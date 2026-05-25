BTS стали главными победителями American Music Awards 2026

Тейлор Свифт осталась без наград.

Южнокорейская группа BTS, вернувшаяся на сцену после долгого перерыва, стала главным триумфатором American Music Awards (AMA) 2026. Церемония прошла в Лас-Вегасе на площадке MGM Grand Garden Arena, ведущей вечера стала Куин Латифа. Шоу транслировалось в прямом эфире CBS, а победителей, как и принято на AMA, определяли зрители.

BTS забрал одну из ключевых наград – "Артист года". Кроме того, группа победила в категории "Песня лета" с треком Swim и была признана лучшим K-pop-исполнителем. Композиция Swim ранее возглавляла Billboard Hot 100, а новая победа укрепила статус BTS как одной из самых влиятельных поп-групп мировой сцены.

Церемонию открыла заранее записанная постановка BTS с концерта, который состоялся накануне. Позже участники вышли к публике уже лично, чтобы получить награды. Победа стала продолжением масштабного возвращения коллектива после перерыва, связанного с обязательной военной службой в Южной Корее. Сейчас BTS находятся в мировом туре, который стал первым крупным гастрольным проектом группы за несколько лет.

Среди других заметных лауреатов вечера – Сабрина Карпентер. Она получила награду за альбом года с пластинкой Man’s Best Friend, а также стала лучшей поп-исполнительницей. Для певицы это важная веха: American Music Awards 2026 принесла ей первые победы на этой премии.

Песней года стала Golden в исполнении EJAE, Audrey Nuna и Rei Ami – вокалисток проекта HUNTR/X из анимационного фильма KPop Demon Hunters. Композиция восемь недель удерживалась на вершине Billboard Hot 100. Проект также был отмечен за лучший саундтрек и лучшее вокальное исполнение.

По три статуэтки получили сразу несколько артистов и проектов: BTS, Сабрина Карпентер, Бруно Марс, Cardi B, Katseye, Sombr и исполнительницы HUNTR/X. Katseye победили в категории "Новый артист года", а также получили приз за клип Gnarly. Sombr стал одним из главных открытий рок– и альтернативного блока, забрав награды за песню Back to Friends, альбом I Hardly Knew Her и прорыв в жанре.

Тейлор Свифт, лидировавшая по числу номинаций, осталась без наград и не появилась на церемонии. Всего она была заявлена в восьми категориях, включая "Артиста года", "Альбом года" и "Песню года".

В жанровых номинациях также отметили Джастина Бибера как лучшего поп-исполнителя, Кендрика Ламара как лучшего хип-хоп-артиста, SZA как лучшую R&B-исполнительницу, Бруно Марса как лучшего R&B-исполнителя, Шакиру как лучшую латино-исполнительницу и автора тура года Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Награду за вклад в музыку получил Билли Айдол.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

