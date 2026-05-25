BTS стали главными победителями American Music Awards 2026

Южнокорейская группа BTS, вернувшаяся на сцену после долгого перерыва, стала главным триумфатором American Music Awards (AMA) 2026. Церемония прошла в Лас-Вегасе на площадке MGM Grand Garden Arena, ведущей вечера стала Куин Латифа. Шоу транслировалось в прямом эфире CBS, а победителей, как и принято на AMA, определяли зрители.

BTS забрал одну из ключевых наград – "Артист года". Кроме того, группа победила в категории "Песня лета" с треком Swim и была признана лучшим K-pop-исполнителем. Композиция Swim ранее возглавляла Billboard Hot 100, а новая победа укрепила статус BTS как одной из самых влиятельных поп-групп мировой сцены.

Церемонию открыла заранее записанная постановка BTS с концерта, который состоялся накануне. Позже участники вышли к публике уже лично, чтобы получить награды. Победа стала продолжением масштабного возвращения коллектива после перерыва, связанного с обязательной военной службой в Южной Корее. Сейчас BTS находятся в мировом туре, который стал первым крупным гастрольным проектом группы за несколько лет.

Среди других заметных лауреатов вечера – Сабрина Карпентер. Она получила награду за альбом года с пластинкой Man’s Best Friend, а также стала лучшей поп-исполнительницей. Для певицы это важная веха: American Music Awards 2026 принесла ей первые победы на этой премии.

Песней года стала Golden в исполнении EJAE, Audrey Nuna и Rei Ami – вокалисток проекта HUNTR/X из анимационного фильма KPop Demon Hunters. Композиция восемь недель удерживалась на вершине Billboard Hot 100. Проект также был отмечен за лучший саундтрек и лучшее вокальное исполнение.

По три статуэтки получили сразу несколько артистов и проектов: BTS, Сабрина Карпентер, Бруно Марс, Cardi B, Katseye, Sombr и исполнительницы HUNTR/X. Katseye победили в категории "Новый артист года", а также получили приз за клип Gnarly. Sombr стал одним из главных открытий рок– и альтернативного блока, забрав награды за песню Back to Friends, альбом I Hardly Knew Her и прорыв в жанре.

Тейлор Свифт, лидировавшая по числу номинаций, осталась без наград и не появилась на церемонии. Всего она была заявлена в восьми категориях, включая "Артиста года", "Альбом года" и "Песню года".

В жанровых номинациях также отметили Джастина Бибера как лучшего поп-исполнителя, Кендрика Ламара как лучшего хип-хоп-артиста, SZA как лучшую R&B-исполнительницу, Бруно Марса как лучшего R&B-исполнителя, Шакиру как лучшую латино-исполнительницу и автора тура года Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Награду за вклад в музыку получил Билли Айдол.