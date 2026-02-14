Фильм "Грозовой перевал" с Марго Робби и Джейкобом Элоди собрал $82 млн в первые дни проката

Новый проект режиссера Эмеральд Феннел – экранизация классического романа "Грозовой перевал" (18+) – стал самым кассовым дебютом 2026 года. Как сообщает Variety, картина с Марго Робби и Джейкоб Элорди в главных ролях собрала $82 млн долларов в первые четыре дня после релиза: 40 миллионов – в США и 42 миллиона – за рубежом.

По данным СМИ, такой результат значительно превзошел ожидания аналитиков, предсказывавших достижение 80 миллионов лишь к середине февраля. Особенно удачным для фильма оказался прокат на выходных Дня святого Валентина – именно романтическая дата помогла проекту стартовать с максимальными показателями в Великобритании, Германии и Польше.





Однако, несмотря на коммерческий успех, реакции критиков и зрителей оказались неоднозначными. Экранизации упрекают в "чрезмерной чувственности" и отходе от первоисточника. Режиссера Эмеральд Феннел обвинили в том, что она "осовременила классику слишком буквально". Сама Марго Робби на премьере "Грозового перевала" признавалась, что фильм получился заметно откровеннее книги.

"Они никогда не целовались в книге, но мы много целовались", – сказала актриса в одном из интервью.

Пока "Грозовой перевал" доступен не во всех странах – японская премьера назначена на 27 февраля, а в китайский прокат фильм выйдет 13 марта. Тем временем в Великобритании – на родине романа Эмили Бронте – лента уже заработала 10,3 миллиона долларов, став лидером европейского бокс-офиса.