Об ограблении Лувра снимут художественный фильм и документальный сериал

Во Франции готовят сразу два экранных проекта о громком ограблении Лувра, произошедшем осенью 2025 года. Резонансная кража, которую французская пресса уже описывает как одно из самых дерзких музейных преступлений последних лет, ляжет в основу художественного фильма и документального сериала.

Оба проекта связаны с книгой-расследованием Main basse sur le Louvre, вышедшей во Франции 27 мая. Ее авторами выступили журналисты Жан-Мишель Декюжи из Le Parisien, Жереми Фам-Ле из Le Monde и Николя Торрент из Paris Match. В книге подробно разбираются обстоятельства преступления, работа следствия и последствия кражи для самого известного музея мира.

Права на художественную адаптацию приобрела, как сообщает источник, продакшен-компания Iconoclast. Режиссером будущей картины заявлен Ромен Гаврас, известный по фильмам "Афина" и "Мир принадлежит тебе", а также по клипам для Канье Уэста, Jay-Z и M.I.A. Параллельно права на документальный сериал выкупил британский продюсер, однако его имя пока неизвестно. Даты выхода обоих проектов пока не объявлены.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Группа преступников просочилась в Галерею Аполлона с помощью автогидроподъемника, вскрыла витрины и похитила королевские драгоценности. Общий ущерб оценили примерно в 88 миллионов евро. Среди похищенных предметов упоминались украшения эпохи Наполеона III, включая броши, тиары и ожерелья. Одну из наиболее ценных вещей – корону императрицы Евгении, инкрустированную 1 354 бриллиантами, – преступники выронили во время бегства.

Кража вызвала международный резонанс и спровоцировала внутренний кризис в Лувре. После инцидента во Франции обсуждали состояние музейной безопасности, а проверка выявила уязвимости в охране Галереи Аполлона. В частности, внимание привлекло окно, через которое, по версии следствия, злоумышленникам удалось проникнуть внутрь. В дальнейшем французское министерство культуры объявило о мерах по усилению защиты музея.

Расследование продолжается, несмотря на задержания ряда подозреваемых. В рамках дела задерживали девять человек, однако часть из них позже отпустили. Следователи до сих пор пытаются восстановить полную цепочку событий и судьбу похищенных драгоценностей.

Авторы книги считают, что эта история выходит за рамки обычной криминальной хроники. По их оценке, кражи произведений искусства и музейных ценностей все чаще воспринимаются преступными группами как отдельное направление нелегального бизнеса. Именно поэтому ограбление Лувра уже привлекло внимание киноиндустрии: в нем есть и дерзкий план, и культурный масштаб, и до сих пор не закрытые вопросы.