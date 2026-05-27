Pinterest назвал главные модные и бьюти-тренды лета 2026 года

Pinterest представил отчет о трендах лета 2026 года, основанный на поисковых запросах более 600 миллионов пользователей платформы по всему миру. Главный вывод исследования: спорт этим летом выходит далеко за пределы стадионов и спортивных трансляций. Его визуальные коды активно переходят в повседневный гардероб, бьюти-образы, аксессуары и даже оформление домашних вечеринок.

Платформа фиксирует рост интереса к эстетике фанатской культуры, формам сборных, командным цветам, винтажным спортивным силуэтам и вещам, которые раньше воспринимались как часть экипировки. Теперь джерси, ветровки, треники, кроссовки и кепки все чаще используются как полноценные элементы городского стиля.





Одним из заметных направлений Pinterest называет sport-luxe street style (спортивный уличный стиль класса люкс). В нем спортивные вещи получают более собранную и глянцевую подачу: пользователи ищут нейлоновые костюмы, укороченные ветровки, треники с каблуками и образы в духе Формулы-1. Запросы по эстетике Formula 1 выросли на 483%, а интерес к кроссовкам Speedcat – на 261%. Параллельно возвращаются капри: особенно востребованы летние, свободные и джинсовые варианты.





Еще один крупный тренд – off-duty varsity (в свободное от университета время). В центре внимания оказались футбольные джерси, карго и джинсовые шорты. Запросы по World Cup jerseys выросли на 840%, а интерес к образам с джинсовыми шортами – на 330%. Пользователи комбинируют спортивные майки с юбками, каблуками, ковбойскими сапогами и кастомизированным денимом.





Летняя мода также уходит в сторону Dockside Americana – эстетики пристани, яхт-клуба и расслабленного уикенда у воды. Здесь главные элементы – полосатые рубашки, лодочные туфли, бело-синяя палитра, поло, льняные шорты и легкие слои на прохладный вечер. Запросы на женские образы с полосатыми рубашками выросли почти на 2000%.





В аксессуарах лидируют гибридные кроссовки и выразительные очки. Pinterest отмечает рост интереса к "папиным кроссовкам", "кроссовкам Мэри Джейн", кроссовкам-балеткам, овальным очкам в духе 90-х, wraparound-моделям и массивным футуристичным оправам.





Бьюти-тренды тоже подстраиваются под спортивное лето. Пользователи ищут короткие стрижки, collarbone lob, пикси, мягкие челки, halo hair color и яркие акценты в волосах. В макияже на первый план выходят смоки айс, растушеванная подводка, голубые тени, глиттер, стразы и сияющие SPF-средства, которые удобно обновлять в течение дня.





Отдельное внимание Pinterest уделяет новым иконам стиля из спорта. Женщины-спортсменки влияют уже не только на повестку соревнований, но и на моду, красоту и лайфстайл. Среди заметных имен в поиске – фигуристка Алиса Лью, фристайлистка Эйлин Гу, баскетболистка Энджел Риз и другие героини, вокруг которых формируются полноценные эстетики.





Даже домашние встречи и просмотр матчей получают визуальную систему. В поиске растут запросы на банданы, шарфы на сумках, блестящие украшения для волос, наклейки к чемпионату мира, а также простые закуски для компаний. Тосты с сардинами, доски с консервированной рыбой и желейные салаты в ретро-стиле тоже являются частью трендов лета 2026.