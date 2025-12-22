Вышел первый трейлер эпика "Одиссея" от Кристофера Нолана

Студия Universal Pictures показала первый трейлер масштабного проекта "Одиссея", который снял Кристофер Нолан. Публикация ролика состоялась после серии несанкционированных записей, появившихся в Сети из кинотеатров, и стала первым полноценным знакомством зрителей с будущим эпическим фильмом.

Новая работа Нолана представляет собой современную интерпретацию одноименной поэмы Гомер, созданной приблизительно в VIII веке до нашей эры. В центре сюжета – царь Итаки Одиссей, который после окончания Троянской войны отправляется в долгий и опасный путь домой. Его странствия растягиваются на годы и превращаются в череду суровых испытаний, где герой сталкивается с бурями, мифическими существами и вмешательством богов. Тем временем на родине Одиссея его супруга Пенелопа вынуждена отражать натиск претендентов на трон, не теряя надежды на возвращение мужа.