Скинни возвращаются: 5 способов носить узкие джинсы, чтобы ноги казались бесконечными

 312

Забываем про оверсайз и учимся носить облегающий силуэт по-новому.

Хотим мы этого или нет, но придется признать: джинсы-скинни вернулись. Если вы уже успели убрать их на дальнюю полку шкафа, самое время их достать, но с одним важным условием – носить мы их будем совсем не так, как в 2010-х.

Главная ошибка – пытаться повторить образ поп-икон нулевых с экстремально низкой посадкой и коротким топом. Современные скинни – это про элегантность и качество, поэтому в 2026 году стоит обратить внимание на следующие критерии:

  • Ткань: выбираем плотный, качественный хлопок, который держит форму.
  • Посадка: средняя или высокая. Джинсы должны подчеркивать фигуру, а не сползать с бедер.
  • Декор: никаких страз, огромных логотипов или потертостей. Только чистый цвет и минимализм.

Как стильно носить узкие джинсы сегодня:

1. Игра объемов

Самый современный способ носить узкий низ – уравновесить его свободным верхом. Попробуйте сочетать джинсы скинни с объемным блейзером "с мужского плеча" и простой белой футболкой. Получится очень французский, слегка небрежный образ в духе Céline.

Фото: архив бренда Zara / zara.com

2. Магия разреза

Деталь, которая визуально удлиняет ноги. Разрез может быть спереди или сбоку – он расслабляет плотный силуэт, обнажая щиколотку и добавляя образу воздуха. Модели с разрезами, как на показах Mugler и Sportmax, лучше всего работают в паре с остроносой обувью на каблуке, делая ноги бесконечными.

Фото: архив бренда Sportmax / sportmax.com

3. Элегантный монохром

Если вы хотите выглядеть максимально изысканно, соберите образ в единой цветовой гамме. Например, темно-серые или серо-голубые джинсы в сочетании с жакетом и балетками того же оттенка создают цельный тандем. Монохром всегда смотрится дорого и помогает избежать лишней суеты в деталях.

Фото: архив бренда Zara / zara.com

4. Ретро-акцент

Для тех, кто ищет что-то более кокетливое, подойдут укороченные узкие модели. Это прямой оммаж стилю Одри Хепберн и Грейс Келли. Такой фасон открывает лодыжку и делает образ более легким.

Фото: архив бренда Zara / zara.com

5. Мягкая альтернатива для офиса

Если деним кажется вам слишком неформальным, обратите внимание на узкие брюки из хлопка или льна. Они сидят достаточно плотно, но выглядят более сдержанно. В паре с белоснежной классической рубашкой и кожаной сумкой такие брюки станут идеальной базой для делового гардероба.

Фото: архив бренда Zara / zara.com

Возвращение скинни – это возможность взглянуть на свою фигуру по-новому. Выбирайте качественные ткани, следите за посадкой и не бойтесь экспериментировать с объемом сверху.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.