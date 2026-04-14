Сидни Суини попала в скандал из-за "сексуализации детей" в новом сезоне "Эйфории"

Скандал развернулся вокруг Сидни Суини. На этот раз из-за съемок в сериале "Эйфория" (18+). Накануне вышел тизер, в который вошли некоторые кадры из нового сезона. В ролике звезда появляется в провокационном образе младенца с пустышкой. По сюжету персонаж зарабатывает созданием откровенного контента для OnlyFans.

После выхода тизера пользователи раскритиковали Сидни. Основные претензии связаны с тем, что подобный образ, по мнению зрителей, выходит за границы допустимого. Часть аудитории напрямую обвинила создателей в романтизации педофилии, при этом многие критиковали именно актрису, а не режиссера или сценариста.





Для Суини это не первый подобный скандал. Ранее она уже сталкивалась с хейтом после рекламной кампании American Eagle, где игра слов вокруг "genes" (джинсы) и "jeans" (гены) вызвала неоднозначную реакцию в сети. Тогда ее обвинили в пропаганде неравенства и нацизме.

Также актрису часто критикуют за ее политическую позицию. Два года назад Сидни вступила в Республиканскую партию, которую не поддерживают большинство голливудских звезд.

Создатель "Эйфории", Сэм Левинсон, ситуацию пока не комментировал. Однако сам проект уже не впервые оказывается в центре дискуссий из-за смелых сюжетных решений.