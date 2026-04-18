Новый гардероб "Эйфории": как повторить образы Ру, Мэдди и Кэсси

Вот мы и дождались! Пока все обсуждают новые повороты сюжета и судьбу Ру Беннетт, мы предлагаем заняться более важным делом – разбором гардероба. Если первые два сезона сериала "Эйфория" подарили нам моду на глиттер и дерзкие зумерские образы, то в третьем сезоне все изменилось.

Герои повзрослели, и вместе с ними изменился их стиль. За визуальный облик персонажей теперь отвечает художница по костюмам Наташа Ньюман-Томас, которая привнесла в сериал эстетику old money. Теперь в кадре меньше стритвира и масс-маркета. Вместо этого персонажи носят винтажные архивы Dolce & Gabbana и вещи премиум-сегмента.

Разбираемся, как повторить образы главных героев, используя находки из российских магазинов.

Ру Беннетт

Ру застряла в подростковом образе, и это отчетливо читается через ее гардероб. Она все так же носит оверсайз, мужские толстовки (похожие на те, что были у ее отца) и кеды. В этом сезоне ее стиль подчеркивает психологическое состояние: Ру пытается повзрослеть, но одной ногой все еще остается в прошлом.

В первом эпизоде Ру появляется в куртке, собранной из разных лоскутов ткани. Это отличная метафора судьбы героини, ведь ее жизнь будто тоже собрана по кусочкам из разного опыта.

Ищите альтернативу у бренда CEREBRADE. Они мастерски работают с фактурой и тканью, создавая вещи в британском стиле.





Во время разговора с Лекси на Ру надето классическое стритвир-худи. Кажется, это ее база на века.

Почти идентичный вариант есть у Planta Rosa. Ребята недавно обновились, но их любовь к идеальному оверсайзу и правильным оттенкам синего осталась неизменной.





Мэдди Перес

К третьему сезону Мэдди стала настоящей бизнес-леди. Ее гардероб в 3-м сезоне – это эстетика old money и немного Голливуда 80-х, но с перчинкой. Мини-платья от Dolce & Gabbana, перчатки от Ernest Baker и очки по цене автомобиля.

Очки от Jacques Marie Mage с налетом ретро-шика – это, конечно, легендарно, но ценник в 200+ тысяч рублей заставляет искать альтернативы. У бренда Befree есть похожие модели в черепаховой оправе – очень в духе Мэдди, но без кредитов.





Кэсси Ховард

Стиль Кэсси стал максимально сексуализированным, наивным и гипертрофированно женственным. В нем много розового цвета, облегающих силуэтов и нарочитой невинности, которая на самом деле выглядит довольно провокационно.

В сцене, где Кэсси выбирает цветы для свадьбы с Нэйтом, на ней надет розовый шелковый халат от Agent Provocateur.

У российского бренда Merci lingerie есть отличный аналог. Их халат-кимоно из вискозного шелка такой же легкий и струящийся. А нежный молочный оттенок добавит образу чистоты и света, как раз в духе мечтательной Кэсси.





Нэйт Джейкобс

На первый взгляд стиль Нэйта может показаться простоватым. Рубашка в "фермерскую" клетку, обычные синие джинсы и базовая футболка. Но все это стоит больше полумиллиона рублей, потому что это тотал-лук от Bottega Veneta.

Клетчатая рубашка – основной элемент его повседневного образа. Качественную альтернативу ищем у японского бренда South2 West8. У них огромный выбор рубашек в подобной эстетике на любой вкус и цвет, так что найти свой идеальный вариант для повседневного гардероба не составит труда.





Изменение визуального стиля в сериале "Эйфория" показывает, как одежда может отражать процесс взросления. Одни предпочитают свободный крой, чтобы чувствовать себя уютно, другие выбирают строгий силуэт, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, а третьи находят утешение в подчеркнутой сексуальности. И каждый из этих образов можно создать, не обладая финансовыми возможностями звезд Голливуда.