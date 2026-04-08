Зендая не стала фотографироваться с Сидни Суини и кастом на премьере третьего сезона "Эйфории"

В США отгремела презентация третьего сезона сериала "Эйфория". Ковровая дорожка в Китайском театре TCL Лос-Анджелеса собрала ключевых актеров проекта, однако внимание оказалось приковано не только к образам, но и к поведению главной звезды шоу – Зендее.





Возлюбленная Тома Холланда выбрала для выхода шоколадное платье Ashi Studio, тогда как Сидни Суини появилась в белоснежном мини Pierre Cardin. Хантер Шафер сделала ставку на блестящий образ Roberto Cavalli, Алекса Деми – на архивный аутфит от дома Bob Mackie, а Джейкоб Элорди традиционно вышел в total look Bottega Veneta.

Несмотря на общий выход актеров, Зендея не стала фотографироваться с коллегами и покинула мероприятие вскоре после индивидуальных снимков. В сети это сразу связали с давними слухами о напряженных отношениях между ней и Сидни Суини, в том числе из-за различий в политических взглядах.



Новый сезон "Эйфории" появится на экранах 12 апреля. Среди приглашенных звезд заявлены Шэрон Стоун, Розалия и Наташа Лионн.



Проект остается одним из самых успешных в истории HBO: первые серии сериала вышли еще в 2019 году и быстро закрепились в числе самых просматриваемых проектов платформы. При этом производство третьего сезона неоднократно переносилось.