Выйдет вторая часть фильма "Горничная" с Сидни Суини

На красной дорожке 98-й церемонии "Оскар" режиссер Пол Фиг подтвердил: у нашумевшего фильма "Горничная" (18+) появится продолжение. По его словам, работа над проектом уже перешла в активную стадию – сценарий готов и сейчас дорабатывается, а съемки запланированы на ближайшую осень.

Новая часть получит название "Секрет горничной" и будет основана на одноименном романе писательницы Фриды Макфадден. Сюжет снова развернется вокруг Милли – героини с непростой биографией, которая устраивается на новую работу и оказывается втянутой в опасную игру с работодателями.

К своим ролям вернутся Сидни Суини и Микеле Морроне. При этом участие Аманды Сейфрид будет эпизодическим.

Первая "Горничная" стала коммерческим успехом: при сравнительно умеренном бюджете в 35 миллионов долларов лента собрала почти 400 миллионов в мировом прокате. Такой результат фактически предопределил судьбу продолжения.

Режиссер подчеркнул, что сейчас сосредоточен на финальной редактуре сценария и подготовке к съемочному процессу. По предварительным оценкам, релиз второй части может состояться не раньше конца 2027 года.