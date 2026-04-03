Зендея вышла в свет в кутюрном платье Schiaparelli из 65 тысяч шелковых перьев

На нью-йоркской премьере фильма "Вот это драма!" Зендея появилась в сложном кутюрном образе от Schiaparelli. Наряд был создан индивидуально под звезду под руководством креативного директора Дэниел Розберри.

Тысячи окрашенных вручную шелковых перьев из которых состояло платье, формировали градиентную палитру синих оттенков, создавая почти иллюзорный эффект движения. На создание образа ушли месяцы кропотливой ручной работы. Завершением стали сдержанные украшения от Bvlgari, которые не отвлекали внимание от самой конструкции платья.





На красной дорожке актрису сопровождал ее экранный партнер Роберт Паттинсон. Их совместный проект строится вокруг истории пары, чьи отношения проходят испытание накануне свадьбы.

Фэшн-сообщество обсуждает, что каждый выход актрисы в рамках промокампании выстроен как часть единой концепции. Зендея, по мнению пользователей, последовательно следует английской традиции в рамках которой нужно надеть "что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое". До этого она уже обращалась к архивным силуэтам Vivienne Westwood, выбирала минималистичную классику Louis Vuitton и повторяла образ Armani Privé, который когда носила Кейт Бланшетт.

Личная жизнь актрисы также остается в фокусе внимания: после разговоров о тайной свадьбе с Томом Холландом он продолжает сопровождать ее в поездках, однако предпочитает держаться вне объективов на официальных выходах.