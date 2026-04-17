Сидни Суини официально подтвердила отношения с 44-летним продюсером Скутером Брауном

Актриса Сидни Суини и продюсер Скутер Браун официально подтвердили отношения в соцсетях спустя почти год после первых слухов. В личном аккаунте Сидни Суини появился черно-белый снимок, на котором актриса улыбается в объектив. Сам Скутер Браун репостнул фото, назвав себя "везунчиком".

До этого момента пара предпочитала не афишировать личную жизнь, хотя в последнее время все чаще появлялась вместе. Так, на прошлой неделе Браун сопровождал актрису на премьере третьего сезона сериала "Эйфория" в Лос-Анджелесе.



По данным источников, знакомство произошло еще прошлым летом – на мероприятиях в Венеции, связанных со свадьбой Джефф Безос и Лорен Санчес. Уже тогда инсайдеры отмечали, что интерес со стороны Брауна был более чем очевиден, и вскоре общение переросло в роман.



Известно, что в 2025 году Сидни Суини рассталась с Джонатаном Давино, с которым встречалась более семи лет. Эти отношения актриса тоже предпочитала не афишировать.

Звезда "Горничной" также отмечала, что до сих пор учится выстраивать личную жизнь под пристальным вниманием аудитории. По ее словам, для нее важно оставлять часть жизни вне публичного поля, даже если интерес к ней только растет.