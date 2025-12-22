Вышел первый трейлер эпика "Одиссея" от Кристофера Нолана

Премьера фильма запланирована на лето 2026 года.
Студия Universal Pictures показала первый трейлер масштабного проекта "Одиссея", который снял Кристофер Нолан. Публикация ролика состоялась после серии несанкционированных записей, появившихся в Сети из кинотеатров, и стала первым полноценным знакомством зрителей с будущим эпическим фильмом.
Новая работа Нолана представляет собой современную интерпретацию одноименной поэмы Гомер, созданной приблизительно в VIII веке до нашей эры. В центре сюжета – царь Итаки Одиссей, который после окончания Троянской войны отправляется в долгий и опасный путь домой. Его странствия растягиваются на годы и превращаются в череду суровых испытаний, где герой сталкивается с бурями, мифическими существами и вмешательством богов. Тем временем на родине Одиссея его супруга Пенелопа вынуждена отражать натиск претендентов на трон, не теряя надежды на возвращение мужа.
Главную роль в фильме исполнил Мэтт Дэймон, для которого это уже не первый опыт сотрудничества с Ноланом. В образе Пенелопы предстала Энн Хэтэуэй, а роль сына Одиссея Телемаха досталась Тому Холланду. В фильме также появятся Зендея, Роберт Паттинсон, Джон Бернтал и другие звезды Голливуда.
Съемки "Одиссеи" завершились летом 2025 года. Картина стала первой работой режиссера после триумфа "Оппенгеймера", который собрал внушительный урожай наград, включая ключевые статуэтки "Оскара". Как и прежде, Нолан совмещает в проекте функции режиссера и сценариста, а визуальную часть доверил своему постоянному соратнику – оператору Хойте ван Хойтеме. Музыкальное сопровождение вновь написал Людвиг Горанссон.
По заявлению студии, фильм создавался как зрелищный мифологический эпик с использованием новейших технологий IMAX и съемками в разных странах. Для Кристофера Нолана это редкий выход в пространство открытого фэнтези и мифологии, что делает проект одним из самых обсуждаемых релизов ближайших лет. Премьера "Одиссеи" запланирована на 17 июля 2026 года.