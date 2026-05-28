В чем пойти на выпускной 2026: гид по самым актуальным силуэтам

Пока кто-то готовится к экзаменам, другие вовсю планируют не менее важное событие – выпускной вечер. Промахнуться с нарядом для такого повода точно нельзя: это первый большой светский выход, кадры с которого останутся в семейных архивах. К счастью, в 2026 году дизайнеры предлагают окончательно отказаться от надоедливых облаков фатина в угоду сложному крою, викторианской эстетике и объемным нарядам.

Архитектурный крой: акцент на бедра

Мода снова играет по правилам Коко Шанель, которая любила повторять, что одежда – это архитектура, где все решают пропорции. В этом сезоне акцент смещается с талии на участок тела чуть ниже. В моду вошли геометричные силуэты с преувеличенным объемом на бедрах, которые строятся на намеренном дисбалансе пропорций. Вслед за кутюрными показами Schiaparelli дизайнеры конструируют искусственные объемы с помощью панье, жестких басок и корсетов. Для выпускного это станет идеальной возможностью уйти от надоевших бальных платьев и гор фатина.





Викторианская драма

На смену жизнерадостным цветочным принтам приходит меланхоличная и загадочная романтика. Главным источником вдохновения стала атмосфера "Грозового перевала": корсеты в викторианском стиле, обилие кружева, пышные рукава и глубокие тона. Выпускной образ, вдохновленный героиней Эмили Бронте Кэтрин Эрншоу, строится на контрастах – например, на сочетании нежного кружева с жестким подъюбником. Такой стиль станет альтернативой для тех, кто ищет сложную романтику с легким привкусом бунтарства.





Экстремальный объем: юбки-баллоны и перья

Другая крайность сезона – экстремальный, почти театральный объем юбок, который триумфально вернулся на подиумы в Гран-Пале. Тренд на преувеличенные пропорции, заданный Матье Блази во время его дебюта для Chanel, вернул в вечернюю моду юбки-баллоны и модели, сплошь покрытые невесомыми перьями. В отличие от жестких кринолинов прошлых лет, этот объем кажется живым и подвижным, он парит в воздухе при каждом шаге.





Интеллектуальная мода: платье-жакет

Для тех, кто предпочитает подчеркнутую строгость и интеллектуальный шик, уместной альтернативой вечернему платью станет платье-жакет. Ставка в таких моделях делается на безупречную геометрию кроя, акцентную линию плеч и благородство ткани. Платье-жакет идеально вписывается в официальную часть выпускного вечера, демонстрируя независимость от мимолетных трендов на девичью нежность.





Динамичная асимметрия

Завершает список ключевых силуэтов асимметрия, которая в этом сезоне реализуется через тонкий трикотаж. Длинные платья на одно плечо умеренно прилегающего кроя дополняются сложными драпировками и фигурными вырезами. Это динамичный и очень "живой" силуэт, который за счет игры линий выглядит как сложное дизайнерское решение, оставаясь при этом максимально удобным для долгого вечера и танцев.





Что бы вы ни выбрали – архитектурный объем или лаконичную асимметрию, главным критерием становится способность наряда отразить характер и внутренний мир. Пусть этот вечер станет ярким стартом вашего личного стиля.