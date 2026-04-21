Джейкоб Элорди стал новым лицом аромата Bleu de Chanel

Французский дом Chanel объявил о смене амбассадора одного из своих ключевых мужских ароматов – Bleu de Chanel. Новым лицом композиции стал австралийский актер Джейкоб Элорди, сменивший Тимоти Шаламе, который представлял парфюм с 2023 года.

Днем ранее бренд опубликовал серию загадочных видеотизеров с силуэтом героя, а уже позже раскрыл имя нового амбассадора. Полноценный запуск рекламной кампании ожидается в мае и, как и прежде, будет построен вокруг кинематографического формата – фирменного подхода Chanel к продвижению ароматов.





Выбор Элорди отражает новую стратегию позиционирования. Если предыдущие кампании делали акцент на сдержанной и интроспективной мужской эстетике, то нынешняя стратегия бренда смещает акцент на более открытую, харизматичную и физически выразительную маскулинность. Актер, получивший широкую известность после проектов "Эйфория", "Солтберн" и "Грозовой перевал", сегодня воспринимается как один из главных представителей нового поколения голливудских звезд с ярко выраженным стилем.





Связь Джейкоба с модным домом сформировалась не вчера. Ранее он уже участвовал в рекламной кампании Chanel No.5 вместе с Марго Робби, а также регулярно появлялся в одежде бренда на публичных мероприятиях.

Bleu de Chanel, выпущенный в 2010 году, остается одним из самых узнаваемых и успешных мужских парфюмов на мировом рынке. За время своего существования он претерпел несколько интерпретаций, но сохранил свою основную древесно-свежую композицию. Новая версия L'Exclusif усиливает насыщенность и глубину аромата, что соответствует более зрелому и выразительному имиджу, который бренд воплощает через своего нового амбассадора.