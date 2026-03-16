В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония "Оскар": список победителей

В США отгремела 98-я церемония премии "Оскар" – одно из самых обсуждаемых событий года в киноиндустрии. Главным триумфатором вечера стала картина "Битва за битву", которая забрала главный приз — награду за лучший фильм – и сразу несколько ключевых статуэток.

Режиссер ленты Пол Томас Андерсон также получил "Оскар" за режиссуру и адаптированный сценарий. В результате фильм оказался абсолютным лидером церемонии по количеству наград и закрепил за собой статус главного проекта сезона.

Еще одной важной работой этого года стали "Грешники". Главную актерскую награду получил Майкл Б. Джордан, признанный лучшим актером мужчиной за свою роль в этой картине. Кроме того, фильм отметили за оригинальный сценарий, написанный Райаном Куглером, а также за музыку композитора Людвиг Йоранссон.





В женской актерской категории победу одержала Джессика Бакли – статуэтку ей принесла роль в драме "Гамлет". Награды за роли второго плана достались Эми Мадиган за фильм "Орудия" и Шону Пенну, сыгравшему в "Битве за битвой".

Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стала победа оператора Отем Дюральд. Ее работа над "Грешниками" принесла ей "Оскар" за операторскую работу, и она стала первой женщиной, получившей эту награду в истории премии.

В технических категориях заметно выделилась картина "Франкенштейн", получившая награды за костюмы, грим и работу художников-постановщиков. Среди других победителей – блокбастер "Аватар: пламя и пепел", отмеченный за визуальные эффекты, и фильм "F1", получивший статуэтку за лучший звук.