами".

Поверить в то, что рассказ протагониста соткан из десятков различных историй, сложно, настолько гармонично они дополняют портрет персонажа (для удобства назовем его Н.). Н. делает рентген икон в местной больнице, потому что в городе ее больше нигде не примут, запрещает студентам слушать музыку на уроках, чтобы те не отвлекались от дела, днями не отвечает на телефонные звонки, когда занят реставрацией картины…





Для Н. вещи – особенно те, которые относятся к искусству – бессмертны, в то время как люди приходят и уходят, а чаще просто мешают работать. Одного своего ученика Н. даже отчислил с курса за ошибку, совершенную в процессе реставрации лика святого: промах был небольшой, но, в его понимании, очень глупый, к тому же герой не видел у студента потенциала развития в профессии.

Без стеснения Н. стремится занять пространство сцены своим рассказом, точно амбициозный реставратор, мнящий себя автором произведения. Однако самомнение героя упирается в критику Супер-Эго (голос учителя), а также в шепот совести (образ жены). Учитель строг и беспристрастен, знает об Н. больше, чем нужно, видит мельчайшие колебания его души. Жена, напротив, эмоционально щедра по отношению к протагонисту, готова мириться с его слабостями и причудами только ради того, чтобы быть с ним.





Учитель считает, что Н. идеализирует профессию и слишком много говорит о себе, супруга героя просит его опомниться и спасти то, что "еще можно спасти"… Как бы полярно ни выглядели обе роли, в эти образы Печенежский вкладывает схожий призыв: обернуться вокруг себя и подумать о людях, увидеть человеческое в очень материальной профессии. Н. придется это сделать: в момент "водораздела", когда продолжать прежний путь окажется невозможным.

Возрастное ограничение: 12+

Московские показы спектакля "Реставратор. Человек – судьба – искусство" были организованы в рамках проекта "Города. Музеи. Сцены" (Фонд Владимира Потанина).

В спектакле задействованы: Александр Аладышев, Диана Ессей, Олег Зима, Аскар Нигамедзянов, Полина Шелехова и другие.

