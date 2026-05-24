Эндоскопические методики: чем они отличаются от классических подтяжек и кому подходят

Эндоскопические методики в пластической хирургии часто воспринимаются как щадящий способ омоложения – с минимальными разрезами и быстрым восстановлением. Однако за этим образом стоит сложная хирургическая техника, требующая точного понимания анатомии и показаний. Разобраться, чем такие операции отличаются от классических подтяжек и кому они действительно подходят, помогает Софья Абдулаева, пластический хирург, кандидат медицинских наук.

Что такое эндоскопические методики

Это малоинвазивные операции, которые делают через небольшие разрезы с использованием эндоскопа – тонкой оптической камеры с системой увеличения и подсветки. Изображение выводится на монитор, поэтому хирург видит картину максимально точно и может сохранить сосуды, нервы и естественные анатомические структуры.

Такую технологию чаще всего используют для подтяжки лба и бровей, лифтинга средней трети лица, коррекции овала лица. Сегодня она считается одним из главных трендов, который может дать эффект бережного омоложения – не просто "натянуть" кожу, а перераспределить объемы в глубоких тканях, вернув им прежнее положение.





Чем эндоскопическая подтяжка отличается от обычной

Классическая подтяжка предполагает длинные разрезы вокруг ушей и более широкое отслаивание тканей. В эндоскопической технике делают разрезы в 1-2 см, чаще всего в волосистой части головы – они менее заметны. Также эндоскопия работает с глубокими тканями, поэтому результат получается более естественным.

Преимущества

Ткани травмируются меньше;

риск рубцов минимальный;

риск повреждения нервов ниже;

менее выраженные отеки и гематомы;

сохраняется естественная мимика;

восстановление проходит быстрее.

В каких случаях эндоскопическая методика действительно эффективна

Особенно хорошо методика работает в верхней и средней трети лица – области лба, висков, скул и щек.

Если возрастные изменения только начались;

есть опущение бровей;

нависает верхнее веко;

началось опущение тканей средней трети лица;

ранний гравитационный птоз.

Но если стадия птоза тяжелая, есть выраженный избыток кожи в нижней трети лица, классический SMAS-лифтинг будет более эффективен. Альтернатива – сочетание классической подтяжки и эндоскопической, чтобы работа проходила в двух плоскостях.





Кому она подходит лучше всего

Идеальные кандидаты – пациенты 35–50 лет с хорошим качеством кожи и умеренными возрастными изменениями. У молодых пациентов эндоскопическая подтяжка позволяет "перезапустить" ткани до появления выраженного избытка кожи.

Но основной критерий – не возраст в паспорте, а состояние связок, качество кожи, степень птоза, анатомия лица и объем мягких тканей. Например, пациенту с плотной кожей и хорошим тонусом в 55 лет эндоскопическая операция может подойти лучше, чем человеку 40 лет с выраженным избытком тканей.

Восстановление будет легче: правда или миф

В большинстве случаев восстановление действительно проходит легче, потому что разрезы минимальны – кожа не отслаивается так сильно, ткани травмируются меньше, синяки не будут такими заметными. Если вы делаете эндоскопию лба, заживление будет идти 2–3 месяца (это меньше, чем при классической подтяжке – при ней на окончательную постановку тканей уйдет 3–6 месяцев).

Но это все равно полноценная хирургическая операция под наркозом. Сегодня очень многие пациенты делают комбинируют эндоскопическую подтяжку с обычным SMAS. В этом случае реабилитация будет дольше, рисков больше. Если врач делает полноценную эндоскопическую отслойку, удаляются мягкие ткани, это глубокая травма. Скорость заживления зависит от пастозности тканей, возраста, травматичности. Однозначного ответа, что менее травматично – классика или эндоскопия – нет. Это зависит от техники.





После полного заживления шрамы практически незаметны, даже если сделать короткую стрижку – это одно из главных преимуществ методики. Разрезы обычно располагаются в волосистой части головы, в височной зоне, иногда внутри полости рта. Длина редко превышает 1–2 см.